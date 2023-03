Für nicht wenige kam der Rauswurf von Miroslav Klose heute beim SCR Altach nach 22 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga doch überraschend, schaffte der Tabellenletzte doch beim favorisierten Liga-Leader FC Red Bull Salzburg einen 1:1-Achtungserfolg und führte gar bis kurz vor Spielende mit 1:0. Ligaportal fragte nach beim SCRA in punkto Klose-Nachfolger. Antwort: "Es spitzt sich auf einen zu"! Und der wird laut Kurier-Informationen ein alter Altacher Bekannter. Nein, nicht wieder Damir Canadi oder Vorjahres-Retter Ludovic Magnin...gemeint ist Klaus Schmidt, im vergangenen Herbst erst beim TSV Hartberg entlassen.

Bald wieder an der Linie in der Bundesliga und bei seinem Ex-Klub SCR Altach: Klaus Schmidt, der am 14. November 2022 beim TSV Hartberg entlassen wurde.

Duo Schmidt & Standfest ante portas?

Der RZ Pellets WAC hat es vorgemacht, hat mit Manfred Schmid vor zwei Wochen einen Chefcoach verpflichtet, der im Herbst noch beim Liga-Konkurrenten FK Austria Wien war. Und jetzt jener Schmidt mit "dt" zurück zum SCR Altach? Wo der 55-jährige Grazer schon mal war.

Von Juni 2017 bis Juni 2018 in 47 Pflichtpartien einen Punkteschnitt von 1,21 bei 15 Siegen, 12 Remis und 20 Niederlagen. Steht der aktuell joblose Trainer, der sich schon wiederholt als "Feuerwehrmann" beim Klassenerhalt seiner Klubs bewährte (im Vorjahr beim TSV Hartberg), nach 5 Jahren vor einem Comeback bei den Rheindorfern?

Klaus Schmidt würde dann auch den 42-jährigen Leobener Joachim Standfest als Co-Trainer ins Ländle mitbringen. Beide wirkten bereits zu Bundesliga-Zeiten beim FC Flyeralarm Admira zusammen. Der ehemalige, 34-fache ÖFB-Teamspieler ist aktuell noch Trainer der U-18 in der Akademie von Austria Wien.

Bei seiner ersten Amtszeit am Schnabelholz belegte der SCR Altach in der Bundesliga am Ende der Saison 2017/2018 Rang 8 unter damals noch 10 Klubs. Im Sommer 2017 spielten die Vorarlberger damals noch in der Europa-League-Qualifi und scheiterte erst im Play-off, der letzten Qualifikationsrunde an Maccabi Tel Aviv.

Zum Saisonende war das Kapitel Altach dann für Klaus Schmidt nach einem Jahr im Juni 2018 wieder beendet, ehe es für ihn in seiner Trainer-Laufbahn weiter ging beim SV Mattersburg, gleich 2 Mal FC Flyeralarm Admira und zuletzt TSV Hartberg.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Eine Top-Leistung wird mit einem X belohnt! <a href="https://twitter.com/hashtag/RBSALT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RBSALT</a> <a href="https://t.co/uubdBShg6P">pic.twitter.com/uubdBShg6P</a></p>— SCR Altach (@SCRAltach) <a href="https://twitter.com/SCRAltach/status/1637514978084241411?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL