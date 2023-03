Es ist nicht mal 2 Wochen her und war in der letzten Runde des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23, da treffen der RZ Pellets WAC und die SV Guntamatic Ried auch sogleich zum Start des Unteren Playoffs aufeinander. Diesmal statt in der josko Arena in der Lavanttal-Arena am Don-Bosco-Weg in Wolfsberg. Ankick: Samstag, 1. April 2023, 17 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Alain Sadikovski. In den bisherigen beiden Saison-Duellen blieben die Innviertler gegen die Kärntner, für die die Quali-Gruppe ungewohnt ist, unbesiegt, ließen dem 2:1-Auswärtssieg im Herbst daheim ein 0:0 folgen.

Ergebnistechnisch kamen Roko Jurišić (re.) und die SV Ried in dieser Saison in den Duellen mit Thorsten Röcher und dem WAC kaum. Die Innviertler sind im übrigen der einzige Gegner, gegen den die Kärntner in dieser Saison keinen eigenen Treffer erzielten. Das Tor zum 1:2 im Herbst resultierte aus einem Eigentor der Rieder.

Beide Teams trennen 2 Ränge und 1 Punkt

Die SV Guntamatic Ried spielte in der vergangenen Runde zuhause gegen Wolfsberg 0:0 und beendete die ersten 22 Runden mit 18 Punkten als Tabellen-11, ergo: hat hat nach der Punkteteilung jetzt 9 Punkte am Konto.

SVR-Abwehrakteur und Winter-Neuzugang Roko Jurišić: „Wir wissen natürlich, dass es in der Qualifikationsgruppe nicht einfach wird, aber wir werden in jedem Spiel 100% geben und bis zur letzten Minute kämpfen. Das Ziel muss immer ein Sieg sein. Das letzte Spiel gegen den WAC war sehr gut. Wir haben viele Chancen kreiert, leider haben wir sie nicht genutzt. Das müssen wir in der Qualifikationsgruppe jetzt besser machen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Es sind jetzt alle Mannschaften sehr eng beieinander. Für fast alle Teams wird es bis zum Schluss ein sehr enger Abstiegskampf werden. Wir müssen den Fokus ganz auf unsere Verhaltensweisen legen und das Hier und Jetzt in den Mittelpunkt rücken."

"Wollen bei jedem Spiel unser Herz auf dem Platz lassen"

Der WAC hatte nach dem 0:0 in Ried 21 Punkte und geht demzufolge mit 10 Punkten in die Qualifikationsgruppe.

Roko Jurišić: „Das Match gegen den WAC wird so werden wie jetzt jedes Spiel in der Qualifikationsgruppe". Der 21-jährige Kroate weiter: „Wir werden uns bestmöglich auf Wolfsberg vorbereiten und wollen 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Wir werden für den Verein und für unsere Fans alles geben, damit wir den Klassenerhalt schaffen. Wir wollen bei jedem Spiel unser Herz auf dem Platz lassen.“

Maximilian Senft: „Es liegt an uns, dass wir die Spielfreude des WAC im Keim ersticken. Das wird die Basis für dieses Spiel sein, weil wir in der vergangenen Runde gesehen haben, welche spielerischen Qualitäten diese Mannschaft hat. Diese Haltung müssen wir am Samstag an den Tag legen. Wir werden unsere Jungs so einsetzen, dass wir unsere Offensivqualitäten in Tore ummünzen können. Wir haben im letzten Spiel gezeigt, dass wir uns gegen den WAC ein Chancenplus erarbeiten können. 3 Punkte sind deshalb unser Ziel, wir wollen gegen den WAC gewinnen.“

Die Zahlen zum Spiel

In der Bundesliga gab es zwischen der SV Guntamatic Ried und dem RZ Pellets WAC bisher 26 Duelle. Bilanz: je 9 Siege SV Ried und WAC, bei 8 Remis. Gesamt-Tordifferenz: 32:32.

🏆 Diego #Madritsch bekam heute den Debütaward der österreichischen Bundesliga überreicht. Beim 2:1 Sieg gegen SCR Altach wurde Diego in der 66. Spielminute eingewechselt. Weiter so, Diego! ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/SFDYLGSyuI — SV Ried 1912 (@svried1912) March 29, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL