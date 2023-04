Heimspiel-Doppel binnen 8 Tagen für den FC Red Bull Salzburg, der nach dem Vorjahres-Dritten FK Austria Wien (Ostersonntag, 3:3) morgen in der Red Bull Arena den in dieser Saison Langzeit-Dritten LASK zum Top-Spiel der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga - Sonntag, 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach zuletzt zwei Remis daheim wartet der Spitzenreiter, der aktuell 4 Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz hat, seit 26. Februar auf einen Dreier daheim, wo die Roten Bullen seit 38 Partien unbesiegt sind. Wobei die Linzer am 1. Oktober beim 1:1 nah dran waren, den Heimnimbus zu brechen!

Rassige Duelle wie am 1. Oktober in der Red Bull Arena und vor wenigen Wochen in Linz wird es sicher auch morgen im 3. Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen Rechtsverteidiger Amar Dedic mit dem FC Red Bull Salzburg und Top-Scorer Keito Nakamura mit dem LASK geben. Siehe auch HIER die beiden!

"In Duellen mit Sturm gezeigt, dass sie Top-Mannschaften Paroli bieten"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle vor dem Spiel mit dem auswärtsstarken Tabellendritten aus Linz: „Der LASK macht es in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut. Sie sind stabil unterwegs und der Trainer vermittelt der Mannschaft einen ganz klaren Plan, der zu erkennen ist. Sie spielen einen extrem mutigen und offensiven Fußball und versuchen, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen.

Das werden sie am Sonntag bei uns sicher auch versuchen. Sie haben in den Duellen mit Sturm gezeigt, dass sie den Top-Mannschaften der Liga Paroli bieten, sie auch schlagen können. Die Linzer werden bei uns also sicher mit einer breiten Brust antreten.“

"Das war sicher ein kleiner Weckruf für uns"

FC Red Bull Salzburg-Schlussmann Philipp Köhn über die aktuelle Situation in der Meisterschaft: „Natürlich kennen wir die Tabelle und den Punkteabstand dort. Aber es ist wichtig, dass wir den Fokus auf uns lassen und auf unsere Leistung konzentriert bleiben. Wir haben letzte Woche in der 2. Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Das war sicher ein kleiner Weckruf für uns, entsprechend gut haben wir diese Woche trainiert.

Für uns ist es eine richtig coole Challenge, dass wir in jedem einzelnen Spiel voll da sein und an unser Leistungsmaximum gehen müssen, weil es einen Verfolger gibt, der noch brennt. Aber am Ende haben wir es in der eigenen Hand und wollen das auch durchziehen.“

Personelles: Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Maurits Kjaergaard (Fuß), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Luka Sucic (Knie) und Samson Tijani (Schulter) fallen aus. Ignace Van der Brempt kann wegen einer Oberschenkelblessur nicht eingesetzt werden.

Überschwenglicher Jubel beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison in der Red Bull Arena bei Oumar Solet und den Roten Bullen, die gerade nochmal mit einem "blauen Auge" davon kamen. Der Führungstreffer von Marin Ljubičić für die Linzer hatte bis in die Nachspielzeit Bestand, ehe in 96. Min. (!) der Salzburger Innenverteidiger den Titelverteidiger erlöste und vor einer Heim-Niederlage bewahrte. Gewahrt wurde bis heute auch der Heimnimbus - 38 Spiele ohne Niederlage!

RB Salzburg in Liga seit 30. Juli 2022 unbesiegt

Der FC Red Bull Salzburg gewann gegen den LASK jedes der 6 Meisterplayoff-Duelle und traf dabei pro Spiel immer mindestens doppelt (insgesamt 17 Tore, im Schnitt 2,8 pro Spiel).

Die Roten Bullen sind seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm) in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt (17S, 5U). Die 22 ungeschlagenen Matches in Folge überbot nur Salzburg selbst von Dezember 2012 bis November 2013 (damals 33 Spiele – BL-Rekord).

Der Serienmeister ist seit 38 Meisterschaftspartien zu Hause ohne Niederlage (30S, 8U). Eine derartige Serie gelang in der Bundesliga zuvor nur den Salzburgern selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984).

Außerdem hat die Jaissle-Truppe in der Red Bull Arena in der Meistergruppe noch nie verloren (17S, 4U).

Oscar Gloukh traf in den letzten zwei Bundesliga-Spielen. Der 19-jährige Israeli war an 30 Schüssen des Serienmeisters im Jahr 2023 direkt beteiligt (16 Schüsse, 14 Vorlagen) und ging in 34 Dribblings – jeweiliger Höchstwert beim FC Red Bull Salzburg im Jahr 2023.

Der LASK verlor nur eines (0:1 beim SK Rapid in Runde 15) der ersten 12 Auswärtsspiele dieser BL-Saison (5S, 6U). Das gelang den Linzer Athletikern zuvor nur in der Saison 2019/20, als unter dem damaligen Cheftrainer Valerien Ismael sogar die ersten 12 Auswärtspartien ungeschlagen absolviert wurden (damals 11 Siege, 1 Unentschieden) und auch ein Sieg in Salzburg gelandet wurde. Am 14. Februar 2020. Die folgenden 10 Duelle gingen dann an die Roten Bullen (8S, 2U).

Die jüngsten Duelle:

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3

