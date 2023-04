Zum Familientag lädt die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 29. April, um 17 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER - im Rahmen des Spiels gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau in die „josko ARENA“ in Ried ein.

Kooperation mit der OÖ-Familienkarte

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (ab 16 Euro je nach Kategorie). Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Zutritt ins Stadion.

Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich.

Die SV Guntamatic Ried hat heute, 13. April, vom Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der Bundesliga für das Spieljahr 2023/24 wieder in erster Instanz und ohne Auflagen erhalten. ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/7Hft4mI7jQ — SV Ried 1912 (@svried1912) April 13, 2023

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger