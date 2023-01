Der eine ist eine der heißesten "Altacher Aktien" und avancierte nach seiner Leihe vom deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart im vergangenen Sommer seither zum Volltreffer beim SCR Altach: Alexis Tibidi. Der andere wurde jüngst im Winter von den Vorarlbergern verpflichtet und ist ambitioniert, um ebenfalls zum Leistungsträger im Team von Coach Miroslav Klose zu werden: Andreas Jungdal. Der 20-jährige Däne, bis Sommer ausgeliehen vom AC Milan und in Singapur geboren, äußerte sich auf der SCRA-Homepage im Interview. Während Tibidi von einem Klub aus seinem französischen Geburtsland umworben wird laut Kicker.

Unterschreibt Alexis Tibidi bald einen Vertrag im Nordosten seines Geburtslandes Frankreich, respektive bei Lique 1-Klub ESTAC Troyes?

Altacher Aktivposten im Herbst - Leihe bis Sommer

Der 19-jährige Flügelflitzer, geboren in Lille und bis Saisonende vom VfB Stuttgart ausgeliehen, zählte beim Fast-Absteiger der Saison 2021/2022 im vergangenen Herbst zu den Aufsteigern. Alexis Tibidi erzielte in 16 Liga-Partien 5 Tore und steuerte einen Assist bei. Laut der deutschen Fachpublikation Kicker ist der französische Erstligist ESTAC Troyes am Franzosen mit Wurzeln in Kamerun interessiert.

Der Tabellen-14. der Lique 1 hält dem Vernehmen nach ein Angebort von 2-3 Mio. für den Altacher Angreifer, dessen Marktwert laut Transfermarkt.at derzeit mit 1,5 Mio. Euro taxiert wird. Doch für einen Transfer vom Rhein an die Seine ist der VfB Stuttgart im "Fahrersitz" (dort hat Tibidi noch Vertrag bis 30.06.2025), wäre zuvor der Leihvertrag mit den Rheindorfern aufzulösen und müsste der SCR Altach einer Auflösung des Leihgeschäfts zustimmen. Aus Jugend vom FC Toulouse zum VfB Stuttgart Der talentierte Tibidi stammt aus der Jugend des FC Toulouse und wechselte im Sommer 2021 in die U19 des VfB Stuttgart. Gegen die 2. Mannschaft des Bundesligisten aus Baden Württemberg gewann der SCR Altach am vergangenen Samstag im Testspiel mit 1:0 (Tor: Lukas Jäger.) Unterhaching, Monaco, Linz Am kommenden Sonntag geht es in einem weiteren Test-Match gegen einen französischen Klub. Allerdings AS Monaco, die 2. Mannschaft (11 Uhr). Zwei Tage zuvor am Freitag, 27.01., gastiert das Team von Miroslav Klose bei der SpVgg Unterhaching (Spitzenreiter Regionalliga Bayern, 14:30 Uhr). Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten. Die erste Pflichtpartie im neuen Jahr steht für den SCR Altach am Sonntag, den 12. Februar, im Heimspiel gegen den Tabellendritten LASK an (14:30 Uhr, CASHPOINT Arena).

