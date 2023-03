Der SK Rapid Wien feiert mit dem 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol den 9. Sieg in Folge gegen die Wattener (8 in der ADMIRAL Bundesliga, 1x im ÖFB-Cup-Achtelfinale im vergangenen Oktober). Und vor allem: die Hütteldorfer jubeln eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs über das fixierte Ticket für die Meistergruppe. Nachfolgend gesammelte Statements aus dem Lager des Tabellenvierten.

"Haben es geschafft, Druck immer aufrecht zu halten und zu erhöhen"

SK Rapid-Chefcoach Zoran „Zoki“ Barišić über...

...fixiertes Meister-Playoff: "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und bin auch sehr glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war wieder mal so ein Druckspiel, Final-Spiel und ganz wichtiges für uns. Was die Art und Weise betrifft...wir haben von Anfang an Druck gemacht und versucht, immer wieder spielerische Lösungen zu finden. Wir haben es geschafft, den Druck auch immer aufrecht und hoch zu halten.

Diesen auch immer wieder zu erhöhen. Alles in allem eine sehr gute Mannschaftsleistung. Auch Spieler, die schon lange nicht gespielt haben und zum Einsatz kamen sowie diejenigen, die wieder rein gekommen sind haben uns wieder neue Energie gegeben. Insofern bin ich sehr glücklich mit der heutigen Leistung. Es war ein harter Weg bis hierhin, aber er hat sich ausgezahlt."

...woran es in 1. Halbzeit lag, dass trotz guter Chancen kein Tor gelang: "An der Chancenauswertung, an der Effizienz...da haben wir einiges liegen lassen. Die Jungs wollen wahrscheinlich, dass ich irgendwann mal so schnell einen Herzinfarkt bekomme. Und sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin."

"Druck liegt bei der Austria"

...Derby nächsten Sonntag in Wien-Favoriten: "Wir werden das heutige Spiel nachbereiten. Es waren sehr viele Dinge dabei, die wir mitnehmen ins Gepäck. Es waren einige Dinge dabei, die wir noch besser machen können. Zum 1. Mal gehen wir nach sehr langer Zeit in ein Derby, wo nicht der Druck auf unserer Seite ist.

Man kann zwar sagen, dass man in einem Derby immer Druck hat, aber wir haben unser wichtigstes Zwischenziel schon erreicht. Nämlich den Einzug in das Meister-Playoff. Insofern liegt jetzt der Druck bei der Austria. Wir können befreit drauf los spielen und ich erwarte mir wieder mal ein spannendes Spiel."

1:0-Tor-Assistgeber Marco Grüll (SK Rapid-Stürmer) über...

...fixiertes Meister-Playoff: "Natürlich bin ich zufrieden. Unser Ziel in den letzten Runden war, dass wir so schnell als möglich das obere Playoff fixieren. Das ist uns gelungen. Die Leistung heute war im großen und ganzen okay. Natürlich müssen wir im Spiel die Chancen früher nützen, dann wird´s nicht wieder so eine brenzlige Geschichte zum Ende hin."

...Veränderung in 2. Halbzeit, dass Effizienz gestiegen ist: "Keiner schießt den Ball gerne neben das Tor. In der 2. Halbzeit war das 1:0 sehr wichtig, der Dosenöffner. Dann hat man auch gesehen, dass das Selbstvertrauen bei uns zurück ist und dann haben wir es auch sehr gut fertig gespielt."

"Schaue nicht, ob Austria Punkt braucht oder nicht"

...ob Sieg beflügelt für bevorstehendes Wiener Derby: "Jeder Sieg gibt dir natürlich Selbstvertrauen. Wir wissen auch, dass es für die Austria um viel geht. Natürlich schaue ich nicht, ob die jetzt einen Punkt brauchen oder nicht. Wir wollen das Derby einfach gewinnen und das ist unser Ziel."

Niklas Hedl (Torhüter SK Rapid) über...

...fixiertes Meister-Playoff: "Wir können alle sehr zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Der Sieg hätte natürlich auch höher ausgehen können. Aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Die haben wir gemacht. Jetzt heißt es, dass wir oben mitspielen dürfen. Wir sind glücklich."

...Rolle der Fans im letzten Heimspiel im Grunddurchgang: "Extrem wichtig für uns. Macht richtig viel Spass hier zu spielen. Vor fast immer 20.000 Leuten, die fast alle für uns sind und vorpeitschen. Macht riesig Spass. Danke."

"Da geht es um mehr wie 3 Punkte"

...heutige Sieg-Bedeutung für Wiener Derby nächsten Sonntag: "Ein Derby ist immer ein spezielles Spiel. Da geht es nicht nur um 3 Punkte. Da geht es um viel mehr. Und das werden wir annehmen und hoffentlich auch gewinnen."

Siehe auch Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL