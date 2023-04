Am 5. April brach Markus Pink die Zelte am Wörthersee in seiner Geburtsstadt Klagenfurt ab, saß im Flieger nach China, um fortan statt für Austria Klagenfurt für Shanghai Port FC auf Torejagd zu gehen - wir berichteten. Der 32-Jährige ist auch in Fernost bereits auf Erfolgskurs, gewann mit Shanghai die beiden Auftakt-Spiele und erzielte auch schon sein "Einstandstor". Im Ligaportal-Give-me-five-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) äußerte sich der Goalgetter offen über seine ersten Eindrücke in neuer Kultur & Liga sowie Ex-Klub Austria Klagenfurt und wer denn statt ihm nun die Torjäger-Krone in der ADMIRAL Bundesliga holen wird?

Pink sieht rot...statt wie zuvor violett. Markus Pink im Dress seines neuen Klubs Shanghai Port FC, für den der 32-jährige Klagenfurter nun auf Torejagd geht. Für Austria Klagenfurt alias die Violetten vom Wörthersee scorte der Routinier in der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison 16 Mal und führt nach 26 Runden immer noch die Torschützenliste an, wenn auch inzwischen gemeinsam mit Guido Burgstaller, der zuletzt beim SK Rapid-Spiel in Linz gesperrt war, Mittwochabend im Heimspiel gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) allerdings am "China-Man" vorbeiziehen könnte.

"Abgehen tun mir schon viele Sachen von Österreich"

Ligaportal: Zàihuì, Markus. Wie hast Du Dich in den ersten Wochen im neuen Land fern von Deiner Heimat Wörthersee und bei Deinem neuen Klub Shanghai Port FC eingelebt und was geht Dir bereits ab von Österreich?

Markus Pink: Bis zu einem gewissen Grad fühle ich mich schon angekommen. Ich lebe jetzt noch ein paar Tage im Hotel. Sobald wir vom nächsten Auswärtsspiel (Anm.: Mittwochmittag MEZ) wieder zurück sind, begebe ich mich auf die Bank, um ein Konto zu eröffnen und dann meine Wohnung zu beziehen. Das Organisatorische steht da jetzt erstmal im Vordergrund. Vermissen oder abgehen tun mir natürlich schon viele Sachen, weil ich halt in Klagenfurt meinen Ablauf hatte. Die Familie hast du gesehen, wenn du nach Hause gefahren bist. Das ist jetzt alles anders. Aber wir händeln das zur Zeit noch sehr gut. Meine Frau kommt dann mit dem Bruder Anfang Juni hierher und schaut sich das Ganze an. Dann entscheiden wir gemeinsam, was dann der weitere Step wäre, was die Familie angeht. Mein Vertrag läuft ja dieses Kalenderjahr und alles andere müssen wir dann gemeinsam entscheiden.

Eine derartige Veränderung ist auch eine große Herausforderung für die Familie, hier Markus Pink am 5. April beim Abflug vom Flughafen Wien-Schwechat in sein neues Abenteuer Shanghai und China.

"Mit Shanghai Port zählen wir zu den 2-3 besten Mannschaften in China"

Ligaportal: Alles sehr spannend und sicher irgendwo auch eine Abenteuer-Reise. Kommen wir zum Sportliches. Bisher gab es 2 Saisonspiele, in denen Du in beiden in der Startelf warst und die gewonnen wurden. Wie sind Deine ersten Eindrücke vom Niveau der Liga, auch im Vergleich zur österreichischen ADMIRAL Bundesliga?

Markus Pink: Die Ligen kann man nicht wirklich vergleichen, weil es hier schon komplett was anderes ist. Mit Shanghai Port zählen wir zu den 2-3 besten Mannschaften in China. Das hat man auch gleich im ersten Spiel gesehen, als es gegen den letztjährigen Meister (Anm.: WH Three Towns) ging. Da ist es richtig intensiv zur Sache gegangen. Es war ein sehr schnelles und kampfbetontes Spiel. Aber sehr diszipliniert und von Taktik geprägt. Ich finde, dass es für uns schwer zum Bespielen ist, weil die restlichen Gegner sehr tief stehen und zum Teil nur auf Konter spielen. Bei den Zweikämpfen und Standards geht´s halt wirklich anders zur Sache. Da merkt man schon das Internationale, was in Österreich halt anders gelöst wird und das Fußballspiel auch anders ist.

Ligaportal: Wer einen eingebauten Tor-Riecher wie Du hat, findet sich sicher auch dort zurecht. Wie lauten Deine Ziele und die des Klubs, der bisher in seiner jungen Vereinshistorie 1 Mal Chinesischer Meister wurde (2018) und welche Rolle hat Dir Dein spanischer Trainer, der erfahrene, 56-jährige Javier Pereira, der Dich dem Vernehmen nach ja unbedingt haben wollte, zugedacht?

"Unser Ziel ist schon, dass wir dieses Jahr Meister werden"

Markus Pink: Unser Ziel ist schon, dass wir dieses Jahr Meister werden. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich fit bleibe, alle Spiele von Anfang an dabei sein will und auch hier meine Tore schieße. Sehr viele Tore. Vielleicht auch mehr wie in der Saison bei Austria Klagenfurt (Anm.: 16). Ja, der Trainer und ich haben bisher sehr viel miteinander gesprochen. Er weiß, was er an mir hat. Das hat er auch öfters betont. Das passt sehr gut. Er braucht einen Strafraum-Stürmer. Der bin ich, da habe ich meine Qualitäten im 16-er.

Ich bin natürlich sehr glücklich, dass es schon am 2. Spieltag und im ersten Heimspiel mit einem Tor geklappt hat. Der Trainer sagt aber sehr wohl, dass nicht alles gleich selbstverständlich ist und ich Zeit brauche. Die er mir auch gibt, um mich hier zurechtzufinden. Weiß es ja trotzdem für mich alles komplett neu ist. Anderes Land, andere Sprache und Kultur, anderer Fußball. Da gibt er mir schon das Vertrauen und sagt ganz klar, was er von mir erwartet.

Ligaportal: In erster Linie sicher Tore, doch dafür bist Du ja prädestiniert. Gratuliere auch zu Deinem Premierentor (siehe Beitrag mit Video von gestern), ein sehenswertes obendrein...Drehung, Schuss ins lange Eck. Pink like...kaum scorst Du in Fernost, gewinnt auch Austria Klagenfurt erstmals in der Meistergruppe und im Osten Österreichs. Und: Doppeltorschütze & Matchwinner Kosmos Gkezos hat sich ja augenzwingernd schon zu Deinem Torjäger-Nachfolger erklärt...! Was meinst Du zu ihm und was traust Du Deinem Ex-Klub weiter im Oberen Playoff zu, nachdem Du den Löwenanteil daran hast, dass die Kärntner Violetten überhaupt im Kräftemessen mit den arrivierten 5 Teams in Österreich dabei sind?

"Speziell für den Griechen freut es mich..."

Markus Pink: Ich habe mir gestern das Spiel angeschaut und bisher auch noch kein Spiel verpasst, seitdem ich Klagenfurt verlassen habe. Freut mich extrem, dass Austria Klagenfurt auch im oberen Playoff nun die ersten 3 Punkte geholt hat. Sie waren ja schon ein, zwei Mal knapp davor, wo sie die ein und andere Chance vorgefunden haben. Es steckt schon sehr viel Potenzial in der Mannschaft. In den letzten Jahren habe ich schon sehr davon profitiert, von der gesamten Mannschaft. Es war dem geschuldet, dass wir ein eingeschworeren Haufen waren.

Und speziell für den Griechen freut es mich, dass er auch zum Schluss die Nerven behalten hat (Anm.: Last-Minute-2:1-Siegtor in Wien-Favoriten per Elfer) und die ersten 3 Punkte für Klagenfurt als Doppelpackler gebracht hat. Auch sein Interview habe ich gehört und musste schmunzeln. Ich hoffe, dass er jetzt noch ein paar Mal einen Doppelpack macht. Weil es laufen ja auch viele Verträge aus und ich hoffe, dass sie den Kern der Mannschaft, der wirklich mehr als passt, gehalten wird. Dass der Verein auch weiß, was er an den Spielern hat. Es ist da schon speziell bei Austria Klagenfurt wichtig, dass es intern passt und sich jeder wohl fühlt. Auf das ist die letzten Jahre auch sehr viel Wert gelegt worden. Das ist auch das Geheim-Rezept von Austria Klagenfurt, dass da wirklich jeder für jeden alles gibt. Dass da jeder weiß, dass die Rollen klar verteilt sind. Und dass man auch abseits des Platzes sehr viel miteinander macht.

Das packende Duell zwischen Felix Luckeneder (LASK) und Ex-Austria Klagenfurt-Kapitän Markus Pink gab es in dieser Saison 2022/23 wettbewerbsübergreifend 3 Mal. Doch wenn der Tabellendritte aus Linz kommenden Sonntag im Einzelspiel der 27. Runde (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Kärntner Violetten, derzeit Rang 6, im neuen "Fußball-Tempel" auf der Linzer Gugl zu Gast hat, wird der Athletiker-Abwehrspieler den (noch) Führenden der ADMIRAL BL-Torschützenliste "vermissen"...

"Wird ein Dreikampf um Torjäger-Krone"

Ligaportal: Nachdem Du die Torjäger-Krone in dieser Saison durch Deinen Weggang "frei gegeben hast". Wer wird Deiner Meinung nach Torschützenkönig? Es sind mit Deinem Kärntner Landsmann Guido Burgstaller (SK Rapid), Benjamin Sesko (RB Salzburg), Keito Nakamura (LASK), Tai Baribo (WAC) und auch Haris Tabakovic (FAK), der sich im Frühjahr auf die Überholspur begeben hat, aussichtsreiche Kandidaten in der Verlosung?

Markus Pink: Schwer zum Sagen. Das wird, glaube ich, erst am letzten Spieltag entschieden. Burgstaller und Tabakovic waren zuletzt beide gesperrt, Sesko hat sein Tor gemacht. Ich glaube das wird ein Dreikampf zwischen Burgstaller, Sesko und Nakamura. Am Ende des Tages werden wir dann sehen, wer die Krone holt.

Ligaportal: Danke für das offene Gespräch und Toi, Toi, Toi für Tore von Markus Pink in rot sowie bei Deinem Abenteuer in Fernost.

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Privat und Harald Dostal/www.sport-bilder.at