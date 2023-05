Nachdem die SV Guntamatic Ried jüngst erst den Leihvertrag mit Kingsley Martin, der zu Serie A-Klub FC Bologna zurückkehrt, aufgelöst hat (wir berichteten), hat der Tabellenletzte schnell den frei gewordenen Platz in seinem ADMIRAL Bundesliga-Kader gefüllt: Youngster Junior Diomande kehrt mit sofortiger Wirkung vom ADMIRAL 2. Ligisten SKU Amstetten (derzeit Tabellenfünfter) zurück ins Innviertel. An den Kooperationsklub der Rieder wurde der 19-jährige Ivorer im Winter ausgeliehen, geplant war heuer bis Juni.

"Haben uns auch aufgrund der personellen Situation zu diesem Schritt entschlossen"

SV Guntamatic Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer zur Rückholaktion zum vorgezogenen Zeitpunkt: „Da wir die Möglichkeit hatten Junior Diomande jederzeit von Amstetten zurückzuholen, haben wir uns auch aufgrund der personellen Situation zu diesem Schritt entschlossen. Er ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und gibt unserem Trainerteam weitere Optionen im Kader. Wir möchten uns auch bei Amstetten für die gute Zusammenarbeit bedanken."

In der ADMIRAL 2. Liga kam der 19-jährige Mittelfeldspieler für die Amstettener zu 8 Einsätzen, ohne Torerfolg und ohne Assist. Für die Rieder absolvierte der Ivorer im Herbst in der ADMIRAL Bundesliga 3 Kurzeinsätze in den Spielen gegen Austria Klagenfurt (18 Minuten), WSG Tirol (2 Minuten) und TSV Hartberg (7 Minuten), die allesamt verloren wurden.

Der 19-jährige Junior Diomande, welcher zuletzt als Kooperationsspieler für den SKU Ertl Glas Amstetten im Einsatz war, steht ab sofort wieder für die SV Guntamatic Ried am Platz. ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/tat80k3ZlC — SV Ried 1912 (@svried1912) May 3, 2023

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger