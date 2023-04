www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at LIVE das Gipfeltreffen in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Zweiten SK Sturm Graz und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, der derzeit nur 2 Punkte Vorsprung auf die Steirer hat. Die "Blackies" sind in dieser Saison noch unbesiegt gegen den Serienmeister (Sieg & Remis in Liga, Sieg im ÖFB-Cup) und fügten den Roten Bullen die einzige BL-Saisonniederlage zu (Rd. 2). Feiert Sturm einen weiteren Sieg, springen sie auf den Tabellen-Thron. Einer feiert heute schon: Sandro Ingolitsch wird 26 Lenze! Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Fingerzeig beim Blick Voraus auf das Gipfeltreffen mit den Roten Bullen: Sandro Ingolitsch - der Ex-Salzburger wird heute 26 Jahre jung!

Youth League-Sieger mit Salzburg in 2017

Der in Schwarzach im Pongau im Salzburger Land geborene Sandro Ingolisch ist der Bruder von Fabio Ingolitsch, dem Cheftrainer von ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering, dem Kooperationspartner vom FC Red Bull Salzburg. Sandro Ingolitsch kam über die Jugend von Bischofshofen und USK Anif im Jänner 2011 in den Salzburger Nachwuchsbereich, durchlief AKA, um dann über den FC Liefering (39 Einsätze in Liga 2) im Sommer 2017 zum damaligen Bundesligisten SKN St. Pölten zu wechseln. Vorher wurde er noch unter Trainer Marco Rose Youth League-Sieger mit den Jungbullen.

Hernach bei den "Wölfen" aus Niederösterreich absolvierte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler (15 Einsätze) 81 Pflichtspiele, ehe der Rechtsverteidiger, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, Anfang August den nächsten Schritt ging und zum SK Sturm Graz kam.

Für den amtierenden Vizemeister bestritt Sandro Ingolitsch in den im Sommer drei Jahren 28 Pflicht-Partien und wurde auch durch Verletzungen zurück geworfen. Weiters gibt es in der Vierer-Abwehrkette von Cheftrainer Christian Ilzer wie auf der linken Seite zwischen Schnegg & Dante auch rechts einen Zweikampf zwischen Ingolitsch und Gazibegovic. Zuletzt in Klagenfurt war der Salzburger in der SK Sturm-Startelf, ehe für ihn der 23-jährige Bosnier kam und als Joker mit dem 2:0-Siegtreffer stach.

Sandro Ingolitsch äußerte sich aktuell auf der Homepage des SK Sturm Graz - siehe nachfolgende Auszüge.

"Andi Schicker und sein Team haben vor 3 Jahren neue Ära eingeleitet"

Sandro Ingolitsch (Rechtsverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz) über:

...Erwartungen für den Saison-Endspurt: "Eine hochfokussierte Mannschaft mit viel Leidenschaft, Zusammenhalt und den Willen, unsere Ziele zu erreichen".

...Entwicklung der Mannschaft in seinen 3 Jahren beim SK Sturm: "Ich glaube wir haben uns in den 3 Jahren stetig gesteigert und weiterentwickelt. Andi Schicker und sein Team haben vor 3 Jahren eine neue Ära eingeleitet und kluge Entscheidungen getroffen. Trotzdem liegt es aber an der Mannschaft, die Philosophie und die Werte von Sturm Graz auf den Platz zu bringen. Von Jahr zu Jahr konnten wir meiner Meinung nach einen Schritt nach vorne machen."

...seine Geburtstags-Wünsche: "Ganz einfach – gesund bleiben und einen Titel mit den Schwoazn!"

Fotocredit: Richard Purgstaller