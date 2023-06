Nach dem Paukenschlag unter der Woche mit dem Wechsel des Sportdirektors - Georg Festetics wurde dienstfrei gestellt, als Nachfolger kommt Roland Kirchler (wir berichteten) - verkündete heute nach dem letzten Saisonspiel in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der WSG Tirol und dem SCR Altach (1:1) SCRA-Cheftrainer Klaus Schmidt bei Sky Sport Austria seinen Abgang mit den Worten "Mission completed". Der 55-jährige Grazer war mal wieder als "Feuerwehrmann" erfolgreich, rettete die Vorarlberger vor dem drohenden Abstieg und es deutet sich für ihn künftig eine Co-Trainer-Tätigkeit unter Adi Hütter an.

"Gibt vlt. Möglichkeit in naher Zukunft auf internationalem Parkett"

Der gebürtige Vorarlberger Adi Hütter, der bis vor 1 Jahr in der Deutschen Bundesliga Borussia Mönchengladbach und davor Eintracht Frankfurt coachte, wird mit der Premier League in Verbindung gebracht und Klaus Schmidt könnte dem 53-Jährigen Hohenemser in die wohl beste Liga Europas folgen.

Klaus Schmidt: "Ich habe dem Verein unter der Woche mitgeteilt, dass ich mich nach sehr reiflicher Überlegung dazu entschlossen habe, nicht zu verlängern. Es gibt vielleicht die ein oder andere Möglichkeit in naher Zukunft auf internationalem Parkett die Möglichkeit in einem Trainerteam mit zu agieren. Die Möglichkeit möchte ich mir einfach offen lassen. Ich möchte das Kapitel SCR Altach in bester Erinnerung behalten und darauf bin ich stolz."

Und künftig nun als Co-Trainer von Adi Hütter? Dazu Klaus Schmidt: "Das wird man sehen. In erster Linie wird man schauen, dass es eine Station für mich gibt, die lohnend ist. Es liegt nicht in meiner Hand und deswegen möchte ich jetzt erstmal den Erfolg mit der Mannschaft genießen. Möchte jetzt erstmal mit der Mannschaft und den Fans feiern."

"Klassenerhalt ist ganz klar auf seine Kappe zu nehmen"

Sky-Experte Marc Janko meint: "Er hat sich in der Bundesliga absolut seinen Namen als Feuerwehrmann gemacht und ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht das letzte Mal gesehen haben. Durch die Blume hat er jetzt bestätigt, dass er mit Adi Hütter, sollte der international irgendwo aufschlagen, sich ihm anschließen wird. Sonst hätte ich nicht gehört, dass Adi Hütter Kontakte zu anderen Trainern hat. Es ist natürlich legitim und eine andere Welt im Ausland, aber wenn man die Chance hat.

Er hat der Altacher Mannschaft auf jeden Fall wieder Leben eingehaucht, nachdem sie sehr verunsichert gewesen ist. Klaus Schmidt hat sie defensiv wieder stabilisiert und der Mannschaft den Glauben vermittelt. Der Klassenerhalt ist ganz klar auf seine Kappe zu nehmen."

SCR Altach bestätigt Abgang von Klaus Schmidt

Der SCR Altach bestätigte den Abgang von Klaus Schmidt in nach Spielende in Innsbruck erfolgter Presseaussendung. Der Steirer übernahm den Chef-Trainerposten beim SCR Altach Ende März, vor dem Start ins Qualifikations-Play Off, vom glücklosen Miroslav Klose nach dessen erster Cheftrainer-Station.

Für Klaus Schmidt war es zugleich eine Rückkehr zu den Rheindörflern. Bei am Ende 2 Siegen und 5 Remis aus 10 gespielten Runden durfte am vergangenen Samstag mit einem 1:1 im Ländle-Derby gegen Austria Lustenau vorzeitig der Klassenerhalt gefeiert werden. Für den Grazer ist die Mission in Altach damit erfüllt, er möchte im Hinblick auf die kommende Saison eine neue Aufgabe annehmen.

SCR Altach-Trainersuche läuft

Zu den ersten Aufgaben der neuen sportlichen Führung rund um Sportdirektor Roland Kirchler zählt somit die Installation eines neuen Cheftrainers für die Saison 2023/24.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Es war von Beginn weg vereinbart, dass die Zusammenarbeit für die 10 Spiele der Qualifikationsrunde gilt. Nach einigen Gesprächen diese Woche hat uns Klaus heute mitgeteilt, dass er zukünftig einen neuen Weg einschlagen will. Das respektieren wir natürlich und Roli Kirchler wird das Thema Trainerbestellung übernehmen. Bei Klaus möchte ich mich im Namen des SCR Altach ganz herzlich bedanken. Mit seiner einzigartigen Energie und Menschlichkeit hat er die schwierige Mission Klassenerhalt erfüllt und war der große Garant, dass wir unser Ziel erreicht haben.“



Klaus Schmidt, Cheftrainer: „Der SCR Altach spielt 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga! Dank des großartigen Einsatzes der Mannschaft, des Betreuer- und Trainerteams und nicht zuletzt unserer treuen Fangemeinde ist es gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Ich bin stolz und dankbar Teil dieser Reisegruppe gewesen zu sein und bedanke mich bei den Vereinsverantwortlichen für das Vertrauen mir die Reiseleitung übergeben zu haben. Ich hoffe, dass die neue sportliche Führung und die Mannschaft es ermöglicht, die nächsten Jahre etwas weniger turbulent zu gestalten.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at