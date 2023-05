Der TSV Egger-Glas Hartberg klammert sich an die Minimalchance um einen der beiden Playoff-Plätze in der Quali-Gruppe, Gegner SV Guntamatic Ried an jene zum Klassenerhalt. So die Ausgangs-Situation vor dem morgigen Match der 31. und vorletzten Runde in der ADMIRAL Bundesliga in der Profertil-Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Den Tabellenzehnten aus der Steiermark und das Schlusslicht aus dem Innviertel trennen derzeit in der Tabelle zwei Plätze und 7 Punkte. Schiedsrichter: Sebastian Gishamer. Siehe auch Vorschau SV Ried.

"Noch alle Türen offen halten für Möglichkeit eines internationalen Startplatzes"

Die Saison 2022/2023 biegt in die Zielgerade ein. Am morgigen letzten Mai-Samstag steigt das letzte Heimspiel für den TSV Hartberg, der noch mit der Roten Laterne überwinterte, die nun die SV Guntamatic Ried im Besitz hat. Im Foto eine Szene zwischen Tobias Kainz und dem Rieder Philipp Pomer.

Nach dem nicht zufriedenstellenden Heimspiel letzte Woche gegen Wolfsberg (0:2-Niederlage) möchte sich die Schopp-Truppe mit einem Heimsieg von den eigenen Fans in die kurze Sommerpause verabschieden und gleichzeitig noch die Chance wahren, eventuell ein Endspiel (um die Teilnahme am ligainternen Europacup-Play-off) in der letzten Runde herbeizuführen.

Außerdem wollen Heil & Co. die weiße Weste gegen die Innviertler in dieser Saison wahren. Alle drei bisherigen Saison-Duelle hat der TSV gewonnen.



Cheftrainer Markus Schopp: „Wir werden das Spiel nicht ganz anders anlegen wie in den letzten Wochen, aber mit der Hoffnung auf ein besseres Resultat als letzten Samstag gegen den WAC. Wir wissen, dass wir gegen einen Gegner spielen, der enormen Druck hat.

Auf der anderen Seite sind wir eine Mannschaft, die sich nach der sehr harten Saison passend bei unserem Publikum verabschieden und ihnen Lust auf Mehr für die nächste Saison machen will. Wir werden alles raushauen, was wir drinnen haben, um ein gutes Resultat zu erzielen.

Wir wollen uns auch eine gute Ausgangsposition für die letzte Woche schaffen, damit wir uns noch alle Türen offen halten für die Möglichkeit eines internationalen Startplatzes."

Mittelfeldspieler Mamadou Sangare: „Wir wollen im letzten Heimspiel unseren Fans einen Sieg schenken, werden kämpfen und wollen das Spiel gewinnen.“

Am Samstag (17 Uhr) treffen unsere Jungs im letzten Heimspiel auf die @svried1912 und möchten sich würdig vom eigenen Publikum in die Sommerpause verabschieden!



Unser Vorbericht: https://t.co/bM9zz6kDaV



PS: FREIBIER nach dem Spiel! #htbsvr #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/DmK3EqlcTC — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) May 25, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL