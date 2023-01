2 Siege, 1 Remis! Im Rahmen seines 11-tägigen türkischen Trainingslagers in Belek absolvierte Austria Wien heute das dritte und letzte Testspiel. Auf dem gepflegten Naturrasen des Sueno Hotels Football Center kam der ADMIRAL Bundesliga-7. vom Verteilerkreis gegen den serbischen Traditionsklub FK Partizan Belgrad, aktuell Zweiter der Super liga Srbije, nach den Siegen vs. Vasas FC (3:1) und Schachtjar Donetzk (2:1) soeben gegen am Ende 10 Serben zu einem 0:0. Mit der letzten Aktion schoss Dominik Fitz einen Freistoßball in die Mauer. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Der 25-jährige Österreicher Mirko Kos kam im heutigen Testspiel anstelle vom 22-jährigen, deutschen Einser-Goalie Christian Früchtl zum Einsatz und erwies sich als zuverlässiger Rückhalt, um Austria Wien vor einem Gegentor gegen die Serben zu bewahren. Das Austria-Eigengewächs wusste auch fußballerisch zu überzeugen und wirkte bei Rückpässen seiner Vorderleute auf ihn souverän.

"Match hat gezeigt, wo wir noch Probleme haben"

Trainer Michael Wimmer: „Es war wieder ein guter Test für uns. Eine Partie zu Null zu spielen, gibt uns auch ein gutes Gefühl. In der Anfangsphase hatten wir in der Defensive Probleme mit den hohen Pässen von Partizan, das haben wir dann in den Griff bekommen. Offensiv müssen wir unser Spiel im letzten Drittel noch verbessern. Wir sind auf einem guten Weg, das Match hat aber auch gezeigt, wo wir noch Probleme haben.“

Partizan Belgrad ist aktuell Zweiter in der serbischen Liga und bildet gemeinsam mit Stadtrivale Roter Stern das Top-Duo der Liga, die bereits in nicht einmal zwei Wochen am 4. Februar beginnt, eine Woche vor der österreichischen ADMIRAL-Bundesliga. International überwintert Partizan in der UEFA Europa Conference League.

Austria-Neuzugang Doron Leidner erlitt im Training einen Schlag auf den Oberschenkel und wurde deshalb geschont, ansonsten kamen bei der Austria bis auf Kapitän & Abwehrchef Lukas Mühl alle mitgereisten Spieler zum Einsatz.

Zum Spiel:

Die Veilchen hatten durch einen Gruber-Schuss (7.) nach einem Teigl-Querpass die erste Chance im Spiel, auf der Gegenseite scheiterte Ricardo (15.). Nikola Dovedan schoss nach Braunöder-Pass knapp drüber (36.), umgekehrt setzte Matthias Braunöder den Ball nach Dovedan-Vorarbeit neben das lange Eck (38.).

Dario Kreiker schied verletzt aus

Kurz vor dem Pausenpfiff parierte Partizan-Torhüter Popovic einen Schuss von Can Keles (44.).

In der 2. Halbzeit konnte sich Austria-Torhüter Mirko Kos mit einer Parade auszeichnen (68.), auf der Gegenseite hatten die Veilchen durch einen Smrcka-Volley in Folge eines Corners eine Möglichkeit. Bitter: Bereits der 29. Minute musste Dario Kreiker vorsichtshalber mit Knieschmerzen ausgetauscht werden.

Montag, 23.01.2023, 15:30 Uhr MEZ, Sueno Hotels Football Center, Belek/Antalya, Türkei

Testspiel FK Austria Wien vs. FK Partizan Belgrad 0:0

FAK 1.Halbzeit: Kos; Handl (46. Ranftl), Martins (46. Holland), Baltaxa; Teigl, Braunöder, Fischer (46. Jukić), Kreiker (29. Polster); Gruber, Keles, Dovedan.

Ab der 64. Minute: Kos; Ranftl, Kopp, Meisl; Teigl, Holland, Jukic, Polster; Smrcka, Tabaković, Fitz. Trainer: Michael Wimmer.

Rote Karte: Bibras Natcho (73., Partizan).

Vorbereitungsprogamm FK Austria Wien im Jänner

Die., 03.01.: Trainingsstart

Die., 10.01.: FK Austria Wien vs. Brno 3:4 (3:2). Tore: Fischer (14., 15., 20.) bzw. Sevcik (21.), Hladik (45.), Necas (70.), Blecha (85.).

Fr., 13.01.: FK Austria Wien vs. FCM Traiskirchen 3:2 (2:0). Tore: Tabakovic (3.), Kreiker (7.), Polster (75.) bzw. Helleparth (63.), Marek (88.)

So., 15.01. -Mi, 25.01: Trainingslager in Belek/Antalya mit 3 Testspielen

Die., 17.01.: FK Austria Wien vs. Vasas FC, Ort: Calista Football Center, 3:1. Tore FAK: Dovedan, Keles & Fitz.

Fr., 20.01.: FK Austria Wien vs. Schachtar Donezk, Ort: Calista Football Center. 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Holland (24.), 2:0 Kopp (73.), 2:1 Bondarenko (79., Elfer).

Mo., 23.01., FK Austria Wien vs. FK Partizan Belgrad, Ort: Sueno Hotels Football Center. 0:0

Fr., 27.01., 16 Uhr: FK Austria Wien vs. First Vienna FC 1894

Fotocredit: FAK