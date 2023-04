In Rd. 2 nahmen die Playoffs der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 richtig Fahrt auf. Nach je 3x 1:0 legten am Karfreitag und -Samstag auch 2 Teams in der Quali-Gruppe die "Tor-Fastenzeit" ab. Insbesondere die WSG Tirol, die nach 3 Spielen "Enthaltsamkeit" nach Treffern lechzte und sich beim 4:0 über den WAC den Frust der vergangenen Wochen (1 Punkt in 6 BL-Spielen) "von der Seele" schoß. Der "Untere Playoff"-Spitzenreiter SC Austria Lustenau begnügte sich gegen den SCR Altach mit seinem neuen Standard-Ergebnis: 1:0. Ein "Feuerwerk" lieferte die Meistergruppe...siehe Nachlese...suchen Sie sich Ihren Klub heraus...

22 Tore gab es in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga. Thomas Sabitzer eröffnet den Torreigen (fast 4 im Schnitt in allen 6 Partien) und erzielte das schnellste Tor dieser Saison. Und wer weiß...hätte der 22-jährige LASK-Leihspieler der WSG Tirol nicht noch den Doppelpass mit Tim Prica gesucht, wäre es wohl noch schneller wie 12 Sekunden passiert und ein neuer Rekord in der Bundesliga-Geschichte gesamt geworden.

2 Sekunden fehlten Sab(l)itzer zum frühesten BL-Tor aller Zeiten

WSG Tirol – RZ Pellets WAC (4:0)

Als hätten sie es sich für diesen Karfreitag aufgehoben, diese Tiroler! Packten zu Ostern die "Wattener Wundertüte" aus und fielen überfallartig über die Wölfe her. 3 Spiele, 314 (!) Minuten, ergo über 5 Stunden kein Tor, dann genügten 12 Sekunden und Sab(l)itzers Tor brach den Bann und ließ die Silberberger-Schützlinge in einen Tor-Rausch kommen. Am Ende 4:0. Erster Heimsieg (nach 3 Niederlagen) in 2023 und seit dem 12. November 2022, damals gegen die SV Guntamatic Ried, dem nächsten Auswärtsgegner der Wattener am kommenden Freitag.

Die WSG Tirol erzielte nach 12 Sekunden ihr frühestes BL-Tor, das früheste Tor in der BL-Historie erzielte Patrik Jezek für den FC Red Bull Salzburg nach 10 Sekunden am 11. Juli 2007 gegen den SCR Altach.

Thomas Sabitzer legte seine Maske (nach Jochbeinbruch-OP) ab und sein Visier an, erzielte das schnelle 1:0 und seine letzten beiden BL-Tore gegen den RZ Pellets WAC. In seinen letzten 3 BL-Spielen gegen die Kärntner scorte der LASK-Leihstürmer stets – das gelang dem 22-jährigen Oberösterreicher gegen keinen anderen Gegner. WSG-Kollege Julius Ertlthaler erzielte sein 3. BL-Tor und traf in jeder der letzten drei Saisonen. Für die WSG Tirol traf der 25-jährige Mittelfeldakteur in zwei Saisonen häufiger (2 Tore) als in 6 Saisonen beim SV Mattersburg und dem TSV Egger Glas Hartberg.

WSG-Stürmer Tim Prica lieferte erstmals in einem BL-Spiel 2 Assists ab, an 2 Toren war er zuvor nur am 7. August 2022 gegen Austria Klagenfurt direkt beteiligt (2 Tore).

Zumindest ein Akteur des WAC, der am 28. August im Grunddurchgang am Innsbrucker Tivoli mit 3:1 gewonnen hatte (nach 1:0-Führung WSG) taucht in einer Statistik vorn auf: Ervin Omic gewann 3 Tacklings – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

So jubelte Donis Avdijaj noch bei seinem Tor-Doppelpack in Runde 1 am 24. Juli 2022 beim 2:1-Heimsieg über den SCR Altach und ähnlich auch nach seinem ersten Saison-Auswärtstreffer am Karsamstag in Ried...wenig erfreut war er allerdings über seine Auswechslung wenige Minuten nach der Halbzeitpause - siehe.

