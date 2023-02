Mit dem 2. Sieg im 2. Heimspiel in 2023 in der ADMIRAL Bundesliga bleibt Austria Wien "über dem Strich". Das 3:0 über den Tabellenvorletzten TSV Hartberg sieht FAK-Coach Michael Wimmer dennoch kritisch, wobei das Fazit des 42-jährigen Deutschen im Umkehrschluss fast wie eine "Drohung" an kommende Gegner wirkt: "Von der fußballerischen Leistung war es heute eher das schwächste Spiel von uns". Nach der 0:1-Niederlage bei Austria Lustenau kehrten die Violetten, bei denen Torhüter Christian Früchtl bei Halbzeit verletzungsbedingt in der Kabine blieb, jedenfalls in die Siegerspur zurück. Nachfolgend STATEMENTS!

"Gefühlt war es kein 3:0"

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Gefühlt war es kein 3:0. Hartberg war eine richtig gute Mannschaft, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir waren vor dem Tor einfach kaltschnäuziger.“



…die Entwicklung der Mannschaft: „Von der fußballerischen Leistung war es heute eher das schwächste Spiel von uns, obwohl wir wieder gute Ansätze hatten. Auch beim Pressing waren wir heute nicht so mutig, wie ich es mir gerne erhofft hätte.“



Doppeltorschütze Haris Tabakovic (Spieler FK Austria Wien): „Ich habe mein Tor gemacht, für die Mannschaft war das sehr wichtig. Wir hatten in den ersten Minuten Probleme, aber danach haben wir es sehr gut gemacht. Wir waren einfach effizienter vor dem Tor.“

"Da habe ich Tränen in Augen bekommen"

Ziad El Sheiwi (FK Austria Wien) im Vorfeld über seine Zeit nach dem zweiten Kreuzbandriss: „Am ersten Tag danach siehst du, wie die Leute in der Kabine mit dir umgehen. Da habe ich Tränen in den Augen bekommen.“



Muharem Huskovic (FK Austria Wien) im Vorfeld über den Tag nach seinem schweren Autounfall: „Meine erste Sorge war: Scheiße, ich kann nicht spielen. Das mit dem Körper wusste ich, das wird wieder. Das war für mich ganz klar nachdem ich aufgewacht bin, dass wird wieder gehen.“

Nach VAR-Check entschied Referee Sebastian Gishamer auf Tor und damit 1:0 für Austria Wien.

„Sind momentan individuelle Fehler, die uns das Genick brechen“

Markus Schopp (Trainer TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir machen uns die Tore meistens selbst. Auf der anderen Seite sind wir extrem umständlich im gegnerischen Sechzehner. Dadurch ist auch dieses Resultat erklärbar.“



…die Entwicklung der Mannschaft: „Die Mannschaft versucht umzusetzen, was wir ihnen mitgeben. Sie sind extrem bemüht, die Dinge auch wirklich auf den Platz zu bekommen. Wir bringen uns aber um die Arbeit, indem wir mit unnötigen Fehlern den Gegner stärken. Es sind momentan individuelle Fehler, die uns das Genick brechen.“



Dominik Prokop (TSV Hartberg): „Wir haben ein solides bis gutes Spiel gemacht. Ich habe die große Chance auf das 1:0 und mache das Tor leider nicht. Im Endeffekt sind wir heute für unsere Fehler bestraft worden. Die Austria hat das eiskalt ausgenutzt. Ich denke, es war ein ausgeglichenes Spiel, wir sind sehr gut in die zweite Halbzeit reingekommen. Im Endeffekt ein sehr bitterer Abend und ich denke, dass das Ergebnis auf jeden Fall zu hoch ist.“



Klaus Eckel (Kabarettist und Austria Wien Fan) über den Trainerwechsel im Winter: „Ich bin schon ein großer Fan von Manfred Schmid. Ich kenne ihn auch persönlich besser und mag ihn. Es hat auch mir weh getan, aber ich muss sagen, ich bin Leid bei der Austria gewohnt. Aber ich will es positiv sagen: Bei der Austria wird es nie fad.“

"Hätte Prokop Chance genützt, wäre es vlt. anders ausgegangen"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…Dominik Prokop (vor der Partie): „Der Sprung von einem hoffnungsvollen Spieler auf das nächste Level ist der härteste. Als junger Spieler, wenn man Leistungen bringt, rutscht man leichter rein in die 1. Mannschaft. Das musst du aber beweisen und über zwei, drei Jahre verbessern, bis man auf ein Niveau kommt, wo man Führungsspieler ist. Das ist ihm nicht gelungen.“



…das Spiel: „Die Austria hat zu Beginn ihre Probleme gehabt, hätte Prokop seine Chance genützt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Die Wiener Austria hat durchaus ihre Qualität aus dem Frühjahr gezeigt, nämlich den Zug nach vorne.“

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg 3:0 (1:0)

19. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Samstag, 25.02.2023, 17 Uhr, Generali Arena, Z: 10.568, SR: Sebastian Gishamer

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl (46. Kos) - Handl, Martins, Mühl (66. Meisl) - Ranftl, Braunöder, Jukic, Polster (66. Leidner) - Fischer (78. Gruber), Tabakovic, Dovedan (78. Keles). Trainer: Michael Wimmer.

TSV Egger-Glas Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Farkas (46. Diakite), Rotter, Karamarko, Pfeifer - Kainz, Heil (61. Sangare) - Frieser (77. Fadinger), Prokop (60. Tadic), Providence (77. Kriwak) - Avdijaj. Trainer: Markus Schopp

Torfolge: 1:0 Tabakovic (31., Assist Polster/Dovedan), 2:0 Tabakovic (55., Elfmeter, Foul Heil an Ranftl), 3:0 Fischer (62., Dovedan)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak