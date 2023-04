Wenige Tage vor dem mit Hochspannung erwarteten Gipfeltreffen von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg beim ärgsten Verfolger, dem nach 25 Runden in der ADMIRAL Bundesliga nur 2 Punkte hinter den Roten Bullen lauernden SK Puntigamer Sturm Graz (Sonntag, 23. April ´23, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), gibt der Serienmeister Entwarnung bei seinem Kapitän. Der 37-jährige Andreas Ulmer blieb am vergangenen Sonntag im Top-Spiel gegen den Tabellendritten LASK (0:0) zur Halbzeitpause in der Kabine.

Einsatz im Gipfeltreffen in Graz fraglich für Ulmer

Bernardo kam für den gebürtigen Linzer mit der 2. Halbzeit, weil Andreas Ulmer Oberschenkelprobleme plagten. Der Routinier unterzog sich am Dienstag genaueren Untersuchungen. Am späten Nachmittag teilte sein Klub dann mit, dass es sich um keine schwerere Muskelverletzung bei der gegen den LASK erlittenen Oberschenkelblessur handelt.

Ob der "Ober-Bulle" und Langzeit-Salzburger am Sonntag beim Gipfeltreffen in der Merkur Arena in Graz-Liebenau allerdings mitwirken kann, „wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, heißt es in einer Aussendung des FC Red Bull Salzburg.

Definitv fehlen wird den Salzburgern am kommenden Sonntag beim Top-Spiel Top-Stürmer Noah Okafor - wir berichteten.

Fotorcedit: FC Red Bull Salzburg via Getty