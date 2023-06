Er schont weder sich noch seine Gegner, ist ein Typ und "Aggressive Leader" auf dem Spielfeld. Nach einjähriger Leihe vom BL-Tabellensechsten Austria Klagenfurt zum Süper Lig-Klub Kasımpaşa SK Istanbul ist Turgay Gemicibaşi wieder zurück vom Bosporus am Wörthersee und stieg am Montag mit den Kärntner Violetten in die Vorbereitung für die neue ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 ein. Begleitet von Glückgefühlen... dazu und anderen Themen sprach der 27-jährige Deutsch-Türke (Mutter Deutsche, Vater Türke) schonungslos Klartext, exklusiv im Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten).

"Aggressive Leader" Turgay Gemicibaşi (r.) is back und will bei Austria Klagenfurt wieder seine alte Form aus der Saison 2021/22 unter Beweis stellen. Bei seiner Türkei-Tour kam der 27-Jährige zu 6 Einsätzen für Kasımpaşa. Allesamt in den ersten 6 Runden, ab Mitte September blieb dann nurmehr die Zuschauer-Rolle.

"Bin megafroh, dass ich wieder in Österreich bin"

Ligaportal: Willkommen zurück in Österreich. Austria Klagenfurt und die Stadt am Wörthersee haben Dich wieder. Deine Rückkehr ist von Glücksgefühlen begleitet, weil Du vor kurzem geheiratet hast. Glückwunsch dazu! Wo, wann und wie war die Hochzeit?

Turgay Gemicibaşi: Ja, Hallo erstmal. Ich bin megafroh, dass ich wieder in Österreich bin. Nach meinem schweren Jahr gab es auch Glücksmomente. Wie die Hochzeit mit meiner Frau am 3. Juni in der Nähe von Köln. Es war echt einer der schönsten Tage in meinem Leben.

Zurück am Wörthersee, doch zuvor im Ehehafen angekommen: Turgay Gemicibaşi mit Gattin Vanessa.

"Das Fußballgeschäft ist sehr dreckig"

Ligaportal: Von der Familie zum Fußball. Du wolltest ja gerne in der Türkei spielen und Austria Klagenfurt erfüllte im vergangenen Sommer Deinen Wunsch und hat Dich für eine Saison an Kasımpaşa SK Istanbul verliehen. Wie war Deine Türkei-Tour... Abenteuer, Odyssee oder einfach erfahrungsreiches Karriere-Kapitel?

Turgay Gemicibaşi: Ja, Austria Klagenfurt hat mir den Wunsch erfüllt. Aber ich denke, dass ich ihn mir auch selbst mit meinen Leistungen erfüllt habe. Es war alles sehr durchwachsen bei Kasımpaşa. Am Anfang lief es top und ich habe gespielt. Dass es dann so eine Wendung nimmt, hätte ich niemals gedacht. Aber das Fußballgeschäft ist sehr, sehr dreckig. Ich habe jetzt mal die negative Seite kennengelernt und bin dadurch auch viel reifer geworden.

Da habe ich mal gemerkt, was die Schattenseiten des Fußballs sind. Wenn da eine Person, ein Sportdirektor, ist, der dich einfach nicht leiden kann oder dich nicht ab kann, dann passiert so was wie mir passiert ist. Aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Viele würden diese Chance, in der SüperLig zu spielen, wahrnehmen wollen, deshalb bereue ich da nichts.

Gekonnte Ballbehauptung bei Linksbeiner Turgay Gemicibaşi, der bei namhaften deutschen Klubs wie Dynamo Dresden, 1. FC Köln, RB Leipzig, 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Köln ausgebildet und im ostdeutschen Riesa geboren wurde. Für die U18 der Türkei absolvierte er 1 Länderspiel.

Im Winter bei TSV Hartberg & Austria Lustenau Begehrlichkeiten geweckt

Ligaportal: Bereits im Winter sah es ja so aus, dass Du schon früher wieder nach Österreich und in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehrst. Doch nicht zu Austria Klagenfurt, sondern verliehen zum TSV Hartberg. Laut Deinem deutschen Spielerberater René Ronneberger war man sich mit den Steirern auch schon einig und Du selbst meintest damals "Ich will unbedingt nach Hartberg, würde dafür auf eine Stange Geld verzichten. Ich will spielen - hier geht es um meine Karriere." Warum kam der Wechsel dann nicht zustande?

Turgay Gemicibaşi: Es war nicht nur der TSV Hartberg an mir interessiert, sondern auch andere Vereine. Austria Lustenau hätte sogar noch 50.000 Euro, glaube ich, geboten...aber das ist jetzt ´Schnee von gestern`. Es kam nicht zustande und gut ist. Matthias Imhof (Anm.: ehem. Geschäftsführer Sport Austria Klagenfurt) wollte das nicht und ich hatte es zu akzeptieren. Weil er um meine Qualitäten wusste und Angst hatte, dass ich vlt. einem direkten Konkurrenten helfen würde. Im Nachhinein könnte man so und so denken. Im Endeffekt kam es nicht zustande. Es ist Vergangenheit und ich schaue jetzt nach vorn.

Bei mir gibt es kein verlieren! Ich lerne dazu oder gewinne. Ich habe jede Menge an Erfahrung gewonnen und mit Top-Spielern zusammen trainiert und gespielt. Es wird wieder bergauf gehen. Die letzten Jahre gingen steil bergauf bei mir, wenn man sich da mal die Statistiken anschaut. Und jetzt war eben mal ein halbes Jahr drin, wo es nicht so gut lief. Das passiert. Doch die kommende Saison wird wieder Vollgas gegeben und dann schauen wir, wo es hingeht.

"...weil ich weiß, was ich hier in Klagenfurt habe"

Ligaportal: Bei Austria Klagenfurt hast Du einen gültigen Vertrag bis Juni 2024, wirst Du den für die kommende Saison erfüllen oder steht im Rahmen der Sommer-Transferperiode (bis Ende August) ein erneutes Leihgeschäft bei Dir im Raum bzw. was sind generell Deine Ziele?

Turgay Gemicibaşi: Ich habe noch 1 Jahr Vertrag. Da kann keine Leihe mehr zusammenkommen. Entweder die Austria verkauft mich oder - Stand jetzt - erfülle ich meinen Vertrag. Ich bin froh hier und wieder Teil der Mannschaft zu sein. Wenn ein Angebot kommt, würde ich es mir 2 Mal überlegen, um nochmal den Schritt zu wagen. Weil ich weiß, was ich hier in Klagenfurt habe. Auch unter dem Trainer Pacult.

Wenn was kommt, müsste man sich mit allen Parteien zusammensetzen. Stand jetzt bin ich Spieler von Klagenfurt, habe Vertrag und bin auch froh darüber. Ich glaube auch, dass sich Herr Pacult sehr gut in meine Situation hineinversetzen kann, weil er auch das ein und andere Mal in einer ähnlichen war. Deshalb bin ich auch froh, zurück zu sein.

Das Mentalitäts- und Energie-Bündel kam im Sommer 2019 vom Drittligisten FC Mauerwerk zum FC Blau-Weiß Linz und avancierte bei den Blau-Weißen schnell zum Leistungsträger & Liebling der Fans. In 58 Pflichtpartien steuerte Turgay Gemicibaşi als Mittelfeldspieler 8 Tore + 11 Vorlagen bei. Bei Austria Klagenfurt waren es in der BL-Saison 2021/2022 gar in 30 Liga-Partien stolze 9 Treffer + 3 Assists.

"Habe nur gute Erinnerungen an Linz"

Ligaportal: In Runde 9 Ende September/Anfang Oktober geht es mit Austria Klagenfurt zu Deinem Ex-Klubs FC Blau-Weiß Linz. Bevor Du vor 2 Jahren an den Wörthersee gewechselt bist, warst Du 2 Spielzeiten bei den Blau-Weißen, hast dort derart auf Dich aufmerksam gemacht, um den Sprung in die Bundesliga zur Austria zu schaffen. Welche Erinnerungen & Verbindungen hast Du noch zu den Linzern und wie weit freust Du Dich über deren Aufstieg?

Turgay Gemicibaşi: Ich glaube, dass, egal wo ich war, die Fans mich gemocht haben. Weil ich noch so ein Typ bin, der seine Meinung vertritt und sich nicht verstellt. Ich würde mich niemals verstellen. Auch nicht im Interview. Ich bin da ganz straight. Für Blau-Weiß Linz freue ich mich unglaublich. Wir haben ja damals den Meistertitel geholt und durften leider nicht aufsteigen.

Jetzt sind sie aufgestiegen, haben ein geiles Stadion gebaut. Schauen wir mal, was da passiert. Ob sie sich gut verstärken und ob sie in der Liga bleiben? Ich wünsche ihnen natürlich nur das Beste, weil sie dazubeigetragen haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Auf jeden Fall habe ich nur gute Erinnerungen an Linz.

"Pacult trifft immer diesen Nerv, dass wir für ihn am Platz am Spieltag durch´s Feuer gehen"

Ligaportal: Nach dem Aufstieg in 2021 hat Austria Klagenfurt 2 Mal bereits im März den Klassenerhalt geschafft, ja gar den Sprung ins Meisterplayoff. Und das, obwohl stets eine Personal-Fluktuation gegeben war. Wie beurteilst Du das Leistungsvermögen des neuen Klagenfurter Kaders, die Perspektiven und was macht Erfolgstrainer Peter Pacult aus?

Turgay Gemicibaşi: Einen großen Anteil, dass Austria Klagenfurt es 2 Jahre hintereinander in das Obere Playoff geschafft hat, haben der Trainer, die Spieler und generell auch das Team hinter der Mannschaft. Das größte Plus, das wir in Klagenfurt haben und ich noch nirgendwo so erlebt habe, ist, dass wir hier eine Einheit sind. Als ich vor 2 Jahren hier war...mit der Mannschaft hättest du in den Krieg ziehen können. Das sage ich so knallhart.

Das macht auch Trainer Pacult aus. Wenn da einer aus der Reihe tanzt, wird ihm erstmal klar gemacht, dass er diesen Fehler nicht nochmal macht. Das finde ich gut. Egal, welcher Spieler das ist. Wenn du Scheisse baust, dann sagt er dir das. Das macht uns so erfolgreich. Und natürlich, weil wir Spieler auch funktionieren und Trainer Pacult immer diesen Nerv trifft, dass wir für ihn am Platz am Spieltag durch´s Feuer gehen.

"Wir schaffen es wieder oben rein"

Und ich sage ganz ehrlich, wir schaffen es wieder oben rein. Wenn wir alle an einem Strang ziehen. Wir haben top Spieler und werden alles dafür geben, dass wir es wieder in das Obere Playoff schaffen.

Ligaportal: Danke für das offene Gespräch und viel Erfolg!

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Jugendvereine Turgay Gemicibaşi: SC Riesa (2002-2008), Dynamo Dresden (2008-2012), 1. FC Köln (2012-2013), RB Leipzig (2013), 1. FC Kaiserslautern (2014), Viktoria Köln (2014-2015)

