Im heutigen Abend-Topspiel der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und FC Red Bull Salzburg - jetzt im Ligaportal-Liveticker - starteten die Grün-Weißen furios, doch das Führungstor erzielten die Roten Bullen! Und was für eins: Youngster Karim Konaté traf nach Zuspiel von Sékou Koïta aus schier unmöglichem Winkel links nahe der Grundlinie im 16-er der Hütteldorfer mit rechts unter das Tordach. Nicht zum 1. Mal in dieser Saison vom 19-jährigen Ivorer, wobei Rapid-Goalie Niklas Hedl, der heute seinen Vertrag vorzeitig - wie berichtet - bis 2027 verlängert hat, eine unglückliche Figur machte.

Jetzt macht er es auch in der ADMIRAL Bundesliga aus schier unmöglichem Winkel: Karim Konaté, der hier in der Youth League im Herbst gegen den FC Chelsea fast von der Grundlinie ins Netz traf und Gleiches auch heute für den FC Red Bull Salzburg beim Top-Spiel beim SK Rapid Wien im Allianz Stadion zur 1:0-Führung für die Roten Bullen tat. Die Salzburger haben nach Karim Adeyemi (seit Sommer BVB) wieder einen "Knipser Karim".

Erster BL-Startelf-Einsatz und gleich das Tor

Im 6. BL-Einsatz der 2. Treffer für Karim Konaté für den FC Red Bull Salzburg, der den Führenden der ADMIRAL 2. Liga (14 Treffer, gemeinsam mit Ronivaldo vom FC Blau-Weiß Linz) von Kooperationspartner FC Liefering "hochzog". Und nach bisherigen Kurzeinsätzen als Einwechselspieler kommt es für den 19-jährigen Ivorer heute zur Starelf-Premiere in der ADMIRAL Bundesliga beim "Klassiker" zwischen dem SK Rapid und FC Red Bull Salzburg.

Auch im Herbst in der Youth League scorte Konaté stolze 6 Mal und kommt somit bisher in dieser Saison wettbewerbs- und liga-übergreifend auf 22 Tore in 30 Spielen. Und das Match in Wien-Hütteldorf dauert ja noch an...alles Weitere jetzt im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty