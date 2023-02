Freude, Leidenschaft, Erleichterung und Erlösung ...der LASK spielte auf der Klaviatur der Emotionen das volle Programm beim 1:0-Geduldssieg gegen den wackeren Aufsteiger SC Austria Lustenau im Rahmen der Raiffeisen Arena-Premiere auf der Gugl ab. Auch Mittelfeldspieler Peter Michorl wusste, wie glücklich der, obendrein per "Gold-Tor" von Joker Marin Ljubičić last minute (90.+3) errungene Dreier des Dritten der Tabelle war. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte nach beim dienstältesten LASKler. Der 27-jährige Wiener ist seit 8 1/2 Jahren (Sept. 2014) beim LASK, absolvierte für diesen seither 324 Partien (40 T., 89 A.).

Keine Wiederbelebungs-Aktion...nein...Peter Michorl feiert frenetisch in der 3. Minute der Nachspielzeit den eingewechselten Florian Flecker, der den Elfmeter raus holte, den der ebenfalls eingewechselte, 20-jährige Kroate Marin Ljubičić cool in "Panenka-Manier" verwandelte. LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer wechselte damit die beiden Matchwinner ein.

"Es war irrsinnig schön"

Peter Michorl über..

...die Premiere in neuer Raiffeisen Arena: "Es war irrsinnig schön. 20:30 Uhr, Flutlicht. 3 Punkte am Schluss, auch wenn wir über die 2. Halbzeit reden werden. Heute können wir glücklich sein. Das Eröffnungsspiel ist geglückt. Da fällt ein Riesen-Rucksack von allen ab.

Die Meistergruppe ist, glaube ich, jetzt eingetütet. Jetzt wollen wir so viele Punkte wie möglich noch holen im Grunddurchgang (Anm.: Rest-Gegner WSG Tirol in Innsbruck, FC Red Bull Salzburg daheim, TSV Hartberg auswärts). Mit dem Stadion dann im Rücken werden wir noch einige Siege feiern."

"Verteidiger von Lustenau ist gefühlt 12 Minuten am Boden gelegen"

...ob Hype um Stadion-Eröffnung auch Rucksack war, der gehemmt hat oder gar Bürde war: "Würde ich nicht sagen. Es gehört dann immer auch ein Gegner dazu. Aber wir haben uns dann extrem einschläfern lassen in 2. Halbzeit, es gab extrem viele Unterbrechungen. Der eine Verteidiger von Lustenau ist gefühlt 12 Minuten am Boden gelegen. Wir haben uns einschläfern lassen, aber das darf uns so nicht passieren. Tiefenläufe haben dann gefehlt und wir haben viele Bälle in der letzten Linie verloren, sind in Konter gelaufen.

Aber man muss auch dazu sagen, dass wir defensiv de facto gar nichts zugelassen haben. So gesehen sind wir glücklich über die 3 Punkte, über die Leistung müssen wir reden."

"Wenn´s VAR gibt - sie haben es nicht overruled"

...wieder spätes Tor wie in Ried, Moral stimmt, wie Elfmeter gesehen: "Ganz klar (lacht). Blacky (Anm.: Florian Flecker) sagt, dass er einen Kontakt gespürt hat. Hat ihn super angenommen. Der Schiri (Anm.: Harald Lechner aus Wien) hat den Elfmeter gegeben. Wenn´s den VAR gibt, sie haben es nicht overruled.

So gesehen muss ich glauben, dass es ein Elfmeter war. Ich habe jetzt die Bilder noch nicht gesehen. Marin (Anm.: Ljubičić) hat den Elfmeter unglaublich verwandelt. Da brauchst du auch die Nerven in der 90. Minute. Deswegen drei Punkte, Eröffnungsspiel geglückt. Vlt. fällt uns ein bisschen ein Rucksack runter und jetzt starten wir voller Vorfreude in die nächsten Wochen."

"Unglaublich, was da errichtet wurde - die schwarz-weiße Wand im Hintergrund"

...nochmal zu seinen persönlichen Emotionen als Langzeit-LASKler betr. Stadion-Premiere: "Natürlich, jahrelang in Pasching gespielt. Da haben wir auch schöne Erfolge gefeiert. Aber wie es jetzt ist mit dem Riesen-Tempel hier. Unglaublich, was da errichtet wurde. Die schwarz-weiße Wand im Hintergrund. Unglaublich schön, unglaublich emotional heute. 20:30 Uhr Flutlicht, 3 Punkte, schönes Wochenende."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at