Matthias Gragger gleicht sein Torkonto aus

SV Guntamatic Ried – TSV Egger Glas Hartberg 1:3 (0:1)

3. Saison-Duell = 3. Sieg TSV Hartberg, der vorher in 8 BL-Spielen gegen die SV Guntamatic Ried noch sieglos blieb. Und um bei der Zahl 3 zu bleiben: 3 Dreier holte Hartberg in dieser Saison in 12 Partien in der Fremde, alle in Oberösterreich: 2x in Ried (im Frühjahr), 1x beim LASK in Pasching (im Herbst).

Ach so..einer geht noch mit der "Drei": Donis Avdijaj erzielte sein 3. BL-Tor gegen die SV Ried (sonst nur gegen Altach so häufig) und sein 3. BL-Tor in dieser Saison. Der im deutschen Osnabrück geborene, 26-jährige Nationalspieler des Kosovo traf erstmals seit der 1. Runde (Doppelpack vs. SCR Altach), wechselte dann ja zum FC Zürich, kehrte in der Winter-Pause zurück und traf nun erstmals für den TSV in 2023.

Jürgen Heil traf auch mal wieder und erzielte sein 5. BL-Tor, sein erstes in dieser Saison. Vier dieser fünf Tore erzielte der 26-jährige TSV-Leistungsträger (211 Pflichtpartien für die Blau-Weißen) in Auswärtsspielen.

Dominik Prokop erzielte per Sechzehner-Riesenslalom-Laufs ein 2. BL-Tor in dieser Saison – so viele gelangen dem 25-jährigen Wiener innerhalb einer Saison zuvor nur 2017/18 für den FK Austria Wien (5). Ruben Providence lieferte seinen 1. BL-Assist ab, im Gegensatz zu seinen 3 Heimtoren hatte der 21-jährige Franzose seine erste Torbeteiligung auswärts.

Matthias Gragger erzielte sein 2. BL-Tor und traf damit ins gegnerische Tor gleich oft wie in das eigene.

Tor-Ökonomische Lustenauer: 4 Tore = 12 Punkte!

SC Austria Lustenau – SCR Altach 1:0 (0:0) Adriel, der im vergangenen April in der 2. Liga beim Spiel bei Blau-Weiß Linz einen Schlüsselbeinbruch erlitt und monatelang ausfiel, erzielte in seinem 14. BL-Spiel mit seinem vierten Schuss sein erstes Tor. Abwehr-Kollege Hakim Guenouche lieferte seinen 2. BL-Assist ab – den ersten im zuvor letzten Duell gegen den SCR Altach (am 12. November 2022) ab. Der SC Austria Lustenau gewann das 4. BL-Spiel in Folge und baut damit den Klubrekord an aufeinanderfolgenden BL-Siegen weiter aus. In drei Partien davon siegte die "Nr. 1 in Vorarlberg" (alle drei Derbies gegen die Rheindorfer gewonnen) mit 1:0, insgesamt im Frühjahr bereits 4 Mal Der Altacher 9-Tore-Hüne Atdhe Nuhiu gab mit 3 Schüssen die meisten in diesem Match ab, Lukas Jäger absolvierte die meisten Zweikämpfe (17).

Ü-30-Treffen bzw. Kapitän-Duell. Die 33 jährigen Guido Burgstaller (r.) und Thorsten Mahrer bringen es auf gesamt 66 Jahre. Alt aussehen ließ der Rapid-Torjäger in dieser Szene den ehemaligen SK Rapid-Akteur und Abwehrchef von Austria Klagenfurt. Überhaupt zwangen die Grün-Weißen die Kärntner Violetten in die Knie...eine Woche vor der der Prestige-Partie gegen die Wiener Violetten...im Wiener Derby. Thorsten Mahrer fungierte in Hütteldorf erstmals als Kapitän und damit Nachfolger von Markus Pink (Shanghai/China), der wiederum in der BL-Torschützenliste bald vom Villacher Burgstaller überholt werden dürfte - siehe auch Torschützenliste.

