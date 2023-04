Der Neo-Chefcoach vom SCR Altach, Klaus Schmidt, wollte nicht verhehlen, dass die Auswärtspartie in der Profertil-Arena beim TSV Hartberg - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER - etwas Spezielles für ihn ist. Klar, trifft der 55-jährige Grazer doch auf die Mannschaft, mit der er vor gut 8 1/2 Monaten in die Saison 2022/23 der ADMIRAL Bundesliga gestartet ist und die der "Feuerwehrmann" in der vergangenen Saison noch mit dem Klassenerhalt gerettet hat. Inzwischen ist Schmidt zu seinem früheren Klub SCR Altach zurückgekehrt, ebenso auch Klaus Schopp zum TSV Hartberg. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU.

„Geht nur darum, dass wir als SCR Altach Klassenerhalt schaffen"

Für Sentimentalitäten sei in der aktuellen Situation aber kein Platz, fügte Klaus Schmidt im Vorfeld des Duells zwischen dem Tabellen-10. (12 Punkte) und dem nur ein Zähler dahinter platzierten Vorletzen aus Vorarlberg an. Weder was das zuletzt verlorene Vorarlberg-Derby anginge, noch seine Verbindungen, die er selbstredend bis heute nach Hartberg pflegt. „Es geht nur darum, dass wir als SCR Altach den Klassenerhalt schaffen. In dieser Hinsicht ist das Spiel in Hartberg natürlich eines, in dem wir punkten wollen“, gab Schmidt die passende Marschroute vor.

Personell kann der Steirer dabei wieder auf den zuletzt gesperrten Innenverteidiger Felix Strauss zurückgreifen. Mit Routinier Jan Zwischenbrugger steht weiters nach mehrmonatiger Verletzungspause ein wertvoller Defensivakteur wieder im Kader. „Jan ist als Typ und als Spieler jemand, der in dieser Saison noch sehr wichtig werden kann. Aus meiner Sicht ist es auch ein Zeichen an die Mannschaft, dass er morgen mit im Flugzeug mit Richtung Hartberg sitzen wird.“

Altacher heben mal wieder ab...

Um die Reisestrapazen möglichst gering zu halten, steigt der SCRA zu den kommenden beiden Auswärtsspielen in Hartberg und Wolfsberg erstmals nach längerer Zeit wieder in einen Flieger. Über die Peoples-Route Althenrein – Wien Schwechat kann die Busreise, die anschließend noch in Richtung Hartberg zu absolvieren ist, drastisch verkürzt werden. Nach dem Spiel steigen Lukas Jäger und Co. allerdings wieder gewohntermaßen in den Mannschaftsbus.

Auf die Frage, ob Klaus Schmidt für die Hartberger nicht etwas ausrechenbar sei, meinte der SCRA-Cheftrainer: „Ich denke, das gleicht sich aus. Natürlich bin ich beim TSV bekannt. Gleichzeitig habe ich neun Monate lang mit dieser Mannschaft zusammengearbeitet und kenne die Stärken & Schwächen der einzelnen Spieler sehr gut. Überraschungen wird es keine geben.“

Szene aus dem jüngsten Duell am 16. Oktober zwischen dem SCR Altach (r. mit Edokpolor) und dem TSV Hartberg (mit Stürmer René Kriwak), der damals mit 0:1 in der CASHPOINT Arena am Schnabelholz mit 1:0 unterlag. Siegtorschütze in der Nachspielzeit: SCRA-Toptorjäger Adthe Nuhiu. Das Hinspiel in Runde 1 gewann der TSV Hartberg daheim, am 24. Juli 2022 in Runde 1. Auch da scorte Nuhiu in der Schlußphase, allerdings nurmehr per Anschlusstor, nachdem Donis Avdijaj die Ost-Steirer per Doppelpack in Führung gebracht hatte. Im Gesamt-Saison-Score steht es also 2:2, mit je 2 Treffern von Avdijaj & Nuhiu.

TSV peilt ersten Doppel-Saisonsieg binnen einer Woche an

Demgegenüber wollen im Aufeinandertreffen des Tabellenvierten gegen den -fünften der Quali-Gruppe die Hartberger nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht SV Guntamatic Ried nachlegen und erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Serie gewinnen.

Der Tabellenvierte trifft auf den Tabellenfünften der Qualigruppe. Das nächste direkte Duell verspricht Spannung. Unsere Blau-Weißen wollen nach dem Sieg in Ried nachlegen und erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Serie gewinnen.

"Nach Sieg in Ried, Lust hat nachzulegen"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Die nächste wichtige Partie gegen einen Gegner, der in einer ähnlich herausfordernden Situation ist wie wir. Wir haben unser letztes Heimspiel verloren, das heißt, dass wir morgen mit aller Wucht und mit allem was uns zur Verfügung steht versuchen werden, die Punkte zu machen. Ich sehe dem Spiel sehr positiv entgegen, da ich über die ganze Woche gemerkt habe wie die Mannschaft brennt und vor allem nach dem Sieg in Ried, Lust hat nachzulegen."

Offensivspieler Donis Avdijaj: "Wir haben uns nach dem Sieg im letzten Spiel sehr fokussiert auf Samstag vorbereitet und möchten mit dem positiven Gefühl zuhause unbedingt nachlegen!"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL