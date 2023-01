Im Rahmen des 11-tägigen Winter-Trainingscamps (19. - 29.01.), das den RZ Pellets WAC dieser Tage - ebenso wie den FC Red Bull Salzburg - ins spanische Marbella führt (im Vorjahr waren die Wölfe noch in Belek/Antalya), absolvierten die Lavanttaler heute ihr erstes von gesamt drei geplanten internationalen Testspielen. Gegen den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps FC aus der amerikanischen Major League Soccer kam die Elf von Chefcoach Robin Dutt nach 0:1-Pausenrückstand noch zu einem 2:1-Sieg durch Tore von Tai Baribo & Kapitän Mario Leitgeb. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Erzielte den 2:1-Siegtreffer: Mario Leitgeb (li.), der Anführer des Wölfe-Rudels. Zuvor gelang Stürmer Tai Baribo eine Woche nach seinem 25. Geburtstag der 1:1-Ausgleich für den WAC.

Eine Hiobsbotschaft ereilte den RZ Pellets WAC bereits vor dem Match, resultierend aus dem Testspiel zuvor, einen Tag vor der Abreise nach Spanien, am vergangenen Mittwoch gegen ADMIRAL 2. Ligist FC Flyeralarm Admira. Bei der 0:1-Niederlage der Elf von Chefcoach Robin Dutt zog sich David Gugganig dem Vernehmen nach einen doppelten Bänderriss im Knöchel zu.

Der 25-jährige Innenverteidiger fällt vier bis sechs Wochen aus. Der Weg ins Spittal bleibt dem gebürtigen Spittaler allerdings erspart, er wird allerdings nicht operiert. Der 1,92 Meter große Abwehrspieler kam im Sommer 2021 von der WSG Tirol zu den Wolfsbergern und absolvierte seither für die Kärntner 25 Pflichtpartien (1 Tor) - sein Vertrag bei den Wölfen läuft in diesem Sommer laut derzeitigem Stand aus. Zum wiederholten Mal in dieser Saison befällt einen Abwehrspieler der Wölfe damit der Verletzungsteufel.

Samstag, 21.01.2023, 16 Uhr, Marbella/Spanien

Testspiel RZ Pellets WAC vs. Vancouver Whitecaps FC 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 Dájome (23.), 1:1 Baribo (56.), 2:1 M. Leitgeb (78.)

Vancouver Whitecaps FC-Cheftrainer Vanni Sartini: "Ich denke es war ein Fortschritt gegenüber unserem letzten Spiel gegen den Hamburger SV".

Der 22-jährige, kanadische Linksverteidiger Ali Ahmed von Vancouver Whitecaps FC nachfolgend in seiner Twitter-Botschaft: "Ich würde sagen, wir haben uns seit unserem ersten Spiel definitiv verbessert. Wir haben uns daran gewöhnt, miteinander zu spielen und fit zu werden. Wir hatten eine lange Saison."

"I would say we definitely improved from our first game. Getting used to playing with each other and getting fit. We had a long off season."



