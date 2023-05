Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga bot wieder jede Meng, sodass wir die Nachlese erneut in Teil 1 = Quali-Gruppe, und Teil 2 = Meistergruppe (folgt später) aufteilen. Was das Untere Playoff betrifft, so gilt nach der vorletzten Runde in punkto Abstieg: alea iacta est = die Würfel sind gefallen. Zu Ungunsten für die SV Guntamatic Ried, die zum 3. Mal in ihrer Vereinsgeschichte den bitteren Abgang aus Österreichs Fußball-Belletage erleidet. Während im Lavanttal, in der Ost-Steiermark und im Ländle Europacup-"Ernten" zu reifen scheinen bzw. von "Europa" geträumt werden darf...damit zur "Nachlese" der Qualigruppe!

"Nachschwitzen"....! Während 9 andere BL-Klubs ab kommenden Samstagabend in Urlaub dürfen, gilt es für die Wölfe aus Kärnten weiter zu schwitzen, stehen nach durchwachsener, strapaziöser Saison mit wettbewerbsübergreifend 40 Pflicht-Partien (BL =32, ÖFB-Cup & Conference League-Quali = je 4) Zusatz-Trainingseinheiten an. Doch mit möglichem Happyend, winkt doch per "Umweg-Rentabilität", respektive dem BL-Europacup-Playoff ein internationales Ticket für das Team von Cheftrainer Manfred Schmid, der im März übernahm und nun gar, falls der WAC das Halbfinale gewinnt, im Finale auf seinen Ex-Klub Austria Wien treffen könnte.

Ballo "ballerte" Wölfe in BL-EC-Playoff-Halbfinale?

RZ Pellets WAC – WSG Tirol 2:0 (2:0)

Wer dachte, dass für den RZ Pellets WAC, der seit der Liga-Reform 2018 ein Abo in der Meistergruppe besaß, die erstmalige Teilnahmn in der Quali-Gruppe zur Qual wird, wurde eines Besseren belehrt. Zwar gab es anfangs noch eine 0:4-Klatsche bei der WSG Tirol, von der sich die Wölfe allerdings bestens erholten und einen Erfolgslauf starteten.

Nunmehr winkt nach 10 Runden gar am Ende Rang 1 im Unteren Playoff...und vlt. wieder die für die Wolfsberger in den vergangenen Jahren bestens vertrauten Europa-Touren. Über den "2. Bildungsweg": Bundesliga-Europacup-Playoff. Für das Halbfinale am nächsten Montag ist das Team von Cheftrainer Manfred Schmid bereits qualifiziert. Nur, ob Heim- oder Auswärtsspiel ist offen? Wobei Kapitän Leitgeb & Co. heuer ja auswärts eher erfolgreicher sind als Zuhause.

Im 16. BL-Heimspiel der Saison feierte der WAC erst seinen 3. Heimsieg und revanchierte sich nebenbei für das 0:4 im Hinspiel in Innsbruck. Ansonsten stehen für Keeper Bonmann & Vorderleute 9 Niederlagen in der Lavanttal-Arena zu Buche, demgegenüber auswärts stolze 9 Siege!

Zum Matchwinner gegen die Wattener wurde nicht WAC-Toptorjäger Tai Baribo (14 Treffer), auch nicht WAC-Topscorer Maurice Malone (8 Tore, 9 Assists = 17, wie auch Baribo)...sondern aus dem "magischen Dreieck" Thierno Ballo. Der 21-jährige, aus dem Nachwuchs von Chemie Linz und dem LASK stammende, Österreicher mit ivorischer Abstammung, schnürte in seinem 34. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack und brauchte dafür vor der Pause gerade mal 11 Minuten.

Der ÖFB-U21-Teamstürmer erzielte von seinen 6 BL-Toren allein 3 gegen die WSG Tirol. Der im vergangenen Sommer aus der U21 des FC Chelsea London gekommene Offensivakteur war erstmals in 3 aufeinanderfolgenden BL-Spielen an mindestens 1 Tor direkt beteiligt (3 Tore, 1 Assist).

Maurice Malone fiel - wie immer - auch wieder positiv auf. Der DFB-U21-Akteur und Leihspieler vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg, der den Klassenerhalt am letzten Spieltag schaffte, hatte mit 8 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum den Höchstwert in diesem Match.

Von WSG Tirol-Seite lagen Felix Bacher bei den Ballaktionen (98) und Valentino Müller bei den gewonnenen Zweikämpfen (7) vorn.

Augen zu und durch: Mario Sonnleitner (l.) & der TSV träumt plötzlich wieder von Europa! Ein Mal waren die Hartberger ja schon mal international in der Quali-Runde dabei. Was für eine Saison-Story: Im Herbst noch Schlusslicht und Abstiegskandidat Nr. 1, starten die Blau-Weißen im Frühjahr durch mit "Mission Europa".

