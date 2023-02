Am gestrigen „Deadline-Day" der Winter-Transferfenster-Schließung in den Top-Ligen Europas (in Österreich Montag, 06.02., 17 Uhr) wurde es auch bei Austria Klagenfurt turbulent. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Matthias Imhof hatten sich mit einem Angebot für Kapitän Markus Pink zu beschäftigen, nachdem dieser seinen Wechselwunsch zum Ausdruck gebracht hatte. Am Ende Entwarnung...der Transfer kam nicht zustande. Der 31-jährige Kapitän und Führende der BL-Torschützenliste bleibt bei den Violetten vom Wörthersee an Bord. Und der gebürtigek Klagenfurter stellte klar, dass er sich weiter für sein Team zerreißen werde.

Pink bleibt Violetter. Allerdings läuft sein Vertrag bei Austria Klagenfurt zum Saisonende aus.

"Interessantes Angebot lag vor, das ich gern angenommen hätte"

Markus Pink: „Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mich eine Station im Ausland sehr reizen würde. Nun lag ein interessantes Angebot vor, das ich auch gern angenommen hätte. Letztlich ist es nicht dazu gekommen, weil sich die beiden Vereine nicht einigen konnten. Das ist sehr schade, aber ich schaue jetzt nach vorn und konzentriere mich auf die Aufgaben, die mit der Austria Klagenfurt bis zum Sommer vor uns liegen. Mein Ziel ist es, mit meiner Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Dafür werde ich mich voll reinhauen“, stellt Pink klar.

Laut der "Gazzetta del Sud" wollte Serie-B-Aufstiegsaspirant Reggina um Star-Trainer Filippo Inzaghi gestern vor Transferschluss Markus Pink verpflichten. Wie die italienische Zeitung weiter berichtete, liefen die Verhandlungen und Reggina habe auf einen baldigen Abschluss des Deals am Dienstag gedrängt. Reggina, aktuell Tabellendritter der Serie B, will unbedingt in die Serie A zurück. 2009 stiegen die Süditaliener ab, zwischendurch spielte man sogar in der viertklassigen Serie D. Aktuell liegt man einen Punkt hinter den direkten Aufstiegsplätzen, die der CFC Genua und Frosinone Calcio inne haben.

Pinks Vertrag bei Austria Klagenfurt läuft nur noch bis diesen Sommer. Der Torgarant hat in den letzten drei Spielzeiten stets über 10 Treffer erzielt.

Chance auf Torjägerkrone nach 10 Jahren für Österreicher

Der Mittelstürmer war im Sommer 2020 vom FC Admira Wacker nach Waidmannsdorf gewechselt und mit seinem Heimatklub ein Jahr später in die ADMIRAL Bundesliga aufgestiegen. Als Kapitän führte Markus Pink das Team in der Premieren-Saison direkt in die Meisterrunde. In der laufenden Serie führt der 31-jährige Klagenfurter (geb.: 24.02.1991) die Schützenliste nach 16 Runden mit 12 Treffern an und hat die Chance, dass erstmals seit 10 Jahren wieder ein Österreicher BL-Torschützenkönig am Ende der Saison wird.

Insgesamt stehen beim Routinier für die Kärntner Violetten 114 Pflichtspiel-Einsätze mit 55 Toren und 17 Assists für ihn zu Buche.

Am Mittwochmorgen stand der Kapitän mit seinen Kollegen im Sportpark auf dem Trainingsplatz, bereitete sich auf die erste Herausforderung des Jahre vor: Sonntag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) tritt die Austria im Viertelfinale des ÖFB-Cups in der Raiffeisen Arena in Pasching beim Bundesliga-Rivalen LASK an. Im Herbst wurden in der ADMIRAL Bundesliga beide Duelle mit den Linzern jeweils 1:3 verloren.

