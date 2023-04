In der abgelaufenen 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der zweiten in der Meistergruppe, kassierte Christopher Cvetko, Leistungsträger von Austria Klagenfurt, in seinem 55. BL-Spiel seinen ersten Platzverweis. Der für den "Ersttäter" bittere Konsequenzen nach sich zieht: Der Senat 1 der Bundesliga "brummte" dem gebürtigen Klagenfurter wenige Tage nach seinem 26. Geburtstag (2. April) 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) auf wegen "Rohem Spiel".

Für Austria Klagenfurt-Cheftrainer Peter Pacult ist Christopher Cvetko ein wichtiger Faktor im Mittelfeld der Kärntner Violetten, der jetzt fehlen wird. Nach dem Weggang von Toptorjäger Markus Pink (Shanghai, China) trifft es die Klagenfurter derzeit arg. Ausgerechnet den zuverlässigen Dauerbrenner Cvetko!

Nach 24 BL-Spielen bzw. 2071 Minuten nun Pause für C.C.

Das Foulspiel fabrizierte Christopher Cvetko (C.C.) - ansonsten seit jeher als fairer Spieler, ja Musterprofi bekannt (siehe auch Beitrag vergangene Woche) - beim Auswärtsspiel am Ostersonntag im Allianz Stadion bei der 1:3-Niederlage gegen den SK Rapid Wien. Der ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler ging in der Schlussminute (!) der regulären Spielzeit beim Stand von 1:2 überhart in einen Zweikampf.

Zuerst zeigte der Linzer Schiedsrichter Manuel Schüttengruber noch die gelbe Karte. Doch dann schaltete sich VAR Daniel Pfister aus Wien-Meidling ein, worauf sich Schüttengruber in die Review-Area begab und die Szene am Monitor nochmal anschaute, um dann die Rote Karte zu zücken.

Heuer im Jänner hatte der violette Vorzeige-Profi erst seinen Vertrag verlängert bis 30. Juni 2025, absolvierte bis zur 24. Runde alle Bundesliga-Partien dieser Saison einzig von Austria Klagenfurt von der ersten bis zur letzten Spielminute. Nach 2071 Minuten nonstop hat einer der Schlüsselspieler von Cheftrainer Peter Pacult nun erstmal Pause.

In den nächsten BL-Partien treffen die Kärntner auf den Tabellenzweiten SK Sturm Graz (Sonntag, 16. April, 14:30 Uhr, Klagenfurt) und dann im "Auswärts-Doppel" auf FK Austria Wien (So., 23.04., 14:30, Generali Arena) und den LASK (So., 30.04., 17 Uhr, Linz).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at