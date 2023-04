Beim Spiel in der OÖ Frauen-Landesliga zwischen dem TSV Ottensheim und dem LASK sorgte offenbar ein "betrunkener Fan" für viel Gesprächsstoff. In der 62. Minute "gratulierte" der scheinbar glühende LASK-Fan dem FC Blau Weiß Linz nach dessen bitterer 1:2-Niederlage gegen die Young Violets via Durchsage. Das Video seht ihr unten, wir haben den genauen Wortlaut für euch abgetippt.

Das Spiel endete im Übrigen 5:0 für die LASK Ladies.





Zum Video:

Laut Verein soll es ein "angetrunkener Fan" gewesen sein, der sich einen Spaß erlauben wollte.

Die Durchsage im Detail: "Eine wichtige Durchsage an dieser Stelle: Wir möchten FC Blau-Weiß Linz herzlich zur Niederlage gegen Austria Wien Amateure gratulieren und zum damit verbundenen Nichtaufstieg in die erste Bundesliga. Damit können sie günstige Karten für das nicht fertige Donaupark-Lutz-Stadion erwerben ... bissl a Sponsorwerbung muas a sei."