Oliver Strunz und sein Tor-Timing

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 3:1 (2:1)

Guido Burgstaller scorte in seinen letzten 6 BL-Heimspielen – erstmals. Eine derartige Heim-Torserie hatte beim SK Rapid zuletzt Hamdi Salihi 2009, der 7 Heimspiele in Serie traf (geteilter Rekord mit Zlatko Kranjcar 1988/89). Der "Burgknaller" erzielte in der 4. Minute das früheste Tor des SK Rapid in dieser BL-Saison - so früh traf für die Hütteldorfer zuletzt am 6. Dezember 2020 Kelvin Arase in der 2. Minute gegen den TSV Hartberg.

Oliver Strunz erzielte sein 4. BL-Tor – alle im Jahr 2023, in Heimspielen und nach der Halbzeitpause.

Austria-Angreifer Sebastian Soto erzielte in seinem 4. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor sein erstes Tor. Der 22-Jährige ist der 10. U.S.-Amerikaner, der in der BL ein Tor erzielte. Sein Mannschaftskollege Nicolas Binder hatte seine erste direkte BL-Torbeteiligung für Austria Klagenfurt (1 Assist), in der Vorsaison war er für den SK Rapid an vier Toren direkt beteiligt (1 Tor, 3 Assists). Jede seiner 5 BL-Torbeteiligungen hatte er im Allianz Stadion.

Die einen sagen womöglich "cleverer Capaldo", wie der Argentinier gegen Manuel Polster den Elfmeter in den Schlussminuten raus holte, andere reden von einer klaren Fehlentscheidung. Und wieder andere meinen, dass der 24-jährige Außenspieler des Serienmeisters zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Platz sein durfte wegen dem Foulspiel an Leidner, der mit Bänderriss ausschied und nun wochenlang bei Austria Wien ausfällt. Fakt ist: Die Roten Bullen sind "mit einem blauen Auge" davon gekommen und gaben außerdem einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, nicht "Salzburg like".

13 Gegentore in 23 Spielen - dann 3 in 35 Minuten

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:3 (2:0)

Während der FC Red Bull Salzburg auswärts seit der ersten und einzigen Niederlage (Runde 1 im Juli bei Sturm Graz) mit blütenweißer Weste unterwegs ist und in 11 Spielen in der Fremde 11 Siege feierte, sind die Roten Bullen in der heimischen Red Bull Arena verwundbar, anfällig geworden. 5 Mal bereits wurden in Wals-Siezenheim Punkte liegen gelassen, schrammte das Team von Cheftrainer Matthias Jaissle allein drei Mal knapp an einer Heim-Niederlage vorbei. Auch in den jüngsten beiden Spielen gegen den SCR Altach (1:1) und Austria Wien (3:3). Da wähnten sich wohl manche nach 2:0-Pausenführung schon zu sicher, denn nach dem Seitenwechsel binnen 35 Minuten 3 Gegentore zu kassieren ist ungewöhnlich für den Serienmeister, der zuvor nur 13 Gegentore in 23 Spielen kassierte.

Verlassen konnten sich Kapitän Andreas Ulmer & Co. lediglich mal wieder auf ihren "Spielzielgerade-Punch"...der LuckyPunch in der 90. Min. durch Seskos spätes 3:0. Apropos Lucky...! Einen "Lucky-Goucho" hatten die Roten Bullen in diesem Spektakel-Spiel auch noch. Nicolas Capaldo. Zunächst erwischte der 24-jährige Argentinier Austria-Linksverteidiger Doron Leidner am Sprunggelenk (33.) Der 20-jährige Israeli schied verletzt aus - wir berichteten - und erlitt, wie Leidner am Montag auf Instagram vermeldete "Bänderrisse im Knöchel" und . Für Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca war der Tritt, den Capaldo durch die Beine des Austrianers Lukas Mühl setzte, nach Ansicht der TV-Bilder zu wenig für einen Ausschluss. Dann in der Schlussminute kam Capaldo gegen Youngster Polster im Strafraum zu Fall und holte dabei für den Salzburger einen Elfer heraus, der nicht nur für Sky-Experte Peter Stöger keiner war - siehe auch

Leid für den einen Israeli bei Austria Wien - Doron Leidner - Freude beim anderen von RB Salzburg - Oscar Gloukh. Der 19-jährige Winter-Neuzugang scorte erstmals in der Red Bull Arena und in den letzten 2 BL-Spielen, blieb in seinen ersten 6 BL-Spielen noch torlos. Benjamin Šeško erzielte sein 18. BL-Tor, erstmals traf der 19-jährige Slowene 3 Einsätze in Folge und gesamt zum 2. Mal vom Punkt in der Bundesliga.

Der Toptorjäger der Austria - Haris Tabakovic - erzielte 2023 bereits 8 BL-Tore und war an 9 Toren direkt beteiligt – jeweiliger Höchstwert. Reinhold Ranftl traf 2x in der BL in Folge – zum 2. Mal für Austria Wien. Davor gelang ihm das in sieben BL-Saisonen nur einmal. Andreas Gruber lieferte seinen 4. BL-Assist in dieser Saison ab – mehr waren es für den Lienzer nur 2018/19 (8 für den SV Mattersburg).

Ibrahim Mustapha, der beim 2:1-Sieg des LASK bei beiden Treffern seinen maßgeblichen Anteil hatte, und die Linzer drehten das Top-Spiel gegen den Zweiten SK Sturm Graz und stellten die neue Raiffeisen Arena auf den Kopf - Ekstase-Jubel pur...frag nach bei Cheftrainer Dietmar Kühbauer...

LASK und sein Frühjahrs-Finish-da capo

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:0)

Setzte der LASK im Herbst in punkto 1:0-Führung die "Benchmark", beweisen sich die Kühbauer-Schützlinge im Frühjahr als erfolgreiche Spätzünder und eben nach Rückständen. Sind seit Jahren die Roten Bullen aus Salzburg als "Mentalitäts-Monster" bekannt, eifern die Linzer ihnen derzeit nach - am kommenden Sonntag treffen ja auch beide im übrigen aufeinander (Red Bull Arena, 14:30 Uhr). Nach dem 1:0-Triumph im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale gelang dem SK Sturm zwar der erste Saisonsieg über den LASK, doch im Liga-Alltag sind die Athletiker bisher für die Ilzer-Elf nicht zu "knacken" (gegen alle anderen 10 Klubs gewannen die Steirer), beißen die Grazer bei den Stahlstädtern auf Granit. Dem 1:0 Ende August in Graz folgte nun das 2:1 in der neuen Raiffeisen Arena für die Linzer (zwischenzeitlich im November noch das 1:1 in Pasching) - wieder Siegtorschütze Keito Nakamura. Der 22-jährige Japaner übernahm mit seiner 17. direkten Torbeteiligung (13 Tore, 4 Assists) die alleinige Führung der Scorerwertung in dieser BL-Saison. LASK-Winterneuzugang Ibrahim Mustapha hatte in dieser BL-Saison vier direkte Torbeteiligungen, er war zum zweiten Mal in einem BL-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt – zuvor in der 20. Runde gegen die WSG Tirol. Der Leihstürmer von Roter Stern Belgrad belebte das LASK-Spiel nach seiner Einwechslung und krönte seine Leistunge mit dem 1:1-Ausgleichstor und der Vorlage zum 2:1. Alexander Prass erzielte sein 2. BL-Tor, traf erstmals in der 9. Runde dieser Saison. Albian Ajeti lieferte seinen 1. BL-Assist ab, drei seiner vier direkten Torbeteiligungen hatte er in Auswärtsspielen. Tomi Horvat bereitete mit 4 Schüssen die meisten in diesem Match vor

