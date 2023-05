Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Zum besten "Trainer der Saison" wurde Christian Ilzer von Vizemeister und ÖFB-Cup-Gewinner SK Sturm Graz gewählt. Auf Rang 2 und 3 tauchen mit Markus Mader von Aufsteiger Austria Lustenau und Peter Pacult von Austria Klagenfurt zwei Überraschungen auf. Noch vor Meistertrainer Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) Die "Besten der Saison" in den anderen Kategorien siehe per jeweils separatem Beitrag.

Trainer der Saison: Christian Ilzer

In seiner dritten Saison als Cheftrainer des SK Puntigamer Sturm Graz wurde Christian Ilzer zum Trainer der Saison gewählt und ist damit Nachfolger vom Vorjahres-Sieger Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg.

Die stetige Entwicklung der Steirer in den vergangenen Jahren spiegelt sich auch in Ilzers Ranking bei der Trainer-Wahl wider: nach Rang 3 vor zwei Jahren und Rang 2 im Vorjahr bekam der 45-jährige Cheftrainer dieses Mal die meisten Stimmen und wurde zum Trainer der Saison gewählt - zum ersten Mal seit Bestehen der Trainer-Kategorie (seit 18/19) wird damit ein anderer Trainer als jener des Meisters ausgezeichnet.

Ilzer führte die Grazer zum zweiten Mal in Folge zum Vizemeistertitel und zum 6. Cupsieg in der Vereinsgeschichte. Seinen Pokal erhält er wie SK Sturm-Torjäger Emanuel Emegha (Newcomer der Saison) vor dem letzten Heimspiel der Grazer gegen den LASK in Runde 32.

ADMIRAL Bundesliga-Trainer der Saison 2022/2023

Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) Markus Mader (SC Austria Lustenau) Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt) Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) Michael Wimmer (FK Austria Wien)

Fotocredit: Josef Parak