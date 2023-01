Der FC Red Bull Salzburg ist weiter in seiner Vorbereitungsphase auf die Frühjahrssaison, in der die Roten Bullen noch in 3 Bewerben (Europa League, ADMIRAL Bundesliga & ÖFB-Cup) unterwegs sind, im Flow. Nach dem stolzen 4:4 beim FC Bayern München und dem 2:1-Sieg am Montag gegen Sparta Prag, besiegte der österreichische Serienmeister heute in seinem Trainingscamp in Marbella den deutschen 2. Liga-Dritten Karlsruher SC mit 3:0 (0:0). Karim Konate, Samson Baidoo und Benjamin Šeško erzielten die Treffer für die Elf von Chefcoach Matthias Jaissle. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Furioser, stürmischer Neujahrs-Start für die Roten Bullen mit Stürmer Šeško. Der 19-jährige, slowenische Nationalstürmer (17 Einsätze, 5 Tore), der im Sommer zu RB Leipzig in die Deutsche Bundesliga wechselt und sich hier gegen Daniel O´Shaughnessy durchsetzt, bleibt mit dem FC Red Bull Salzburg im Jänner auch im 3. Testspiel unbesiegt und erzielte den Treffer zum 3:0-Endstand gegen den KSC. Das Match ging über 4x30 Minuten!

Blitzsaubere Führung durch "Liefering-Duo"

So wie beim Probegalopp gegen Sparta Prag ging es auch diesmal schneidig los. Allerdings konnte Noah Okafor, der nach tollem Koita-Pass allein auf KSC-Goalie Gersbeck zulief, nicht zu einer frühen Führung verwerten. Nur zwei Minuten später hatten die Roten Bullen dann bei einem Innenstangentreffer von Schleusener Glück. Eine weitere gute Möglichkeit vor der Halbzeitpause bot sich Oumar Solet, der nach einer raffinierten Eckballvariante scheiterte.

Die Führung gelang Karim Konate in der 73. Minute. Nach einem Ballgewinn durch hohes Pressing verwertete der vom FC Liefering hochgezogene Youngster einen Querpass von Raphael Hofer aus kurzer Distanz zum 1:0. Den nächsten Akzent setzte erneut der Stürmer von der Elfenbeinküste. Eine verunglückte Kopfballrückgabe der KSC-Defensive schloss er wuchtig ab, der gegnerische Keeper kam gerade noch dran (82.). Und noch einmal Konate: Nach Traumpass von Ignace Van der Brempt auf den 18-Jährigen blieb erneut der Torhüter von Karlsruhe Sieger (88.). Auch der eingewechselte Lawrence Agyekum sorgte mit einem Weitschuss für Gefahr, ehe ein weiterer Youngster aus dem daraus resultierenden Corner das 2:0 erzielte – Samson Baidoo per Kopf (103.). Ein rasanter Konter von Karim Konate und Benjamin Sesko, den der Slowene energisch abschloss, bedeutete den 3:0-Endstand (117.). Rote Bullen-Rückkehrer Jérôme Onguéné (ausgeliehen von Eintracht Frankfurt) und Co. hatten gegen den 20-jährigen Paul Nebel und dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC alles im Griff. Baidoo: "Überglücklich über mein 1. Tor für den FC Red Bull Salzburg" RBS-Chefcoach Matthias Jaissle: „Wir haben uns vorgenommen, zum Abschluss des Trainingslagers hier in Marbella noch mal alles rauszuhauen. Klar, die Beine waren nicht ganz frisch. Aber wir haben in den zweimal 60 Minuten versucht, ans Limit zu gehen und die Inhalte des Trainingslager umzusetzen. In Summe fällt das Fazit sehr positiv aus.“ Samson Baidoo: „Es war das letzte Spiel im Trainingslager, und wir haben am Ende gezeigt, was wir können. Ich selbst bin überglücklich, dass ich heute mein erstes Tor für den FC Red Bull Salzburg gemacht habe. Jetzt haben wir morgen noch ein letztes Training hier, dann geht es zurück nach Salzburg, wo ich am Sonntag zurück zum Bundesheer muss.“ Freitag, 20.01.2023, 16 Uhr, Marbella/Spanien Testspiel FC Red Bull Salzburg vs. Karlsruher SC 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 2:0) FC Red Bull Salzburg: Köhn (60. Stejskal); Dedic (60. Van der Brempt), Solet (60. Baidoo), Pavlovic (60. Onguene), Bernardo (60. Ulmer/100. Ibertsberger); Capaldo (38. Gourna-Douath), Seiwald (60. Hofer/100. Agyekum), Sucic (60. Kjaergaard), Adamu (60. Forson); Koita (60. Sesko), Okafor (60. Konate). Trainer: Matthias Jaissle. Torfolge: 1:0 (73.) Konate, 2:0 (103.), Baidoo, 3:0 (117.) Šeško. It's too easy for Karim Konate 🇨🇮pic.twitter.com/HWXLHYnW6k — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) January 20, 2023 WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE:

• Das heutige Duell mit dem KSC lief aus Testzwecken über 2x60 Minuten, nach jeweils 30 Minuten gab es kurze Unterbrechungen für eine taktische Besprechung.

• Nicolas Capaldo kam nach langer Verletzungspause zu einem ersten Einsatz. Auch Kapitän Andreas Ulmer war nach längerer Zeit (Verletzung bzw. Krankheit) wieder mit dabei.

• Folgende Spieler standen heute nicht im Kader: Dijon Kameri (Knieprobleme), Fernando (wird nach langer Verletzungspause langsam integriert), Bryan Okoh (steht nach sehr langer Verletzungspause in Marbella im Individualtraining) sowie Daouda Guindo, Justin Omoregie und Samson Tijani (trainieren verletzungsbedingt individuell in Salzburg).

• Die Mannschaft hat morgen noch ein Regenerationstraining im Marbella Football Center und reist am Nachmittag von Malaga via München nach Salzburg retour. Danach stehen zwei freie Tage an, ehe es am Dienstag mit zwei Trainingseinheiten in Taxham wieder weitergeht.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty