Zweite Saison- und zugleich Heim-Niederlage für den zuletzt im Flow befindlichen SK Sturm Graz, der in Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga überraschend den bis dato in 2023 erfolglosen Gästen von Austria Klagenfurt mit 1:2 unterlag. Damit könnte sich heute im Falle eines Sieges von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg über Schlusslicht SV Guntamatic Ried (ab 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) der Rückstand auf die Roten Bullen auf 9 Zähler vergrößern. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Sturm- und Klagenfurter Lager.

Peter Pacult und Austria Klagenfurt hatten beim 2:1-Auswärtscoup in Graz (fast) alles im Griff, allerdings bei vier Aluminiumtreffern von Sturm auch das nötige Glück, um den ersten Sieg in der 4. Pflichtpartie in 2023 zu feiern.

"Sturm Graz hatte sehr viel Pech"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

…die Stimmung nach dem Sieg: „Natürlich ist die Stimmung mehr als positiv, wenn du hier gegen den klaren Favoriten 2:1 gewinnst. Vor allem nach den letzten Wochen ist das mehr als erfreulich.“



…das Spiel: „Wir haben aus wenigen Torchancen das Maximale herausgeholt und hatten auch das Quäntchen Glück in gewissen Situation. Es war auch entscheidend, dass wir nach dem 1:0 gleich eine gute Antwort gehabt haben. Trotz allem muss man sagen, dass Sturm Graz heute sehr viel Pech gehabt hat.“



Simon Straudi (SK Austria Klagenfurt): „Die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Wir wussten, dass es hier extrem schwer wird. Sturm hat eine super Mannschaft und wir hatten auch sehr viel Glück. Ich glaube vier Pfostentreffer. Unser Glück, dass wir es heimgebracht haben. Es ist sehr wichtig für uns.“

"Mit dem hat wohl keiner gerechnet"

2:1-Siegtorschütze Markus Pink (SK Austria Klagenfurt): „Dass wir das Stadion heute mit 3 Punkten verlassen, mit dem hat wohl keiner gerechnet. Wir sind das Spiel wieder defensiver angegangen. Wir haben über die 90 Minuten aber auch sehr viel Glück gehabt, das ist uns schon bewusst.“

Endlich scort er wieder: Markus Pink. Einen Tag nach seinem 32. Wiegenfest erzielte der gebürtige Klagenfurter und Führende der ADMIRAL Bundesliga-Torschützenliste sein 13. Saisontor und im vierten Anlauf ersten Pflichtspiel-Treffer im neuen Jahr.

"Ein Stück weit Pech dabei gewesen"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz): „Es ist natürlich ein Stück weit Pech dabei gewesen, aber zum einen muss man akzeptieren, dass Austria Klagenfurt es heute sehr gut gemacht hat zum anderen, dass uns die nötige Schärfe und Präsenz gefehlt hat, die wir heute gebraucht hätten.

Phasenweise hat man sie gesehen. Wenn wir diese Präsenz und Schärfe gehabt haben, sind wir zu Chancen gekommen, wenn wir sie nicht gehabt haben, haben wir uns extrem schwer getan.“



David Affengruber (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Gegentore: „Wenn man sich das Spiel ansieht, müssen wir das heute ganz klar gewinnen. Das Eigentor passiert, ich rutsche in den Ball und kann nicht mehr viel machen. Wir müssen einfach mehr Tore schießen. Wir dürfen das erste Tor nicht so billig kriegen. Wir schalten zu langsam, sie spielen einen schnellen Freistoß. Hier müssen wir einfach hellwach sein und auf den Ball schauen.“



…das Spiel: „Wir waren gut im Spiel und haben das Spiel über 90 Minuten dominiert. Wir haben in zwei Situationen schlecht verteidigt und sie haben zwei Tore gemacht. “



Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) über die Qualität des Kaders trotz der vielen Verletzten (vor dem Spiel): „Die Mannschaft performt. Mit der Cup-Partie gegen Salzburg haben wir gesehen, die Qualität ist absolut vorhanden. Das ist eine Stärke, die wir diese Saison haben, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind, dass auch wenn einige Spieler ausfallen, wir das gut kompensieren können.“



Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…einen möglichen Transfer von FC Blau-Weiß Linz-Toptorjäger Matthias Seidl: „Er ist ein interessanter, österreichischer Spieler. Es ist bei weitem noch nichts fix. Es ist normal, dass man sich mit solchen Spielern beschäftigt. Es ist aber sicher noch ein weiter Weg und viel zu früh, dass wir etwas vermelden können.“



…Alexander Prass: „Alex Prass haben wir vor über eineinhalb Jahren geholt, er hat eine riesige Entwicklung gemacht. Er ist Spieler von Sturm Graz und kann sicher noch Schritte machen. Was im Sommer passiert werden wir sehen. Es ist aber noch viel zu früh, hier etwas zu sagen.“



…Torhüter Arthur Okonkwo: „Ich stehe fast wöchentlich in Kontakt mit dem Loan Manager von Arsenal, da sie sehr dahinter sind und die Entwicklung genau verfolgen. In der Länderspielpause werden sie kommen oder ich nach London fliegen und dann werden wir weitere Gespräche führen.“



Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Abwehrfehler bei Sturm Graz: „Die Gegentore, die man erhalten hat, waren extrem billig. Bei dem Freistoß bewegen sich vier Spieler mit dem Rücken zum Ball. Das ist eine Todsünde für jeden Verteidiger in dieser Situation.“

ADMIRAL Bundesliga, 19. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)

Samstag, 25. Februar 2023; Merkur Arena, 12.025 Zuschauer; SR: Alan Kijas

SK Puntigamer Sturm Graz (4-3-1-2): Okonkwo - Gazibegovic (65. Ingolitsch), Affengruber, Borkovic (73. Grgic), Schnegg (46. Danté) - Horvat, Gorenc-Stankovic, Prass - Sarkaria (65. Ljubicic) - Emegha, Teixeira. Trainer: Christian Ilzer.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Demaku (62. Wernitznig), Mahrer, Wimmer, Schumacher - Benatelli (90./+3 Irving), Gkezos, Cvetko - Binder (78. Jaritz), Pink, Straudi. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Affengruber (11.), 1:1 Affengruber (13./Eigentor), 1:2 Pink (54.)

Gelbe Karte: Straudi (16.)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu