Frohe Kunde an den Wörthersee aus Wien-Hietzing! Der Senat 5 der ADMIRAL Bundesliga hat dem SK Austria Klagenfurt die beantragte Lizenz und Zulassung zur Teilnahme an der Saison 2023/24 in erster Instanz und ohne Auflagen erteilt. Nachdem das Team von Chefcoach Peter Pacult die sportliche Qualifikation mit dem erneuten Einzug in die Meisterrunde bereits frühzeitig erbrachte, ist der Weg für das dritte Spieljahr in der höchsten Klasse endgültig frei.

"Wichtig, Planungssicherheit zu haben, um nächste Schritte gehen zu können"

Austria-Geschäftsführer Matthias Imhof: „Wir arbeiten sehr hart daran, den Verein auch neben dem Platz zu entwickeln und Strukturen zu schaffen, um sportlich und wirtschaftlich weiter wachsen zu können. Der Dank gilt unserem Gesellschafter sowie allen Sponsoren, die uns auf dem Weg partnerschaftlich zur Seite stehen. Es ist wichtig, Planungssicherheit zu haben, um die nächsten Schritte gehen zu können."

Seit dem Einstieg der SEH Sports & Entertainment Holding mit Sitz in Hamburg als Hauptgesellschafterin im Frühjahr 2019 geht es für die Violetten steil bergauf. Damals war der Verein vom Absturz in die Regionalliga bedroht, im Sommer 2021 gelang dann der Sprung in die ADMIRAL Bundesliga und zweimal hintereinander die Teilnahme am oberen Playoff. Nach dem sechsten Platz im Vorjahr belegen die Waidmannsdorfer nach 24 Runden erneut Rang sechs.

Zeljko Karajica, Geschäftsführer der SEH Sports & Entertainment Holding, freut sich über die positive Entwicklung und setzt dem Traditionsklub neue Ziele: „Ich wünsche mir, dass die Ansprüche bei jedem Einzelnen steigen. Es gibt keinen Grund, sich zurücklehnen und einen Haken hinter die Saison zu setzen. Wenn wir schon zum zweiten Mal in der Meisterrunde dabei sind, dann sollten wir alles dafür tun, um das Maximum herauszuholen.“

Christian Ebenbauer, der Vorstandsvorsitzende der ÖFBL, betonte: „Positiv hervorzuheben ist, dass bereits nach den erstinstanzlichen Entscheidungen sowohl für die höchste als auch für die zweithöchste Spielklasse ausreichend Bewerber zugelassen worden sind. Das zeigt, dass die Klubs auch mit den teilweise umfangreichen Adaptierungen, unter anderem durch die Vorgaben der UEFA-Lizenzierung, sehr gewissenhaft gearbeitet haben. All jene Klubs, denen die Lizenz beziehungsweise Zulassung in erster Instanz verweigert wurde, haben nun die Möglichkeit, Protest einzulegen und die erforderlichen Nachweise zu bringen.“

Nach der Erteilung der Lizenz durch den Senat 5 der Fußball-Bundesliga in erster Instanz und ohne Auflagen wird hinter den Kulissen bereits an der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gearbeitet. Doch auch in der laufenden Serie haben die Kärntner Violetten noch einiges vor – schon am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) geht’s für das Pacult-Team in der 28 BLACK Arena gegen den favorisierten Tabellenzweiten SK Sturm Graz um Punkte im Rennen um einen Europapokal-Platz - Jubel-Foto oben aus dem vergangenen Aufeinandertreffen im Februar, dass die Austria überraschend mit 2:1 bei den Steirern gewann.

Fotocredit: RiPu