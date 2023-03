Er ist der Nachfolger beim FK Austria Wien (nach 21 Runden Tabellen-6. der ADMIRAL Bundesliga) von Publikumsliebling Patrick Pentz, kam im vergangenen Sommer vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München an den Verteilerkreis und hat Vertrag bis 2025 bei den Wiener Violetten: Christian Früchtl. Der 1,93 Meter große deutsche Goalie äußerte sich Montagabend in der Sendung "Talk & Tore" bei Sky Sport Austria über das bevorstehende Wiener Derby, seine gemeinsame Zeit mit Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer und anderen spannenden Themen.

"Jetzt sind wir noch über dem Strich, das zählt"

Christian Früchtl (Torhüter FK Austria Wien) über...

…bevorstehendes Wiener Derby (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), sein erstes in Wien-Favoriten: „Es ist ein besonderes Spiel, unabhängig davon wo man in der Tabelle steht. Jetzt sind wir noch über dem Strich, das zählt. Wenn wir am Sonntag unsere Arbeit erledigen, sind wir dabei. Wir wollen natürlich unter die Top-6 und wenn möglich international spielen nächstes Jahr.“



…Arbeit von Neo-FAK-Trainer Michael Wimmer: „Wir haben unter ihm 3 Spiele gewonnen, auch gegen Lustenau waren wir klar die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen. Jetzt gegen Sturm war es die erste verdiente Niederlage. Fußballerisch bekommen wir immer mehr mit, was er von uns will. Es ist ein neues System. Wir haben zwar unter Schmid auch eine Fünferkette gespielt, aber etwas defensiver. Das muss sich alles einspielen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.“



…Möglichkeit als Legionär in Österreich zu spielen: „Für mich ist es super, die Liga boomt gerade, ist richtig im Aufmarsch. Für mich war es einfach wichtig Spielpraxis zu sammeln, das ist hier gegeben. Ich fühle mich pudelwohl hier in Wien. Der Verein ist auch super für mich.“

„In meinem Zimmer hing ein Poster von ihm - er ist ein geiler Typ"

…Entwicklung der Tormannposition: „Der Markt ist mittlerweile so, dass es das Anforderungsprofil ist, Fußballspielen zu können. Natürlich kann man nicht immer noch weiter aus dem Tor gehen, irgendwo ist die Grenze erreicht. Manuel Neuer hat das Tormannspiel aber auf jeden Fall revolutioniert mit dem Rauslaufen.“

…seine gemeinsame Zeit mit Manuel Neuer: „Wenn du tagtäglich mit dem - für mich - besten Torhüter der Welt trainierst, nimmst du vieles mit. In meinem Zimmer hing ein Poster von ihm, ein absolutes Vorbild von mir. Er ist ein geiler Typ.“



…eine Anekdote über Manuel Neuer: „In einer Saison war Sven Ulreich das ganze Jahr über im Tor, wir hatten Abschlusstraining für den DFB-Pokal und es war mit das erste Training, in dem Manu wieder zurück war. Der war ein Jahr raus und hat alles gehalten, wirklich.

Eigentlich hätte er spielen müssen, aber Jupp Heynckes hat sich für „Ulle „entschieden, weil er das ganze Jahr über gespielt hat. Auch wenn er ein Tor kassiert hat, hat er kein Tor kassiert, das war so in seinem Mindset drin: “Ich mach keinen Fehler, ich krieg kein Tor“ und dann ging es direkt weiter.“

Das 338. Wiener Derby am kommenden Sonntag in der Generali-Arena ist restlos ausverkauft. Wir freuen uns auf ein violettes Derby! 👏🤩#faklive #FAKSCR pic.twitter.com/lvFP8MCoBX — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 13, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at