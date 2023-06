Austria Wien gastiert im Playoff-Hinspiel am Donnerstag um 17:00 Uhr bei Austria Lustenau (LIGAPORTAL-LIVETICKER). Das Rückspiel steigt am Sonntag um 17:00 Uhr in Wien. Trainer Michael Wimmer gibt einen Ausblick auf das Duell um das letzte Europacup-Ticket.





Der Sieger des Playoffs steigt im Sommer in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League ein (27.7./3.8.) und müsste damit bis zur Gruppenphase insgesamt drei Runden überstehen.



Das letzte Duell mit Lustenau verloren die Veilchen auswärts trotz eines deutlichen Chancenplus mit 0:1. Beim 1:1 gegen FC Red Bull Salzburg letzten Samstag zum Abschluss der Meistergruppe verpasste die Austria Platz vier denkbar knapp, die Leistung stimmt aber alle Violetten optimistisch für das Playoff.



Trainer Michael Wimmer: „Im ersten Moment waren wir enttäuscht, weil wir Salzburg an den Rand einer Niederlage gebracht haben und auch das Ergebnis in Klagenfurt so war, dass wir tatsächlich noch Platz vier erreichen hätten können. Nichtsdestotrotz können wir das Spiel richtig einordnen, es überwiegt die gute Leistung gegen Salzburg, die uns für die zwei Playoff-Spiele eine breite Brust geben sollte. Wir werden im Hinspiel in Lustenau auf Sieg spielen und wollen am besten beide Spiele gewinnen, wohlwissend, dass Austria Lustenau eine gute Mannschaft ist und einen Trainer hat, der das Team taktisch sehr gut einstellt. Wir wissen, was uns erwartet. Der Sieg am Montag wird ihnen zusätzliche Energie geben. Ob Lustenau müde wird, wird an uns liegen, ob wir es schaffen, mit Tempo und Dynamik Fußball zu spielen.“

Personal-News

„Dominik Fitz ist weiterhin krank und wird in Lustenau nicht dabei sein. Wir hoffen, dass es sich bis Sonntag ausgeht“, erzählt Michael Wimmer. Auch Johannes Handl fällt mit einem grippalen Infekt aus. Lucas Galvao wird wieder im Kader stehen, Florian Kopp ist aufgrund seiner roten Karte bei den Young Violets gesperrt. Ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Doron Leidner, Marko Raguž, Florian Wustinger und Muki Husković.

Foto: GEPA Admiral