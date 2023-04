11. Dreier (!) im 12. Auswärts-Spiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 für den FC Red Bull Salzburg, der beim 3:0-Sieg in der 28 Black Arena auch das 3. Saison-Duell gegen den SK Austria Klagenfurt gewann. Eine "Niederlage" hatten die Kärtner Violetten bereits vor dem Match: Der Kapitän geht von Bord! Und zwar nicht erst zum Saisonende, wenn der Vertrag von Markus Pink - Führender der BL-Torschützenliste (16) - ausläuft, sondern ab sofort. Wir berichteten. Der 32-jährige, gebürtige Klagenfurter spielte bereits gegen die Roten Bullen nicht mehr. Neben diesem Knalleffekt nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Eine Schlüsselszene der Partie! Klagenfurt-Keeper Menzel holt den allein vor ihm auftauchenden Sekou Koita von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benjamin Sesko zum 2:0 für die Roten Bullen und seinem 11. BL-Saisontor. 6 Treffer erzielte der 19-jährige Slowene allein in seinen 6 Frühjahrs-Einsätzen.

"Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung"

Matthias Jaissle (Cheftrainer RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Grundsätzlich haben wir die Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, erfüllt. Nach der Länderspielpause, wenn du 15 Spieler weg hast, ist es nicht so einfach, wieder in den Rhythmus zu kommen. Deswegen bin ich sehr froh. Gerade in der Anfangsphase haben wir einen richtig guten Fußball gespielt. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen, dann aber wieder nachgelegt. Daher geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.“



…Winter-Neuzugang Oscar Gloukh: „Der Junge hat ein Riesenpotential, hat sich mit dem Tor heute belohnt, auch mit dem Assist, was zum Elfmeter führte. Er hat noch Luft nach oben, das ist das Schöne bei so einem Youngster. Die Zeit bekommt er in den nächsten Wochen, da freuen wir uns drauf.“



Nicolas Seiwald (RB Salzburg): „Vom Ergebnis her war es souverän. Natürlich hätten wir es uns leichter machen können, hätten in der 1. Halbzeit noch besser spielen können. Der 3:0-Sieg war trotzdem verdient.“

Martin Lassnig (Co-Trainer Austria Klagenfurt), der den gesperrten Cheftrainer Peter Pacult vertrat: „In Summe war es eine brave Leistung, aber gegen Red Bull reicht eine brave Leistung nicht. Da hängen die Trauben höher und es braucht eine Top-Leistung, dass man etwas holt.“

16 Mal Torjubel für Markus Pink in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23. Doch das war´s...statt möglicher Torjäger-Krone am Saisonende erfolgt der vorzeitige Wechsel nach China. Der 32-jährige Kapitän wird nicht nur Austria Klagenfurt fehlen, sondern auch der Bundesliga.

„Es ist für alle Beteiligten das Beste“

Markus Pink (Kapitän Austria Klagenfurt) über...

…seinen Wechsel zu Shanghai Port: „Es ist für alle Beteiligten das Beste, natürlich auch für mich. Man muss ehrlich sagen, dass man China nicht so am Schirm hat. Das Angebot aus China war aber richtig gut, für Klagenfurt und für mich. Ich habe „1+1“ unterschrieben. Wir waren uns nicht gleich einig, es hat ein paar Tage gedauert. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf, dass es geklappt hat. Es war bis zum Schluss eine sehr interessante Zeit, aber jetzt ist es durch und ich freue mich auf das neue Kapitel.“



…seinen Abschied von Austria Klagenfurt: „Ich habe mir tatsächlich sehr schwergetan, habe es vor der Besprechung der Mannschaft gesagt. Da habe ich gemerkt, dass es sehr emotional wird. Auch wie sich der Verein bei mir in der Halbzeit verabschiedet hat, war für mich unglaublich, wirklich unbeschreiblich. Ich bin dankbar für jede einzelne Minute, für all die „Ups“, die ich mit Klagenfurt gehabt habe, das überwiegt. Ich habe, denke ich, schon ein bisschen was hinterlassen in Klagenfurt.“



Christopher Cvetko (Austria Klagenfurt): „Trotz der vielen Ausfälle haben wir in der 1. Halbzeit wenig zugelassen. Zu Beginn der 2. Halbzeit haben wir eine gute Phase gehabt, genau in dieser Phase haben wir aber zwei Gegentore bekommen und dann war es leider vorbei.“

"Markus Pink hat ein Vertragsangebot von uns für 5 Jahre gehabt"

Matthias Imhof (Geschäftsführer Austria Klagenfurt) über (vor der Partie)...

…den anstehenden Wechsel von Markus Pink: „Wir gehen zu 99% davon aus, dass Markus Pink nicht mehr bei uns spielen wird. Wir stehen kurz vor einem Wechsel von Markus, der nach China wechseln wird. Wir warten gerade auf die Rücksendung der Verträge. Heute morgen ist noch einmal viel passiert. Das ganze Thema ist aufgekommen vor dem Spiel gegen Lustenau, wo der Markus auf und zugekommen ist. Es war ein ganz offenes Gespräch.

Wenn wir die Meisterrunde erreichen sollten, sind wir gesprächsbereit und können uns das gut vorstellen. Wohin kann ich noch nicht genauer sagen, weil noch nicht alles unterschrieben ist. Der Markus hat ein Vertragsangebot von uns gehabt für 5 Jahre – 3 Jahre als Spieler und 2 Jahre im Management. Wir sind aber schon sehr lange im Austausch und wissen auch schon sehr lange, dass der Markus den Vertrag bei uns nicht verlängern wird.

Er würde im Sommer ablösefrei auf jeden Fall wechseln. Dadurch, dass wir die oberen Playoffs erreicht haben, haben wir uns dazu entschieden, seinem Wunsch zu entsprechen. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Wir bekommen eine Ablösesumme, der Markus verdient wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld dort und wir haben drei junge Top-Spieler im Hintergrund, die sich in den letzten zehn Partien nun zeigen können und sich für die neue Saison empfehlen können.“



…die Saisonziele von Austria Klagenfurt: „Unsere Zielsetzung vor der Saison war der Klassenerhalt, das haben wir geschafft. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir nicht Sechster werden, womit jeder rechnet, sondern für die eine oder andere Überraschung sorgen.“

Sorgte für die "Kerze auf der Torte": Junior Adamu sorgte mit einem Sahne-Tor für den Schlusspunkt zum souveränen Salzburger Sieg in Klagenfurt.

„Statistik und Punkteausbeute sprechen eine andere Sprache“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…bisherige Saison von Salzburg: „Es muss nicht immer glänzen. Am Ende des Tages ist es ein Ergebnissport. In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass die Salzburger nicht so an ihre Teams der letzten Jahre herankommen. Die Punkteausbeute und die Statistik sprechen aber eine andere Sprache. Es ist einfach weniger Spektakel in ihrem Spiel und weniger Weltklassespieler. Ein Haaland und ein Mane sind Spieler, die wir in Österreich sehen dürften, das glauben heutzutage viele gar nicht mehr. Fakt ist, sie stehen ganz oben, aber Sturm Graz ist nur 3 Punkte dahinter und es ist alles möglich.“



…Premierentreffer von Oscar Gloukh: „Da muss man als Gegenspieler oder Peter Pacult auf der Tribüne sagen: Glückwunsch zu diesem Tor, weil das kannst du de facto nicht verteidigen. Da sieht man, warum sie ihn eingekauft haben, er hat eine enorme Qualität im Eins gegen Eins. Die Klagenfurter sind in der Überzahl im eigenen Strafraum und schaffen es trotzdem nicht, ihn am Schuss zu hindern. Das ist eine Qualität, die du nicht verteidigen kannst. An solchen Tagen musst du als Klagenfurt sagen: Danke, dass wir dabei sind.“



…Junior Adamus Treffer: „Interessant, dass so ein Tor überhaupt passieren kann. Einen Chip auf den 2. Pfosten musst du normalerweise immer wegverteidigen können, der Ball ist lange genug in der Luft und es wurde auch niemand geblockt. Den muss Junior Adamu aber auch erst einmal so machen.“

„Freue mich für ihn und hoffe, dass er das Geld auch tatsächlich bekommt“

…Wechsel von Markus Pink: „Ich freue mich für ihn. Er ist jetzt nicht mehr der allerjüngste, es sei ihm von ganzem Herzen gegönnt. Er hat sich das erarbeitet und wird dort gut Geld verdienen. Er hat viele Durststrecken erlebt, auch bei vielen kleineren Vereinen gespielt. Letztes Jahr und heuer hat er seine Qualitäten zu Gold gemacht. Es wird dann immer gefragt, welche sportliche Ambitionen man hat. Am Ende des Tages ist es finanziell ein extrem lukratives Angebot für ihn.

Ich hoffe, dass er alles gut verhandelt hat und das Geld, das im Vertrag steht, auch tatsächlich bekommt. Das ist ja in diesen Ländern nicht immer der Fall. Wir brauchen uns nicht in die Tasche lügen, es hat in erster Linie finanzielle Gründe, warum er dorthin wechselt.

Natürlich spielt er dort auch noch Fußball, aber er ist jetzt 32 und muss auch an seine mittelfristige Zukunft und seine Familie denken. In China wird er um ein Vielfaches mehr verdienen als in Klagenfurt und ich gönne ihm das von ganzem Herzen.“



…Markus Pink: „Er trifft in jedem 2. Match, und das – bei allem Respekt – mit Klagenfurt. Bei Salzburg bekommst du wahrscheinlich viel mehr Bälle zugespielt und hast viel mehr Torchancen, bei Klagenfurt musst du sehr effizient sein. Deshalb ist seine Bilanz noch herausragender.“



…die beiden Tore nach VAR-Einsatz: „Ich bin dem VAR gegenüber in den letzten Monaten ja immer sehr kritisch aufgetreten. Heute muss ich aber sagen: Riesenglückwunsch an die VAR-Leute! Genau so habe ich es mir die letzten Monate gewünscht. Mir ist lieber, es dauert ein bisschen länger und ist richtig, als umgekehrt und es ist haarsträubend falsch. Großes Kompliment. An diesem Spieltag habe ich sehr wenig auszusetzen und sie haben es großartig abgehandelt.“

SK Austria Klagenfurt - FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Sonntag, 2. April, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt, SR Daniel Pfister, 4.700 Zuschauer.

Tore: 0:1 Gloukh (16., Assist Ulmer), 0:2 Sesko (63., Elfmeter), 0:3 Adamu (72.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Josef Parak und FC Red Bull Salzburg via Getty