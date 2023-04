Bereits Dienstag waren 23.000 (!) Tickets für das 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und der Austria - Sonntag, 16. April, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - abgesetzt. Beim ersten Duell im Grunddurchgang waren 26.000 Besucher zugegen, um am 9. Oktober ebenso eine Niederlage der Grün-Weißen zu sehen (1:2) wie am 19. März am Verteilerkreis (2:0). Doch was ist das für ein Derby-Fluch für den SK Rapid seit Eröffnung des neuen Allianz Stadions am 16. Juli 2016? Seit 7 Jahren wartet der aktuell Tabellen-4. (19) gegen den nur einen Zähler dahinter rangierenden Fünften (18) auf einen ersehnten Sieg in der modernen Arena!

Im Allianz Stadion in Hütteldorf gab es in den vergangenen 7 Jahren stets was zu holen für Austria Wien. Auch im 11. Aufeinandertreffen an der SK Rapid Wien-Wirkungsstätte? Beide Teams waren in der vergangenen Rd. 23 top drauf. Rapid feierte einen vor allem dank starker 1. Hälfte verdienten 3:1-Heimsieg über Austria Klagenfurt. Während die Violetten knapp an einer faustdicken Überraschung vorbeischrammten und dem FC Red Bull Salzburg auswärts nach couragierter Leistung ein 3:3 abrangen und dabei einen 2:0-Rückstand in eine 3:2-Führung drehten, um erst Last-Minute den unglücklichen Elfer-Ausgleich zu kassieren.

Zoran Barišić damals wie derzeit SK Rapid-Cheftrainer

Nach 10 sieglosen Derby-Duellen in der heimischen Arena soll es für den SK Rapid, der am Sonntag mit ÖFB-Cup & Liga sein 3. Heimspiel binnen 11 Tagen absolviert, im 11. Anlauf endlich klappen: SK Rapid-Sehnsucht Sieg Allianz Stadion! In den 7 Jahren in der modernenen Arena stehen sechs Remis und vier Niederlagen auf dem Konto der Gastgeber. Vor der jüngsten Niederlage im vergangenen Herbst gab es vier Unentschieden (3x daraunter 1:1 in Folge).

Der letzte Heimsieg (1:0) resultiert vom 17. April 2016 (jährt sich kommenden Sonntag, 16. April 2023, fast auf den Tag zum 7. Mal). Trainer damals wie heute beim SK Rapid: Zoran Barišić. Vor 25.700 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion erzielte ein gewisser Tomi Correa auf Vorlage von Louis Schaub das "Goldene Tor" gegen die vom Deutschen Thorsten Fink gecoachten Violetten (Anm.: am kommenden Sonntag ist mit Michael Wimmer wieder ein deutscher Trainer bei der Austria in der Coachingzone).

Damals bei den Grün-Weißen noch dabei "Legende" Steffen Hofmann, Stefan Schwab, Florian Kainz, Torhüter Richard Strebinger (der jetzige Rieder Stefan Nutz sowie Philipp Schobesberger wurden in der "Rapid-Viertelstunde" eingewechselt).

Bei Austria Wien wirkten u.a. Ex-ÖFB-Teamtorhüter Robert Almer, Alexander Grünwald, Raphael Holzhauser und Kevin Friesenbichler in der Start-Elf mit. Co-Trainer jeweils Thomas Hickersberger & Carsten Jancker (Rapid) sowie Sebastian Hahn & Andreas Ogris (FAK). Schiedsrichter: Harald Lechner.

Daten-Auszug Allianz Stadion:

Kapazität 28.600 Besucher (bei nationalen Bewerben)

darunter 2.000 Business- und VIP-Sitzplätze

41 Logen plus 2 Event-Logen à 87 Quadratmeter

Archivfoto: GEPA/WienEnergie