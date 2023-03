www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at das 338. Wiener Derby, das in der 22. und letzten Runde im Grunddurchgang dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid am kommenden Sonntag, den 19. März 2023, am Verteilerkreis stattfindet - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Während sich der Tabellenvierte aus Hütteldorf bereits in der vergangenen Runde das "Meistergruppe-Playoff"-Ticket gesichert hat, sind die Veilchen (derzeit Platz 6) noch nicht fix qualifiziert. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Auch in der 338. Neuauflage des Wiener Derby wird wieder um jeden Ball - wie hier im Herbst zwischen SK Rapid-Toptorjäger Guido Burgstaller (re.) und Manfred Fischer - gefightet und kein Zentimeter auf dem Rasen hergeschenkt werden.

Hinspielsieg für Veilchen dank Frühstart

Den Vierten SK Rapid und Sechstplatzierten FK Austria Wien trennen nach 21 Runden vier Zähler, wobei bekanntlich den Violetten ja mit Saisonbeginn drei Punkte "am grünen Tisch" abgezogen wurde. Nachdem sich beide Wiener Traditionsklubs und Lokalrivalen gleich 7 Mal in Folge remis trennten (darunter vier Mal en suite 1:1), behielten die Veilchen beim Hinspiel in Runde 11 am 9. Oktober 2022 in Hütteldorf mit 2:1 die Oberhand.

Huskovic (4.) und Fitz (per Elfer, 16.) brachten die damals noch von Manfred Schmid gecoachte Austria gegen die Grün-Weißen (damals noch unter Chefcoach Ferdinand Feldhofer) bereits früh mit 2:0 in Front. Der Anschlusstreffer von Sommer-Neuzugang Ante Bajic in der Nachspielzeit (90.+1) kam für die Hütteldorfer zu spät. Gibt es Rapid-Revanche?

Wie die Gastgeber bereits gester vermeldeten, ist die Generali-Arena für das prestigträchtige 338. Wiener Derby bereits vorzeitig mit 17.656 Zuschauern ausverkauft

Für die gastgebende Elf von Neo-Chefcoach Michael Wimmer - für den 42-jährigen Deutschen ist es das erste Wiener Derby - ist der Druck groß. Einen Zähler rangiert die Austria vor dem Tabellen-Siebten WSG Tirol. Und auch wenn die Wattener eine Herkulesaufgabe gegen den Tabellenzweiten SK Sturm Graz vor der Brust haben, gilt es für Top-Torjäger Haris Tabakovic & Co. die eigenen Hausaufgaben zu machen.

Der Vorjahresdritte hat es selbst in der Hand, wieder im oberen Playoff mitzuwirken und somit die Chance für den Europacup zu haben (im vergangenen Herbst Europa League).

→ FK Austria Wien vs. SK Rapid LIVE

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL