Im Rahmen seines 12-tägigen türkischen Trainingslagers in Side/Antalya stand für den SK Sturm Graz heute ein Testspiel-Doppel auf dem Programm. Im ersten Match gegen ZKS Wisła Płock, derzeit Tabellenfünfter der polnischen PKO Ekstraklasa, trennte sich der Zweite der ADMIRAL Bundesliga um Coach Christian Ilzer mit 1:1 (0:1)! Um 15:30 Uhr (MEZ) folgte das 2. Samstag-Spiel des österreichischen Vizemeisters gegen FK Voždovac ( 7. in Serbien), das der österreichische Vizemeister mit einem vollauf verdienten 2:0 (1:0) gewann. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Hatte Grund nach dem Testspiel-Doppel am Samstagnachmittag erfreut drein zu schauen: SK Sturm Graz-Chefcoach Christian Ilzer

"Hat mir gefallen, dass Mannschaft gegen Spielende noch gefightet hat"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "Im Mittelpunkt des heutigen Testspiel-Doppels stand es, möglichst dem gesamten Kader 90 Minuten Spielzeit zu geben, um körperlich den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf das Frühjahr setzen zu können. Das ist uns mit zwei intensiven Testspielen sehr gut gelungen."



Schicker weiter: "Das erste Spiel des Tages gegen Wisla Plock war ein Match gegen einen körperlich sehr präsenten sowie technisch starken Gegner, der uns auch mit seinem Umschaltspiel einige Male gefordert hat. Man hat uns die vergangenen, intensiven Tage in der Türkei angemerkt, umso besser hat mir gefallen, dass die Mannschaft auch gegen Ende des Spiels noch gefightet hat und sich das Unentschieden verdient hat."

Samstag, 21.01.2023, 13:30 Uhr MEZ, Evrenseki, Side/Antalya, 17 Grad, leicht bewölkt.

SK Puntigamer Sturm Graz vs. ZKS Wisła Płock 1:1 (0:1)

Tore: Ajeti (65') bzw. Kolar (20')



SK Puntigamer Sturm Graz: Okonkwo - Gazibegovic - Borkovic - Wüthrich - Dante - Stankovic - Prass - Horvat - Kiteishvili (70. Karner) - Emegha (70. Fuseini) - Ajeti (79. Grgic).



ZKS Wisła Płock (Startformation): Gradecki - Pawlak - Rzezniczak - Kapuadi - Krivotsyuk - Furman - Szwoch - Wolski - Vallo - Lewandowski - Kolar.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage legte Jakob Jantscher wieder das 1:0 für den SK Sturm Graz vor. Jakob ist wieder auf dem richtigen Weg nach langer Leidenszeit, der seit 8. Jänner 34-jährige, gebürtige Grazer "ganz der alte"...!

"Der Tag hat uns wieder Schritt weiter gebracht"

Andreas Schicker zum 2. Spiel des Tages gegen FK Voždovac: "Wir haben in diesem Spiel viel Tempo und gute Lösungen im vorderen Drittel auf das Feld gebracht und gegen einen serbischen Erstligisten verdient mit 2:0 gewonnen. Auch dieses Spiel hat uns weitere gute Erkenntnisse über uns und unser Spiel für die weitere Vorbereitung gegeben."

Der Sportchef zieht ein positives Tagesfazit: "Ich habe zwei gute Testspiele gegen zwei starke Gegner gesehen, die uns weitere Anhaltspunkte und Aufgabenstellungen für die nächsten Tage geben. Viele Spieler konnten wertvolle Spielzeit sammeln – der Tag hat uns wieder einen Schritt weiter gebracht!"

2. Testspiel SK Sturm Graz vs. FK Voždovac 2:0 (1:0)

Side, 21. Jänner 2022, 16:30 Uhr MEZ, 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl (46. Maric) - Ingolitsch - Affengruber - Komposch - Schnegg - Ljubic - Stückler (63. Fuseini) - Schendl (72. Karner) - Sarkaria - Jantscher (72. Grgic) - Teixeira



FK Voždovac (Startformation): Katic - Milovic - Novevski - Jocic - Vujanovic - Zecevic - Dordevic - Ajdinovic - Danicic - Burmaz - Neskovic

Tore: 1:0 Jantscher (41.), 2:0 Teixeira (81., im Nachschuss nach gehaltenem Elfer vom Ex-Lustenauer)

Ein weiteres Testspiel-Doppel an der türkischen Riviera folgt für Sturm Graz am nächsten Donnerstag, 26. Jänner, gegen Bačka Topola/Serbien (13:30 Uhr MEZ) und FC Dinamo Batumi/Georgien (16:30 Uhr MEZ).

Bisheriges Vorbereitungsprogramm im Jänner 2023 - Stand: 21.01:

Fr., 6.01.: Trainingsstart in Graz

Do., 12.01. bis Sa., 14.1.: Kurztrainingslager in Catez,

Fr. 13.01., SK Sturm Graz vs. NŠ Mura 3:1 (1:1). Čatež, 50 Zuschauer. Tore: Ingolitsch (7.), Grgic (57.), Teixeira (69.); Daku (36.)

Mo., 16.01. - Fr., 27.1.: Trainingslager in Side/Türkei

Mi., 18.01.: SK Sturm Graz vs. FC Vaduz 2:1 (2:1). Tore: Jantscher (5'), Kiteishvili (11') bzw. Sutter (40')

Sa., 21.01., 13:30 Uhr SK Sturm vs. ZKS Wisla Plock/Polen, 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Kolar (20.), 1:1 Ajeti (65., Assist Gazibegovic);

16:30 Uhr: SK Sturm Graz vs. FK Voždovac/Serbien, : (1:0)

Do., 26.01., 13:30 Uhr: SK Sturm Graz vs. Bačka Topola/Serbien, 16:30 Uhr: vs. FC Dinamo Batumi/Georgien

Die., 31.1. - Do., 2.2.: Kurztrainingslager in Catez, danach direkt weiter zum Cup-Duell in Salzburg am 3.2.