Providence macht´s am liebsten in der "Provinz Hartberg"

TSV Egger Glas Hartberg – SV Guntamatic Ried 2:0 (0:0)

Tränen trocknen und Wunden lecken im Innviertel und bei der SV Guntamatic Ried nach der 4. Niederlage im 4. Saison-Duell gegen den TSV Hartberg, vor allem natürlich durch den damit besiegelten 3. Abstieg (nach 2003 und 2017) aus der ADMIRAL Bundesliga.

Des einen Leid´ des anderen Freud`: Euphorie & Europapokal-Hoffnung nach dem 9. Sieg in dieser BL-Saison (allein über die Hälfte = 5 gegen OÖ-Klubs; 4 vs. SV Ried, 1 vs. LASK) beim TSV Hartberg, der nun in Runde 32 kommenden Freitag bei Aufsteiger SC Austria Lustenau ein Duell mit "Finalcharakter" vor "der Brust" hat. Nach dem Herbst-Blues mit Roter Laterne beleuchtet, nun der Frühjahrs-Rock der Hartberger, die Rückkehrer Markus Schopp anscheinend in der Winterpause und im Frühjahr richtig "beim Schopf" gepackt hat. Die Blau-Weißen wieder in der Erfolgssspur und nun von Europa träumend. Für die 1. Etappe braucht es allerdings in Lustenau einen Sieg.

Den es vorher mit 2:0 gegen die SV Ried gab, wobei Ruben Providence mit 1 Tor und 1 Assist zum Matchwinner mutierte. Tor + Assist gelangen dem 21-jährigen Franzosen mit Wurzeln in Haiti erstmals in dieser Saison. Ansonsten erzielte der Leihstürmer von Mourinhos AS Roma (Mittwoch im UEFA-Europa League-Finale in Budapest vs. FC Sevilla - ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker) sein 6. BL-Tor - alle in Heimspielen und 5 davon im Jahr 2023.

Donis Avdijaj, der im Winter zum TSV nach seiner Herbst-Saison beim FC Zürich zurückkehrte, stellte mit seiner neunten direkten Torbeteiligung (6 Tore, 3 Assists) seinen BL-Saison-Bestwert von 2014/15 ein (damals für den SK Puntigamer Sturm Graz). Der 26-jährige Nationalspieler des Kosovo und im deutschen Osnabrück geborene Stürmer lieferte in seinem 15. BL-Einsatz in dieser Saison seinen 3. Assist ab – alle in der Qualigruppe und nach der Halbzeitpause.

Von der SV Ried schaffte es zumindest einer in diesem Match noch für positive Schlagzeilen: Philipp Pomer hatte mit 73 Ballaktionen die meisten aller Akteure.

Typsich Derby: Aufgeheizte Stimmung gab es zwischenzeitlich am Schnabelholz auch. Doch der - wie berichtet - zum Deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg wechselnde Jean Hugonet (Mitte) von Austria Wien fungiert als Schlichter zwischen Schiedsrichter Alan Kija und SCRA-Abwehrspieler Gugganig.

Diaby macht´s monatlich 1 Mal - auch im Juni?

CASHPOINT SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:1 (1:0)

Na also....geht doch, SCR Altach! Nach 3 Derby-Niederlagen in 2022/23 gegen Lokalrivale SC Austria Lustenau, der in dieser Saison die Nr. 1 in Vorarlberg bleibt und am Freitagabend den nächsten "Matchball" hat, um in das Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale (Montagabend) gegen den RZ Pellets Wac zu kommen, holen die Rheindorfer den ersten Punkt gegen den Aufsteiger. Und feiern zudem damit auch zugleich wieder - wie im Vorjahr - auf der Zielgeraden den Klassenerhalt. Beim 1:1 gelang dem 22-jährigen Altacher Angreifer Amir Abdijanovic erzielte in seinem 20. BL-Spiel mit seinem 11. Schuss sein Premierentor.

Während Austria-Akteur Yadaly Diaby sein 3. BL-Tor erzielte und im Frühjahr je einmal im März, April und Mai scorte. Nun folgt am kommenden Freitag das erste Match vom - im Idealfall - 4 möglichen Juni-Spielen für Austria Lustenau (Stichwort: BL-Conference League-Playoff-Quali).

SCRA-Winterneuzugang Husein Balic lieferte seinen 1. BL-Assist in dieser Saison ab – mehr gelangen dem Leihspieler vom LASK nur 2018/19 für den SKN St.Pölten (3). Seit 2019 lieferte der 26-jährige Oberösterreicher jedes Jahr genau einen Assist ab – nur 2018 waren es zwei.

Austria-Außenspieler Anderson hatte seine 12. direkte Torbeteiligung für den Aufsteiger in dieser BL-Saison (5 Tore, 7 Assists), in 3 BL-Saisonen für den SCR Altach war der 25-jährige Brasilianer an 3 Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists). Mitspieler Csaba Bukta gab mit 3 Schüssen die meisten in dieser ansonsten torraumhöhepunktarmen Partie ab.

