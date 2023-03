Nach dem Trainer-Wechsel vor wenigen Tagen beim RZ Pellets WAC - Robin Dutt wurde entlassen, Manfred Schmid kam (wir berichteten) - nimmt der Neo-Chefcoach in seiner ersten Trainings-Woche beim Tabellenneunten der ADMIRAL Bundesliga erste Maßnahmen vor. Der 52-jährige Wiener und Ex-Coach vom Vorjahres-Dritten FK Austria Wien holt seinen vertrauten Co-Trainer nach Kärnten.

Schmid holt seinen Co von Wiener Violetten mit ins Lavanttal

So wird bei den Lavanttalern das Trainerteam um Neo-Cheftrainer Manfred Schmid um Cem Sekerlioglu (Foto) erweitert.

Der seit 2. März 44-jährige Österreicher mit türkischen Wurzeln war nach zahlreichen Jahren als Akademietrainer bereits beim FK Austria Wien als Co-Trainer von Manfred Schmid tätig und verstärkt nun auch das Trainerteam des RZ Pellets WAC.

Zum Debüt empfängt das vertraute Trainer-Duo am Sonntag mit den Wölfen in der Lavanttal-Arena, wo der WAC erst einen Sieg verbuchte in dieser Saison und schon 8 Niederlagen kassierte, Aufsteiger SC Austria Lustenau - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.