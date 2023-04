Ex-Nationalspielerin Nina Burger war im November 2022 in einen Autounfall verwickelt, der ein Todesopfer forderte. Ein 37-jähriger Mann ist dabei in Asparn, einer Katastralgemeinde von Langenrohr (Bezirk Tulln), getötet worden. Für den Familienvater aus Michelhausen kam jede Hilfe zu spät. Die Lenkerin hatte 0,54 Promille. Nun wurde das Urteil bekannt:

Nina Burger verursachte einen tödlichen Verkehrsunfall und wurde schuldig gesprochen.

Eine Unfall-Tragödie, die sich am 25. November 2022 in der Früh ereignet hat, schockte die heimische Sportszene. Eine frühere bekannte Teamspielerin, Stürmer-Star im Fußball-Nationaldress, war in einen katastrophalen Alko-Crash mit Todesfolge verwickelt.

Die Ex-Teamspielerin, die seit dem Ende ihrer Karriere im Innenministerium arbeitete, war um ca. 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Asparn unterwegs, kam aber ins Schleudern. In der Folge steuerte das Auto des Ex-Stürmer-Stars in den Gegenverkehr und rammte frontal den Wagen eines 37-jährigen Mannes aus Niederösterreich. Dieser wurde im völlig demolierten Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Der frühere Teamstar musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille. Die Staatsanwaltschaft warf der ehemaligen Profisportlerin grob fahrlässige Tötung vor. Der Ex-ÖFB-Star bekannte sich in der Verhandlung schuldig!

Sie erhielt neun Monate Haft, sechs Monate davon bedingt. Der Strafrahmen hätte bis zu drei Jahre Haft betragen.