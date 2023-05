Ironie der Geschehnisse: Im Herbst lag der LASK noch fast in allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga mit 1:0 vorn bzw. weitergehend in Führung, im Frühjahr wiederholt 0:1 bzw. weitergehend in Rückstand. Um dann zur erfolgreichen Aufholjagd zu starten und - teils per LuckyPunch - ein Happyend zu feiern. So auch am Sonntag beim 1:1 in Wien-Hütteldorf gegen den SK Rapid. Für das späte Tor zeichneten die beiden "Ü30iger" der Linzer verantwortlich: Thomas Goiginger (30) vollendete, Robert Žulj fädelte den Treffer ein. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann sprach hernach mit dem 31-jährigen Welser im Allianz Stadion.

LASK-Offensiv-Trio Robert Žulj, Marin Ljubičić und Thomas Goiginger, der gegen den SK Rapid sein (erlösendes) erstes Tor im Frühjahr erzielte.

"Goigi hat es sich einfach verdient"

Ligaportal: Hallo Robert. Großartiger Assist beim Ausgleichstor von Thomas Goiginger. Ein Tor der Technik und final des Willens. Wie sehr freut es Dich für Thomas Goiginger, der im Herbst noch Stammspieler war, und dann im Frühjahr durch eine Knöchelverletzung eine lange Leidenszeit hatte und zuletzt nur zu Kurzeinsätzen kam?

Robert Žulj: Ja, ich habe es ihm sofort nach dem Schlusspfiff gesagt, dass es absolut verdient und gekrönt war nach seiner Einwechslung. Du bist lange verletzt, was sehr schwer mental zu verarbeiten ist. Er hat nicht den Kopf hängen lassen, sondern hat Gas gegeben und sich wieder zurückgekämpft. Deswegen...Hut ab! Mich freut es menschlich unglaublich für ihn. Er hat es einfach verdient.

Ligaportal: Ihr habt euch auch den nun fixen 3. Platz im Endklassement verdient. Im Herbst habe ich Dir gegenüber mal vom ´zementierten 3. Platz´ gesprochen, das wolltest Du damals nicht hören. Jetzt steht das "Fundament für Europa". Was dabei auch für die Mannschaft spricht, ist dieses Zurückkommen im Frühjahr nach Rückständen und insbesondere per Schlußfinish. Inzwischen ein Qualitäts-Merkmal, diese starke Mentalität auch?

"Von dem lebt auch die Mannschaft"

Robert Žulj: Vor der Winterpause wurde ja gesagt, dass wir nicht die Kraft über 90 Minuten haben, Spiele zu bestreiten bzw. da voll drüber zu gehen. Wir haben im Winter gut gearbeitet. Das stimmte ja auch im Herbst und war absolut Thema bei uns in der Mannschaft. Wir wollten uns verbessern.

Auch weil wir wissen, dass im Spiel hinten heraus jeder Gegner müde wird. Wenn du da nochmal mit Einwechslungen für frischen Wind sorgen kannst und mit dem Willen. Ich glaube das Tor hat auch sehr viel mit Willen zu tun. Wir haben Rapid nicht an die Wand gespielt, doch trotzdem haben wir unsere Chancen gehabt.

Das heißt, dass du auch unbedingt den Willen hast, wenn frische Spieler rein kommen. Ob das jetzt Mo (Anm.: Usor) ist, Marin (Anm.: Ljubičić) vorne oder eben Goigi. Oder auf der Seite der Potzi (Anm.: Potzmann). Egal, wer reinkommt...dazu Tobi (Anm.: Torhüter Lawal). Genau solche Spieler wirst du nächstes Jahr, wenn wir dann international spielen und mal wichtige Spieler ausfallen wg. Sperre oder Verletzung, brauchen. Von dem lebt auch die Mannschaft.

"Bei Tobi ist alles gegeben, dass er wahrscheinlich noch große Karriere vor sich hat"

Ligaportal: Du hast vor 12-13 Jahren als junger Spieler damals bei der SV Ried den Sprung in die Bundesliga geschafft. Kannst bestens nachfühlen wie das bei einem jungen Spieler ist wie jetzt beim LASK mit Torhüter Tobias Lawal. Er hat inzwischen seine BL-Feuertaufe bestanden und wird ja für die neue Saison der Einser-Goalie und derzeit rangeführt auf diese Bundesliga-Bewährungen. Wie siehst Du seine Entwicklung?

Robert Žulj: Ich habe ihm nach seinem ersten Spiel zuhause im Stadion gesagt ´Tobi, sehr gute Leistung, jetzt ruhig bleiben und weitermachen`. Das ist genau das, was mir früher die erfahrenen, älteren Spieler mitgegeben haben. Einfach weiter Gas geben, ruhig bleiben.

Es gibt schöne Tage wie heute, wo er uns den Punkt rettet und trotzdem wird es wahrscheinlich auch schlechtere Tage geben. Da brauchst du mentale Stärke, wenn du dein Ziel vor Augen hast und immer weitergehen willst. Ich glaube beim Tobi ist absolut alles gegeben, dass er wahrscheinlich noch eine große Karriere vor sich hat."

Ligaportal: Danke für´s Gespräch

📢 Alle zusammen Europapokal! Mit dem heutigen Remis in Wien sichern wir Platz 3⃣ ab.

📰 Zum Spielbericht👉 https://t.co/IEJ1jUa7ZW #SCRASK pic.twitter.com/vwK3pfL9j5 — LASK (@LASK_Official) May 21, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at