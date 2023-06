Die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 ist zwar zum einen mit den abgeschlossenen 32 Runden beendet, doch es gibt ja zum anderen seit der Liga-Reform in 2018 noch die "Zugabe": 3 Spiele um das letzte, eine Europacup-Ticket. Im Finale (Donnerstag & Sonntag) wartet Austria Wien auf den Sieger des Halbfinales, das der Quali-Gruppen-Erste RZ Pellets WAC und -Zweite SC Austria Lustenau in einem Match am Montagabend ermitteln - siehe auch HIER. Der geschätzte Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, erfahrener BL-Trainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, gibt dazu seine Prognose ab...

Auf geht´s nochmal mit der Zugabe-Woche in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23. Gerald Baumgartner kennt sich aus bei Partien mit Finalcharakter. Der 58-jährige Salzburger gewann vor 10 Jahren als Cheftrainer mit dem damaligen FC Pasching sensationell den ÖFB-Cup und führte vor 3 Jahren die SV Guntamatic Ried im letzten Saisonspiel in das Fußball-Oberhaus, aus dem die Innviertler nun wieder den bitteren Gang in die 2. Liga antreten.

"Ich sehe die Wolfsberger im Vorteil"

Gerald Baumgartner: "Auf geht’s zum ‚Nachschlag‘ für das UEFA-Europa Conference-League-Play-Off in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem WAC und Austria Lustenau. Laut Statistiken gewinnt bei diesem Duell nie das Heimteam.

Im konkreten Fall denke ich aber sehr wohl, dass der Heimvorteil für die Kärntner eine große Rolle spielen kann. In der Lavanttal-Arena können die Kärntner die erste von zwei möglichen Spiel-Chancen wahren, um ins internationale Geschäft zu kommen.

Ein Spiel, in dem ein Gewinner ermittelt wird. "Siegen oder fliegen". Soll heissen, es geht um sehr viel für beide Teams. Ich sehe die Wolfsberger im Vorteil, die Formkurve der Schmid-Elf zeigt klar nach oben. Aus den letzten 8 Spielen konnten 18 Punkte mit 5 Siegen, bei 3 Unentschieden, geholt werden.

Austria Lustenau konnten zwar im letzten ADMIRAL Bundesliga-Spiel der Quali-Gruppe am Freitag mit 5:1 gegen den TSV Hartberg gewinnen, holte aber im gleichen Zeitraum 10 Punkte mit 2 Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen.

Mein Tipp: 2:1"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at