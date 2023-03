Nachdem Cheftrainer Zoran Barišić Anfang Februar formell seinen Vertrag für die Funktion als Cheftrainer der ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft des SK Rapid Wien bis zum Ende der Saison 2024/25 unterzeichnet hatte, wurde nun auch offiziell das Trainerteam komplettiert und intern nachbesetzt. Der ehemalige Video- und Datenanalyst Daniel Seper agiert in Zukunft als zusätzlicher Co-Trainer neben Thomas Hickersberger. Seinen bisherigen Aufgabenbereich beim SK Rapid übernimmt Daniel Schmitt, der die letzten eineinhalb Jahre als Spiel- und Datenanalyst beim SK Rapid II tätig gewesen war.

Über Sky Sport Austria zum SK Rapid

Daniel Seper studierte Sport und Geschichte auf Lehramt, ehe ihn seine berufliche Karriere über Sky Sport Austria zum SK Rapid führte. Nach dem Abschluss seines Studiums absolvierte der gebürtige Burgenländer noch ein weiteres Studium im Bereich „Spielanalyse und Scouting" in Düsseldorf. Im Frühjahr 2021 schloss der ehemalige Regionalliga-Spieler die UEFA A-Lizenz mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Zudem ist der 32-Jährige auch Vortragender bei der ÖFB-Trainerausbildung sowie am internationalen Fußball Institut (IFI). Während seiner aktiven Karriere spielte der gelernte Verteidiger u.a. für den SC Neusiedl am See, SV Oberwart, SC Sollenau und Wiener Sportklub.

Das Aufgabengebiet der Spiel- und Datenanalyse für die Profimannschaft übernimmt in Zukunft Daniel Schmitt. Der gebürtige Deutsche ist bereits seit Anfang 2021 beim SK Rapid tätig und arbeitete zuvor u.a. als Analyst für die U18 Mannschaft des SK Rapid, ehe er ein halbes Jahr später zu Rapid II hochgezogen wurde und von da an auch die gesamte Leitung der Spielanalyse für alle Akademiemannschaften übernommen hatte. Der 28-Jährige ist im Besitz der UEFA B-Lizenz und absolviert derzeit nebenbei sein Masterstudium im Bereich „Spielanalyse“ an der deutschen Sporthochschule in Köln.

Michele Stock übernimmt "Spielanalyse & Scouting" beim SK Rapid II

Den Verantwortungsbereich „Spielanalyse und Scouting“ für die 2. Mannschaft übernimmt Michele Stock, der zuvor diese Agenden bereits in der Akademie ausgeübt hatte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Daniel Seper bringt viel fachliches Know-how als Trainer mit sich, hat die UEFA A-Lizenz mit Auszeichnung abgeschlossen und strebt auch noch die UEFA Pro-Lizenz an. Darüber hinaus genießt Daniel aufgrund seiner Persönlichkeit ein sehr hohes Ansehen im Verein, deswegen sind wir sehr froh, dass er in Zukunft das Trainerteam als Co-Trainer komplettiert. Mit seinem Namensvetter Daniel Schmitt haben wir intern einen perfekten Nachfolger gefunden, der sich von Tag eins an unglaublich engagiert gezeigt hat und mit seinen Kompetenzen ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams ist.“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann ergänzend: „Die Entwicklung und vor allem auch stetige Weiterentwicklung von Nachwuchsspielern, aber ebenso Profispielern hat bei uns einen sehr hohen und ungemein wichtigen Stellenwert. Diese Philosophie verfolgen wir aber auch bei all unseren MitarbeiterInnen, versuchen jeden einzelnen im Rahmen unserer Möglichkeit bestmöglich weiterzuentwickeln und sie auf ihrem Karriereweg stetig zu unterstützen.

Umso erfreulicher ist es, dass wir zwei sehr wichtige Aufgabenbereiche im Trainerteam der ersten Mannschaft intern neu besetzen konnten. Daniel Seper und Daniel Schmitt stellen in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich einen absoluten Mehrwert für den SK Rapid da, sind sehr engagierte und wissbegierige Männer, die den Fußball rund um die Uhr leben und zudem auch von der Persönlichkeit her optimal zum SK Rapid passen.“

Testspiel am 24. März in Mistelbach

Eine Terminvorschau für die kommende Woche: In der länderspielbedingten Bundesligapause wird die Mannschaft des SK Rapid ein Freundschaftsspiel in Niederösterreich absolvieren.

Am Freitag, 24. März 2023 (Ankick 18:30 Uhr) gastiert die grün-weiße Auswahl im Algebra Sportzentrum beim FC spusu Mistelbach.

Fotocredit: SK Rapid Wien/Widmer-Ring-Shots