"Ja, Nemanja will zu Austria Lustenau und ich hoffe und gehe davon aus, dass es klappen wird". Sagte auf Ligaportal-Nachfrage Borisa Motika, Vater von Nemanja Motika, der ante Portas beim ADMIRAL Bundesliga-Achten steht - siehe auch gestrigen Beitrag. Am Mittwoch weilte der 19-jährige, serbische Linksaußen noch in Belgrad, werde sich allerdings noch Donnerstag oder Freitag auf den Weg ins Ländle machen, um nach dem Medizincheck einen Leihvertrag bis Sommer bei Austria Lustenau zu unterschreiben. Sicher auch sehr zur Freude von Austria-Akteur Torben Rhein...

Die Fußball-Freunde Nemanja Motika (li.) und Torben Rhein kennen sich aus gemeinsamen Berliner Jugend-Zeiten und stürmten hier forsch im Mai 2021 gemeinsam für den FC Bayern München II im 3. Liga-Spiel gegen den Halleschen FC.

Fußball-Freunde Torben Rhein & Nemanja Motika bald wieder vereint?

"Die beiden kennen sich seit dem 6. Lebensjahr", meint Borisa Motika, dessen Sohn Nemanja ebenso wie Torben Rhein in Berlin geboren wurde. Und die über die Hertha BSC-Jugend beide den Weg in den Nachwuchsbereich des FC Bayern München fanden.

Im Sommer 2017 wechselten die damals 14-Jährigen gemeinsam und mit Nemanjas jüngerem Bruder Nikola (derzeit bei Graficar Belgrad U19).) an den "Weißwurst-Äquator".

Doppelpack in Youth League vs. Barça / Aufstieg in Nagelsmann-Kader

Zur Saison 2021/22 rückte Nemanja Motika fest in die 2. Mannschaft des FC Bayern auf, absolvierte bis zur Winterpause 24 Regionalliga-Spiele und steuerte dabei 15 Tore und 10 Assists bei. Anfang Dezember 2021 dann sein Highlight, ein Doppelpack im Spiel der U19 in der UEFA Youth League beim 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona.

Da der Profikader Anfang Januar 2022 am 18. Spieltag aufgrund von Corona-Infektionen, Verletzungen und Abstellungen zum Afrika-Cup stark dezimiert war, stand das serbische Talent unter Julian Nagelsmann bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach erstmals in der Bundesliga im Spieltagskader, ohne jedoch eingewechselt zu werden; alle Feldspieler auf der Bayern-Bank kamen dabei aus der 2. Mannschaft oder U19, darunter auch der Dornbirner Paul Wanner.

Während der seit 20. Jänner 20-jährige Torben Rhein ((7 U-21-Länderspiele für Deutschland) schließlich von der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters im vergangenen Sommer für ein Jahr an Austria Lustenau verliehen wurde.

Borisa Motika: "Er spielt zu wenig"

Im Frühjahr könnten die "Fußball-Brüder" nun wieder zusammen spielen. Im Ländle, wenn Nemanja Motika, der im vergangenen Februar für kolportierte 2,5 Mio. Euro Ablöse vom FC Bayern II zum serbischen Top-Klub Roter Stern Belgrad wechselte und dort bis 15.01.2026 unter Vertrag steht, kommt. Der "Balkan-Boy" kam im Herbst beim 16-fachen serbischen Meister kaum bis gar nicht zum Einsatz. Lediglich 18 Minuten beim 4:1-Heimsieg vs. Ferencvaros Budapest stehen zu Buche.

"Er spielt zu wenig und braucht Spielpraxis", meint daher Vater Borisa. Nachsatz: "Ich hoffe und wünsche, dass er zu Austria Lustenau geht". Und zwar auf Leihbasis bis kommenden Sommer. Im Testspiel der Vorarlberger vs. Roter Stern Belgrad (2:3) im Trainingslager an der türkischen Riviera wurde am vergangenen Wochenende ja bereits geflirtet und ist man sich auch auf dem Rasen begegnet. "Da wurde Nemanja für die letzte halbe Stunde eingewechselt." Noch für Roter Stern...

Auch andere Vereine interessiert

Auch andere Vereine seien an Nemanja interessiert, meint sein Vater weiter...doch Austria Lustenau, das am morgigen Freitag sein letztes Testspiel im Winter-Vorbereitungsprogramm absolviert (14 Uhr, vs. Zweitligist FC Dornbirn in Lustenau), ist in der Pole-Position.

Wenn der Kontrakt fix ist, könnte Nemanja Motika im ersten Einsatz für die Vorarlberger beim FC Red Bull Salzburg (Sa., 11.02., 17 Uhr) gleich auf einen Landsmann treffen: Serbiens WM-Fahrer Strahinja Pavlović, den 21-jährigen Innenverteidiger der Roten Bullen.

Und "Angst vor großen Tieren", geschweige denn Bullen, wird der serbische U21-Nationalspieler und Austria Lustenauer in spe sicher nicht haben...zumal ja der althergebrachte serbische Name Nemanja auch so viel bedeutet wie "stur" und "hartnäckig"...

Fotocredit: IMAGO / kolbert-press