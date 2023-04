Im Rahmen des gewonnenen Vorarlberg-Derby im Heimspiel gegen den SCR Altach (1:0) am Karsamstag hatten der SC Austria Lustenau und Kapitän Pius Grabher - wir berichteten - verkündet, dass man sich auf eine Vertragsverlängerung um mindestens eine weitere Saison geeinigt hat. Nun ist auch die "Tinte trocken" und die Verlängerung für mindestens die nächste Spielzeit offiziell. Am morgigen Samstag empfängt der Tabellen-7. der ADMIRAL Bundesliga zum nächsten Heimspiel den 6 Zähler hinter den Lustenauer platzierten Tabellen-9. RZ Pellets WAC - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Pius Grabher - das "Herz der Austria"

Am vergangenen Wochenende wurde Pius Grabher von Trainer Markus Mader als das „Herz der Austria“ bezeichnet. Dieses Herzstück bleibt Grün-Weiß nun auch mindestens in der kommenden Saison erhalten. Die Vereinsverantwortlichen und der Lustenauer haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Pius Grabher ist seit Sommer 2019 fixer Bestandteil der Grün-Weißen.

Außer zwei kurzen Abstechern ins Innviertel zur SV Guntamatic Ried und ins benachbarte Ausland zum FC St. Gallen hat der Lustenauer seine Fußballschuhe nur für den Verein seiner Jugend geschnürt. Insgesamt stand Pius Grabher bereits in 212 Pflichtspielen (22 davon in der Bundesliga) für die Austria auf dem Feld, erzielte 15 Tore und bereitete 25 Treffer vor. In mehreren Spielen durfte er die Grün-Weißen als Kapitän aufs Spielfeld führen. Grabher erhält einen Vertrag bis Sommer 2024 mit Option auf Verlängerung bis Sommer 2025.

„Verlängerung war für mich keine schwere Entscheidung"

Pius Grabher: „Ich bin sehr glücklich weiterhin Teil dieses Vereins, dieser Mannschaft und der Austria-Familie sein zu dürfen. Ich bin absolut vom Weg überzeugt, den der Verein in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Die Verlängerung war für mich somit keine schwere Entscheidung. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mein Ziel ist mit der Austria Bundesliga zu spielen. Wir werden als Mannschaft in den verbleibenden Runden alles unternehmen, dass wir weiterhin in der Bundesliga bleiben und auch in Zukunft tolle Momente gemeinsam mit der Austria-Familie feiern können.“

Austria-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir als Verein freuen uns sehr Pius weiterhin bei uns zu haben. Aufgrund seiner sehr überzeugenden Leistungen in den letzten zwei Jahren, seiner Führungsrolle innerhalb der Mannschaft und seiner Identifikation mit dem Verein hat sich Pius diese Verlängerung absolut verdient und für uns war dieser Schritt diskussionslos.

Um unseren eingeschlagenen Weg auch in Zukunft gehen zu können, ist es sehr wichtig ein Gerüst von sowohl erfahrenen als auch regionalen Spielern zu haben, welche eine Atmosphäre und Rahmenbedingungen innerhalb der Mannschaft und des Vereins schaffen, dass sich speziell junge Spieler hier in Lustenau bestmöglich wohlfühlen, entwickeln und identifzieren können, damit wir als Verein nachhaltig Erfolg haben. Pius spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle.

Am vergangenen Woche beim Derby wurde es bereits verkündet, nun ist die Tinte trocken: Unser Urgestein Pius #Grabher bleibt der Austria über den Sommer hinaus erhalten. ✍️



Alle Infos ➡️ https://t.co/OKFbsmLAxb



Wir freuen uns, Pius! 💚🤍 pic.twitter.com/YMmuc6s4aU — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) April 14, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL