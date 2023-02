Aufsteiger SC Austria Lustenau ist auf Anhieb in der ADMIRAL Bundesliga angekommen, bereichert nach 22-jähriger Abstinenz Österreichs Fußball-Belletage. Nach der Herbstsaison Rang 8 + "Nr. 1 von Vorarlberg" (beide Derbies vs. SCR Altach gewonnen). Doch die Testspiele im neuen Jahr im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison verliefen bei den Grün-Weißen eher suboptimal und brachten wohl auch Coach Markus Mader wiederholt ins Grübeln bzw. veranlassten ihn zu Kritik an seinen Schützlingen. Nachfolgend äußert sich der 54-Jährige exklusiv im Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten).

"Hoffe, dass sich das nicht wiederholt"

Ligaportal: Hallo Herr Mader. Es gab diesmal wegen der Winter-WM in Katar eine ungewöhnliche "XXL-Pause". Wie haben Sie das erlebt, hatten Sie dadurch mehr Freizeit?

Markus Mader: Die Pause war schon ungewöhnlich und ich hoffe, dass sich das nicht mehr wiederholt. Natürlich habe ich viele Spiele angeschaut, daher hatte ich auch nicht mehr Freizeit als sonst. Also WM schauen, aber natürlich auch Vorbereitungen auf die Vorbereitung! So bringst du den Tag schon drüber!

Ligaportal: Wie haben Sie aus Trainer-Sicht die WM erlebt und eventuell eigene, neue Erkenntnisse gewonnen, wenn ja welche?

Markus Mader: Da waren ja wirklich einige Überraschungen dabei, darum war es auch richtig spannend. Es waren auch Trends zu erkennen, vor allem im Spiel gegen den Ball. Wir wollen da auch das eine oder andere versuchen.

"Nehme Niederlagen zum größten Teil voll auf meine Kappe"

Ligaportal: Das Jänner-Vorbereitungsprogramm auf die Frühjahrssaison verlief bei Ihrer Mannschaft ziemlich "gebraucht", besonders bei den Testspiel-Niederlagen gegen Illertissen, Aarau und jüngst ADMIRAL 2. Ligist FC Dornbirn haben Sie dem Vernehmen nach mit der Mannschaft Tacheles geredet. Es scheint so von außen betrachtet, dass allerdings im türkischen Trainingscamp fern der Heimat was passiert ist, wie ein Aufbruch. Was ist da konkret geschehen, wurde ein "Geist von Antalya" beschworen für die Frühjahrssaison?

Markus Mader: Also eigentlich nicht überraschend. Das sind wir von unseren Vorbereitungen so gewohnt. Zum größten Teil nehme ich die Niederlagen gegen die unterklassigen Teams voll auf meine Kappe, zuletzt auch die gegen den FC Dornbirn. Man muss wissen, dass wir einfach viel Taktisches probieren und teilweise auch Spieler auf ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen. Also werfe ich den Jungs einzig vor, dass vielleicht die persönliche Einstellung in diesen Spielen suboptimal war. Das war im Trainingslager viel besser. Aber da hat einfach rund herum alles gepasst, so auch die Ergebnisse gegen die Top-Klubs Roter Stern Belgrad und Dynamo Kiew.

"Das müsste dann schon ein Top-Mann sein..."

Ligaportal: Wie bereits im Sommer mit Toptorjäger Haris Tabakovic habt ihr auch im Winter mit Bryan Teixeira erneut einen Unterschiedsspieler und Top-Scorer verloren. Wie gedenkt ihr den Abgang zu kompensieren? Mit der Roter Stern Belgrad-Leihe Nemanja Motika, dessen Vater bereits am Mittwochabend mir gegenüber meinte, dass das wohl was werden wird mit Austria Lustenau, ist ja nun seit Freitag fix. Sind bis zum morgigen Montagabend und Schließung des Winter-Transferfensters um 17 Uhr noch weitere Transfers geplant?

Markus Mader: Also momentan schauen die Ergebnisse danach aus, als könnten wir den Abgang nicht kompensieren, wie auch schon im Sommer bei Haris, Mo (Anm.: Cham) und Brandon (Anm.: Baiye). Wir werden also weiter andere Lösungen finden müssen, dazu haben wir ja mit Nemanja Motika und auch Emrehan Gedikli zwei junge Stürmer verpflichtet. Mal schaun, ob die so schnell in die Spur finden, dass sie uns im Kampf um den Klassenerhalt so helfen, wie wir uns das von ihnen erhoffen. Von weiteren Neuzugängen halt ich nichts, wir haben so schon einen sehr großen Kader! Das müsste dann schon ein Top-Top-Mann sein.

"Ganz ehrlich, es ist mir völlig wurscht..."

Ligaportal: Ihr habt gleich Hochkarätiger zum Start in die Frühjahrsrunde als Gegner. Vor allem 2 Challenges auswärts. Erst beim Serienmeister und souveränen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der großen Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Samstag, 11.02.) und dann in der neuen Raiffeisen Arena in Linz auf der Gugl beim Tabellendritten LASK (Fr., 24.02.). Wie sehen Sie gerade bei diesen Auswärts-Hürden die Ausgangskonstellation & Perspektive für die Austria?

Markus Mader: Ja, das Programm hat es in sich. Nicht zu vergessen der WAC! Auch die Heimpartien gegen Austria Wien, Sturm Graz und Austria Klagenfurt sind richtige Kracher. Aber ganz ehrlich, es ist mir völlig wurscht. Alle müssen gegen alle spielen, wann entscheidet der Terminplan, und der wollte es halt so! Wir werden das Beste daraus machen und alles versuchen, um unser Punktekonto aufzustocken.

Ligaportal: Danke für´s Interview und wir sehen uns dann bald in Linz bei der Stadion-Premiere auf der Gugl, wo Austria Lustenau ja erster Gast in der neuen Raiffeisen Arena sein wird.

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Josef Parak (2) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (1)