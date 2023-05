Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Zum besten Torhüter wurde Philipp Köhn vom FC Red Bull Salzburg gewählt. Der 25-jährige Schweizer Nationalspieler wurde im deutschen Dinslaken geboren und blieb in dieser Saison in 30 BL-Partien ohne Gegentor. Die "Besten der Saison" in den anderen Kategorien siehe per jeweils separatem Beitrag auf Ligaportal.

Tormann der Saison: Philipp Köhn

In der Kategorie „Tormann der Saison“ triumphiert erstmals seit der Saison 2018/19 – damals Cican Stankovic – wieder ein Salzburger. Der Schweizer Schlussmann Philipp Köhn wurde von der Jury zum besten Tormann gewählt.

Der 25-Jährige absolvierte seine zweite Saison als Nummer 1 der Roten Bullen und musste bis dato nur 19-Mal hinter sich greifen – klarer Liga-Bestwert. Darüber hinaus zeigte er auch bei den internationalen Spielen der Salzburger in der Champions League-Gruppenphase und im Europa League-Playoff starke Leistungen und stand im WM-Kader der Schweiz bei der Endrunde in Katar. Auch er erhält wie Nicolas Seiwald, der zum "Spieler der Saison" gewählt wurde, den Pokal im Rahmen der Salzburger Meisterfeier am morgigen Sonntag bei der BL-Partie des FC Red Bull Salzburg vs. SK Austria Klagenfurt.

ADMIRAL Bundesliga-Tormann der Saison 2022/2023

Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg) Alexander Schlager (LASK) Niklas Hedl (SK Rapid Wien) Samuel Sahin-Radlinger (SV Guntamatic Ried) Phillip Menzel (SK Austria Klagenfurt)

