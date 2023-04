Nach wochenlangem Warten vermeldet der SK Rapid Wien nun Vollzug und unmittelbar vor dem heutigen Top-Spiel der 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg - JETZT im Ligaportal-Liveticker- eine Erfolgsmeldung: Torhüter-Talent Nikolas Hedl verlängert vorzeitig seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

"Froh, dass bester junge österreichische Keeper, zudem echter Rapidler, weiter bei uns bleibt"

Sehr erfreuliche Personalnews für den SK Rapid in der heißen Endphase der laufenden Saison. Mit ÖFB-Teamtorhüter Niklas Hedl und dessen Spielerberater, dem Linzer Max Hagmayr, konnte eine Einigung über eine vorzeitige Verlängerung seines ursprünglich bis Sommer 2024 laufenden Vertrages für weitere drei Spielzeiten, also bis zum Ende der Saison 2026/27 erzielt werden.

Der seit März 22-jährige Eigenbauspieler, der schon sein Kindesbeinen für Rapid spielt, durchlief alle Stufen der grün-weißen Akademie, hütete auch für Rapid II 29-mal das Tor in der ADMIRAL 2. Liga und debütierte am 20. Februar 2022 bei einem Auswärtsspiel bei Sturm Graz in der Profimannschaft. Seither brachte er es auf 47 Pflichtspieleinsätze, zuletzt trug er in der Schlussphase des Auswärtsspiels beim LASK erstmals auch die Kapitänsschleife. Im Nationalteam debütierte er im November des Vorjahres bei einem freundschaftlichen Länderspiel gegen Andorra und stand auch zuletzt im Kader für die Auftaktspiele zur Qualifikation für die UEFA EURO 2024.

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid: „Erstmals seit Helge Payer vor rund 2 Jahrzehnten haben wir wieder einen Torhüter, der es aus dem eigenen Nachwuchs zur Nummer 1 bei den Profis und ins Nationalteam geschafft hat. Daher freue ich mich ganz besonders, dass Niki, mit dem ich in den letzten Jahren in verschiedenen Funktionen zusammengearbeitet habe, mit seiner Vertragsverlängerung ein starkes Bekenntnis zu unserem Verein abgegeben hat. Ich danke allen Beteiligten, die zum Zustandekommen dieser Vertragsverlängerung beigetragen haben, ganz herzlich.“



Markus Katzer, Geschäftsführer Sport: „Eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Niklas Hedl stand seit meinem Amtsantritt im Jänner immer ganz weit oben auf meiner Prioritätenliste. Ich bin sehr froh, dass der aus meiner Sicht beste junge österreichische Keeper, der zudem ein echter Rapidler ist, weiter bei uns bleibt, denn an Alternativen hätte es ihm nicht gemangelt.“



"Bin mit Leib und Seele Rapidler"

Cheftrainer Zoran Barišić ergänzt: „Ich war von Niklas Hedl schon in meiner vorigen Funktion völlig überzeugt und bin froh, dass sich meine Einschätzung bewahrheitet hat. Er ist ein Torhüter mit großem Potential, der sich weiter verbessern kann und wird. Ich bin sicher, dass die Entscheidung zur Vertragsverlängerung nicht nur für den SK Rapid, sondern auch für Niki und seine sportliche Entwicklung die absolut richtige ist. Meine Gratulation gilt vor allem Markus Katzer, der diese sicherlich nicht leichten Verhandlungen, die ich bereits im Vorjahr gestartet habe, erfolgreich abschließen konnte.“

Niklas Hedl selbst meint: „Ich bin sehr froh, dass wir die Diskussionen um meine Zukunft mit dieser vorzeitigen Entscheidung beenden können. Ich bin mit Leib und Seele Rapidler und möchte mich an dieser Stelle für das große Vertrauen, dass ich seit meinem Sprung in den Profikader genießen darf, ganz besonders bei Tormanntrainer Jürgen Macho und Cheftrainer Zoki Barišić, herzlich bedanken. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und möchte mit meinem Verein unbedingt größtmögliche Erfolge erreichen.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL & Josef Parak