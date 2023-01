Die Verantwortlichen vom ADMIRAL Bundesliga-Tabellensechsten Austria Klagenfurt haben 2 Wochen vor ihrem Pflichtspiel-Start in 2023 (ÖFB-Cup-Viertelfinal-Partie beim LASK, Sonntag, 5. Februar, ab 18 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) den Entschluss gefasst, 2 Profis auf Leihbasis abzugeben: Defensiv-Allrounder Nikola Djoric wechselt für den weiteren Verlauf der Saison zum kroatischen Erstligisten HNK Šibenik, Mittelfeld-Mann Fabio Markelic schließt sich im Frühjahr dem deutschen Regionalligisten FC Viktoria 1899 Berlin an. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

"Alle Parteien profitieren von Wechsel"

„Nikola ist mit der Bitte an uns herangetreten, diese Möglichkeit wahrnehmen zu dürfen. Er wünscht sich mehr Spielzeit und das ist letztlich auch in unserem Sinne. Wir sind davon überzeugt, dass alle Parteien von diesem Wechsel profitieren und der Bursche noch stärker sein wird, wenn er im kommenden Sommer zur Austria zurückkehrt“, sagt Geschäftsführer Matthias Imhof über Djoric.

Der 22-jährige Serbe war vor Beginn der laufenden Serie von Rad Belgrad zu den Violetten gekommen. Der 1,92 Meter-Mann kam in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup auf 14 Einsätze, stand allerdings nur einmal in der Startelf und insgesamt 275 Minuten am Feld. Bei seinem Debüt für die Waidmannsdorfer in Runde 3 bei der WSG Tirol (2:2) holte er den Elfmeter heraus, den Nicolas Wimmer in letzter Minute in der 7. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich und Punktgewinn verwandelte.

"Fabio hat Seuchenjahr hinter sich"

Fabio Markelic, der im Sommer 2019 aus der Akademie des WAC zur Austria kam und 31 Pflichtspiele für die Profis absolvierte, blieb im Herbst auch aufgrund von hartnäckigen Adduktorenproblemen ohne Kader-Nominierung. In der Kärntner Liga bestritt er drei Partien für die Amateure von Trainer Wolfgang Schellenberg.

„Fabio hat wirklich ein Seuchenjahr hinter sich. Die Leihe zu Wacker Innsbruck hat sich als wenig förderlich erwiesen, dann kam das Verletzungspech hinzu. Der Junge hat in diesem Zeitraum kaum Matchpraxis sammeln können. Das wird sich in Berlin ändern und ihn in jeder Hinsicht voranbringen“, versichert Imhof.

Bleiben bei neuen Klubs in "Familie"

Sowohl HNK Šibenik als auch der FC Viktoria 1889 gehören wie Austria Klagenfurt zur SEH Sports & Entertainment Holding mit Sitz in Hamburg. Djoric und Markelic verlassen Waidmannsdorf zwar bis zum Sommer, bleiben aber in der „Familie“ und somit auch unter dem Radar der Violetten.

