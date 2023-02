Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ging es im Jahres-Auftaktmatch der ADMIRAL Bundesliga zwischen den Traditionsklubs SK Sturm Graz und SK Rapid Wien (Zweiter vs. Vierter) in der 1. Halbzeit hin und her...und vor allem "heiß" her. Die vermeintliche 1:0-Führung durch Tomi Horvat (31.) wurde nach VAR-Check aberkannt - doch dann das nächste bittere Geschehnis für den Vizemeister. Kurz vor der Halbzeitpause verletzte sich Gregory Wüthrich beim Klärungsversuch, schied aus (Diagnose steht noch aus) - für den 28-jährigen Schweizer kam David Affengruber. Siehe auch AKTUELL Ligaportal-LIVETICKER.

Gregory Wüthrich (links), hier gegen Marco Grüll, verletzte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Der 1,92 Meter große Schweizer Innenverteidiger und dreifache Schweizer Meister ist seit August 2020 bei Sturm Graz und hat seinen Vertrag erst im vergangenen November bis 30. Juni 2025 verlängert.

Aberkanntes Tor sorgt für viel Gesprächsstoff

Was das aberkannte Tor betrifft wird die VAR-Entscheidung viel, viel Gesprächsstoff nach sich ziehen. Sky-Experte Alfred Tatar: "Diese Szene ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, dass auch der VAR nicht weiter hilft. Es ist keine Ja- und Nein-Entscheidung, sondern nach Ermessen des Schiedsrichters. Hören wir auf mit dem Blödsinn".

Zur Entstehung des vermeintlichen Führungstreffers: Ein Bilderbuch-Angriff von Sturm Graz - aus einem Guss, ein Produkt großer Qualität! Das Ganze beginnt bei Dante und Prass im linken Halbfeld, die einen feinen Doppelpass lancieren.

Der Neo-ÖFB-Teamspieler beweist dann grandiose Ballbehandlung und bedient Horvat in der Mitte, der sich das Spielgerät zwei, drei Mal mitnimmt, von seinen Gegenspielern nur Begleitschutz erfährt und die Kugel mit einem strammen Abschluss ins linke untere Eck im Gehäuse unterbringt. Doch die Freude war von kurzer Dauer: Emegha soll Hedl die Sicht verstellt haben. Ganz heikles Ding!

Sturm-Coach Christian Ilzer (Foto) echauffierte sich daraufhin mächtig...erhielt vom Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann die gelbe Karte.

Es ist Zündstoff drin...und bleibt für die 2. Halbzeit megaspannend. Jetzt weiter im Ligaportal-LIVETICKER.

_____________

