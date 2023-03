Der auswärts einzig in der Liga noch unbesiegte Tabellenzweite SK Puntigamer Sturm Graz gastiert in der 22. Runde, der letzten im Grunddurchgang, in der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol. Für den derzeiten Tabellen-7. geht es noch um ein "Ticket" für das Meistergruppen-Playoff. Das Spiel im Tivoli Stadion Innsbruck wird am Sonntag, dem 19. März 2023, um 17 Uhr angepfiffen - Ligaportal-LIVETICKER! Siehe auch VORSCHAU WSG Tirol!

David Schnegg (li.) erzielte im Hinspiel gegen die WSG Tirol den 2:1-Siegtreffer per Kopfball (38., Assist Manprif Sarkaria). Es war für den 24-jährigen Linksverteidiger vom SK Sturm in 20 BL-Spielen in dieser Saiosn sein einziges Tor. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Rechts Emanuel Emegha, der schon 6 BL-Treffer erzielte und zuletzt den Doppelpach schnürte. Der 20-jährige Niederländer wurde von den Fußball-Fans auch bei Ligaportal zum bwin-Spieler der Runde gewählt.

"Sie haben LASK und Rapid auf Augenhöhe gefordert"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: "Denken wir an die Leistung gegen Austria Wien zurück, haben wir immer noch ein Lächeln im Gesicht, das war richtig gut von uns – aber das liegt schon wieder im Rückspiegel, unser voller Fokus gilt seit Montag dem Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol. Wir können am Sonntag unsere Ausgangslage noch einmal entscheidend verbessern und 3 Punkte könnten ein wichtiger Baustein für unseren Gesamterfolg heuer werden."



Ilzer weiter: "Die WSG ist eine Mannschaft, die einen sehr effektiven und geradlinigen Fußball spielt und eine hohe Qualität bei Standards hat. Man muss den Tirolern wirklich Respekt zollen – jedes Jahr spielen sie eine tolle Saison, auch zuletzt haben sie den LASK und Rapid wirklich auf Augenhöhe gefordert. Ich erwarte mir ein spannendes und sehr umkämpftes Spiel – wir brauchen die nötige Schärfe gegen den Ball, aber werden auch effektive Lösungen und Dominanz im Ballbesitzspiel benötigen."



Ilzer zur Personalsituation: "Wir mussten auch in dieser Woche aufgrund von angeschlagenen bzw. an Infekten erkrankten Spielern kreativ in der Zusammensetzung unserer täglichen Trainingskader werden, nichtsdestotrotz konnten wir uns gut auf das Spiel am Sonntag vorbereiten. Der endgültige Spieltagskader wird sich allerdings erst nach dem morgigen Abschlusstraining herauskristallisieren – fest steht jedenfalls, dass wir wieder eine schlagkräftige Elf auf das Feld schicken werden."

"Sie werden uns alles abverlangen - aber wir sind bereit für diese Herausforderung"

Angreifer Emanuel Emegha, zuletzt Doppetorschütze gegen die Wiener Violetten, meint: "Ich erwarte mir am Sonntag ein wirklich hartes Spiel in Tirol. Für die WSG zählen im Kampf um die Meistergruppe nur 3 Punkte – aber genauso wollen auch wir unbedingt den Sieg, um uns die bestmögliche Ausgangsposition für die finale Phase der Meisterschaft zu sichern.

Sie werden uns alles abverlangen, aber wir sind als Mannschaft bereit für diese Herausforderung, wollen Tore erzielen und mit 3 Punkten im Gepäck zurück nach Graz fahren."

Fakten zum Spiel

Als Schiedsrichter der Partie wird Manuel Schüttengruber aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz fungieren.

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 9 Spiele (7S, 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (13S 1U).

Der Vizemeister traf in der ADMIRAL Bundesliga in jedem der 9 Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte 24 Tore. Nur gegen den SC Austria Lustenau trafen die Grazer ebenfalls in jedem der ersten 9 Duelle und erzielten so viele Tore (sogar 29).

Die WSG Tirol verlor drei der letzten vier Spiele, in den ersten sechs Spielen der Rückrunde dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga blieben die Tiroler noch ungeschlagen (5S 1U). Weiters sind die Tiroler seit vier BL-Spielen sieglos (1U, 3N) – ihre längste Negativserie in dieser BL-Saison.

Der SK Puntigamer Sturm Graz holte 45 Punkte aus den ersten 21 BL-Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der ADMIRAL Bundesliga zuletzt 1998/99 (damals sogar 47). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen – nur 1997/98 (1) waren es nach den ersten 21 Spielen weniger.

Der SK Puntigamer Sturm Graz hatte in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga 54 Spielzüge, die mindestens 10 Pässe beinhalteten – nur die WSG Tirol und der RZ Pellets WAC (je 53) weniger. Allerdings hatten die Steirer 445 Pressingsequenzen (Gegn. Sequenzen, die innerhalb von max. 40 Metern vor dem gegn. Tor enden und max. 3 Pässe beinhalten) und damit so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

