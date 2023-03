Spannung pur auf der Zielgeraden im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga, es geht in die heiße Schlussphase. Vor der 21. Runde haben noch 4 Teams die Chance, auf die 3 Rest-Tickets um den Einzug in die Meistergruppe. "Über dem Strich" sind derzeit die beiden Wiener Klubs SK Rapid (4., 30 Punkte) und FK Austria (5., 29) sowie die WSG Tirol (6., 28). In Lauerstellung und Jäger-Rolle: Austria Klagenfurt (7., 27). Am Sonntag finden alle Spiele der 21. Runde zeitgleich statt. Darunter auch das direkte Duell zwischen SK Rapid vs. WSG Tirol. Alle Partien wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER, ab 17 Uhr.

Vor dem Sprung in das Obere Playoff: Jonas Auer, der Linksverteidiger ist einer der beständigsten Hütteldorfer in dieser Saison, und der SK Rapid sind in der Pole-Position im Rennen der vier Klubs für die Meistergruppe. 2. Matchball für die Grün-Weißen gegen "Lieblingsgegner" WSG Tirol, nachdem vor einer Woche gegen Capaldo & Co. vom FC Red Bull Salzburg bei der 2:4-Heimniederlage der erste ausgelassen wurde. Heute winkt die nächste Chance, damit es ab April in dieser Saison noch zu zwei weiteren Duellen zwischen Rekord- und Serienmeister kommt.

Bei Heimsieg ist SK Rapid definitiv "durch"

Hier die "Hotspots" zusammengefasst per Ligaportal-LIVETICKER-Zugang:

SK Rapid vs. WSG Tirol,

SK Sturm Graz vs. FK Austria Wien

SK Austria Klagenfurt vs. TSV Hartberg.

Sowohl der Vierte SK Rapid, als auch die ebenfalls derzeit unter den Top-6 platzierten Wiener Austria und WSG Tirol könnten heute in der vorletzten Runde im Grunddurchgang ihr Ticket für das Obere Playoff buchen.

Dazu bedarf es allerdings folgender Szenarien, wobei lediglich "Jäger" Austria Klagenfurt heute noch nicht sicher in die Meistergruppe einziehen, allerdings den Sprung "über den Strich" schaffen kann.

Rapid Wien steht fix in Meistergruppe bei…

… Heimsieg gegen die WSG Tirol

… Remis, wenn Austria Klagenfurt daheim gegen den TSV Hartberg verliert.

WSG Tirol steht fix in Meistergruppe bei Sieg bei Rapid, wenn…

… Austria Klagenfurt nicht gewinnt.

Austria Wien steht fix in Meistergruppe bei…

…Auswärtssieg bei Sturm Graz, wenn WSG Tirol oder Austria Klagenfurt nicht gewinnen

…Remis, wenn Austria Klagenfurt gegen den TSV Hartberg verliert

5 Teams bereits fix für Unteres Playoff

Mit Aufsteiger SC Austria Lustenau (8., 21), RZ Pellets WAC (9., 20), TSV Egger-Glas Hartberg (10., 17), CASHPOINT SCR Altach (11., 16) und Schlusslicht SV Guntamatic Ried (14) stehen bereits 5 Teams fix in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty