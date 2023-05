Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Zum besten Spieler wurde Nicolas Seiwald vom FC Red Bull Salzburg gewählt. Der 22-jährige Kuchler wechselt heuer im Sommer von den Roten Bullen zum deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Die "Besten der Saison" in den anderen Kategorien folgen zeitnah mit separatem Beitrag auf Ligaportal.

Spieler der Saison: Nicolas Seiwald

In der Kategorie „Spieler der Saison“ setzte sich in diesem Jahr Nicolas Seiwald vom Meister FC Red Bull Salzburg durch. Der 22-jährige Kuchler, im Vorjahr in der Newcomer-Kategorie auf Platz 3 gelandet, drückte dem Spiel der Salzburger seinen Stempel auf und konnte in seiner dritten Profi-Saison bei den Roten Bullen sich auch erstmals in die Bundesliga-Torschützenliste eintragen, er erzielte in dieser Saison drei Treffer. Nach drei Meistertiteln und (bis dato) 76 Bundesliga-Spielen wechselt der 12-fache Teamspieler im Sommer in die deutsche Bundesliga zu RB Leipzig. Zuvor erhält er am Sonntag aber noch den Pokal für den „Spieler der Saison“ im Rahmen der Salzburger Meisterfeier.

ADMIRAL Bundesliga-Spieler der Saison 2022/2023

Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) Keito Nakamura (LASK) Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) Guido Burgstaller (SK Rapid Wien) Strahinja Pavlovic (FC Red Bull Salzburg)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty