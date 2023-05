Verlässt nach Harald Gärtner, von 09/2020 - 06/2022 bei Austria Klagenfurt und mit verantwortlich beim ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg 2021 - mit Matthias Imhof der aktuelle Geschäftsführer Sport in diesem Sommer die Kärntner Violetten? Der 54-jährige Unterfranke wird mit dem SV Sandhausen in Verbindung gebracht. Der abstiegsbedrohte deutsche Zweitligist habe dem Vernehmen nach auch bereits seit Donnerstag einen neuen Sportdirektor, hält den Namen allerdings noch geheim. Imhof wollte sich vor dem heutigen Spiel gegen den LASK - jetzt ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker- bei Sky dazu nicht äußern.

Befindet sich Matthias Imhof, hier mit Ligaportal-2.-Liga-Experte Manni Bender (beide wie auch Austria-Cheftrainer Peter Pacult ehemals als Spieler beim TSV 1860 München aktiv), vor dem Absprung bei Austria Klagenfurt in diesem Sommer und hat bereits beim SV Sandhausen unterschrieben?

"Die Tinte ist trocken"

Der neue Sportchef des SV Sandhausen fest. Allerdings möchten die Kurpfälzer die Personalie aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse noch geheim halten, verkündeten allerdings bereits schon so viel: „Die Tinte ist trocken". So wird SV-Präsident Jürgen Machmeier zitiert, den Nachfolger von Mikayil Kabaca wollten die Klub-Verantwortlichen allerdings nicht nennen. So sei laut Medienberichten aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse gegenseitiges Stillschweigen vereinbart worden.

„Entsprechend ist es uns derzeit nicht möglich, den neuen Sportdirektor schon heute namentlich vorzustellen“, so Machmeier am Donnerstag. Doch laut übereinstimmender Medienberichte habe der Wunschkandidat am Donnerstag, 4. Mai 2023, ein ligaunabhängiges Arbeitspapier unterschrieben und wird am 1. Juli mit Beginn der neuen Saison am Hardtwald aktiv.

Nach Informationen von HEIDELBERG24 (Medienpartner des SV Sandhausen) sollte ursprünglich der Nachfolger des freigestellten Mikayil Kabaca spätestens am 21. April präsentiert werden. Kürzlich wurde SV-Geschäftsführer Volker Piegsa noch wie folgt zitiert: „Wir befinden uns aktuell in verheißungsvollen Gesprächen und versuchen, das Ganze zeitnah zu realisieren. Wir befinden uns auf der Zielgeraden."

Wie der Mannheimer Morgen berichtet, wird Matthias Imhof als Top-Kandidat gehandelt. Der in wenigen Wochen 55-Jährige kam im Mai 2019 zu Austria Klagenfurt und prägte eine Ära bei den Waidmannsdorfern mit. Aufstieg ADMIRAL Bundesliga und dort in beiden Jahren bisher das Erreichen des Meister-Playoffs. Zuvor war der 54-Jährige als Nachwuchskoordinator beim deutschen Kultklub TSV 1860 München tätig, für den er auch in der Saison 1995/96 als Spieler (wie Klagenfurt-Trainer Peter Pacult) aktiv gewesen ist. Auf HEIDELBERG24-Nachfrage wollte der Verein die Spekulation nicht kommentieren.

SV Sandhausen aktuell Tabellenvorletzter in 2. Liga

Ex-Waldhof-Sportchef Jochen Kientz (ehemaliger Bundesliga-Profi bei Eintracht Frankfurt & 1860 München), der ebenfalls ein Kandidat beim SVS gewesen ist, soll dem Bericht zufolge dem Zweitligisten hingegen eine Absage erteilt haben.

Unklar ist noch, in welcher Liga Sandhausen in der kommenden Saison spielen wird. Derzeit, drei Spieltage vor Saisonende, ist der "kleine" Klub aus dem Rhein-Neckar-Kreis Tabellenvorletzter, einen Punkt vor Schlusslicht Jahn Regensburg.

Fotocredit: IMAGO